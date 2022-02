Mai multe ONG-uri implicate în ajutorul oferit refugiaților ucraineni care ajung în România – Declic, Funky Citizens, Geeks for Democracy, Asociația SNK și Refugees Welcome to Romania – cer Guvernului să ia de urgență măsuri pentru a accelera intrarea în țară și găzduirea celor fugiți din calea războiului.

Capacitatea autorităților române de a procesa dosarele refugiaților este deja depășită, arată asociațiile semnatare, care dau și exemple:

este nevoie de centre mobile de înregistrare pentru refugiați, întrucât la Vama Siret și la Centrul de Refugiați de la Rădăuți oamenii stau la coadă chiar și peste opt ore, iar numărul celor sosiți crește de la o oră la alta

la centrul pentru refugiați din Rădăuți există un singur calculator pentru procesarea cererilor de azil și nici măcar un traducător.

“E momentul ca autoritățile să transfere resurse logistice și umane pe punctele de frontieră critice la acest moment. Oameni care fug din calea războiului nu ar trebui să se lovească de un sistem greoi și birocratic. Am încredere că autoritățile vor ține cont de recomandările noastre transmise deja în grupurile comune de lucru și coordonare”, a declarat Marian Rădună, președinte Geeks for Democracy.

,,E oribil ce se întâmplă în aceste zile cu solicitanții de azil. Statul român pur și simplu își bate joc de acești oameni scăpați cu greu de război. O. S., una dintre femeile căreia îi oferim asistență, a reușit să treacă ieri, sâmbătă, granița în România, la ora 5 după-amiaza, iar astăzi, la nici la ora 14, nu are hârtiile necesare pentru a o putea duce către o cazare.

Așteaptă cu alte zeci de oameni, în centrul de la Rădăuți, să o bage cineva în seamă. Funcționarii de aici par depășiți. Au un singur calculator pe care procesează cererile de azi și n-au traducători din ucraineană. Așa ca e un dialog al muților. Orele trec și statul român rămâne in aceeași incompetență, a declarat Roxana Pencea-Brădățan, coordonator campanii Declic, aflată zilele acestea în Vama Siret și la Centrul de Refugiați de la Rădăuți.

ONG-urile propun un parteneriat eficient cu societatea, transparență din partea Guvernului: Să ni se spună de ce e nevoie și să recunoască atunci când le lipsește ceva

,,E momentul ca Guvernul României să iasă din această logică a lui “avem de toate”. Este un moment în care se poate realiza un parteneriat real cu societatea care vrea să ajute. E nevoie doar să ni se spună transparent de ce e nevoie și să recunoaștem când nu avem ceva’’, a declarat Elena Calistru, președinte Funky Citizens.

Din cauza birocrației complicate, multe familii sunt pur și simplu despărțite la graniță, mai arată ONG-urile:

,,Sunt situații de criză. Cei care reușesc să intre în România sunt, majoritatea, femei, copii și bătrâni. Sunt nenumărate cazuri în care autoritățile pur și simplu le-au despărțit la graniță doar pentru că unii au buletin, iar alții pașaport.

Spre exemplu, o bunică a fost dusă de autorități din Vama Siret la Centrul de Refugiați de la Rădăuți pentru că a intrat în țară cu buletinul, în timp ce fiica ei și nepoata au intrat în țară cu pașaportul și lăsate să se descurce singure.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Ca să se reunească, mama și copilul trebuie să găsească singure o soluție să ajungă la centrul de la Rădăuți, unde bunica trece prin formalitățile de înregistrare pentru azilanți. Nu au resurse, nu știu altă limbă decât ucraineană. Sunt pur și simplu aberații birocratice de care nu are nimeni nevoie.’’ a declarat Anastasia Staicu de la Asociația SNK.

Simplificarea procedurilor; legea permite acest lucru

,,România poate să ofere viză umanitară pentru toți ucrainenii. Potrivit OUG 194/12.12.2002 art. 2) Pe cale de excepţie, pentru motive de urgenţă, cu caracter umanitar sau de interes naţional ori în virtutea unor obligaţii internaţionale asumate de România, pot fi acordate vize şi străinilor care se află în posesia unor documente de trecere a frontierei de stat, a căror valabilitate este mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), cu condiţia ca durata de valabilitate a vizei să nu o depăşească pe cea a documentului. Dacă Romania ar aplica această prevedere din lege, atunci toți acești oameni care fug să se adăpostească din calea războiului nu ar mai trebui să treacă prin procedura de azil’’, a declarat Flavius Ilioni-Loga de la Refugees welcome to Romania.