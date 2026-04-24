cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

24 aprilie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Apel al celor mai puternice 10 organizații ale mediului de afaceri către clasa politică: Reformele nu sunt opționale

Rss
De Vladimir Ionescu

24 aprilie, 2026

Zece din cele mai puternice organizații ale mediului de afaceri fac apel la mobilizarea întregului spectru decizional în jurul reformelor de care depind obiective strategice pentru prosperitatea economică a României.

Redăm apelul integral:

După o perioadă electorală tensionată și prelungită, costisitoare pentru economie și pentru populație, România nu-și mai permite să amâne reformele necesare pentru înscrierea pe o  traiectorie de construcție, de  stabilizare, de restaurare a încrederii și credibilității.


Ne exprimăm profunda îngrijorare că, în lipsa continuității reformelor, turbulențele din mediul politic induc un risc ridicat  de a eroda rezultatele ajustării  deficitelor gemene generate de măsurile fiscal-bugetare adoptate în regim de urgență anul trecut.

După ce primul val de măsuri a vizat preponderent sectorul privat și populația, urmau să fie completate anul acesta de reforme și restructurări necesare în mediul public, în administrație și în companiile de stat, esențiale pentru corectarea dezechilibrelor structurale.

Aceste reforme nu sunt opționale. Ele reprezintă criterii determinante în proiecte strategice de țară precum atragerea unei  ponderi  semnificative a fondurilor din PNRR, aderarea la OECD, finalizarea proiectelor pentru programul SAFE.

Alături de valorificarea acestor oportunități majore, unice, anul 2026 a fost anticipat cu așteptarea ca România să-și consolideze profilul economic și avantajele competitive, pentru a continua să atragă investiții, în special în sectoare strategice,  relevante atât pentru piața internă, cât și în raport cu principalii parteneri economici.

În acest context, concentrarea politicilor publice pe reforme și investiții este esențială, inclusiv din perspectiva respectării planificării bugetare asumate. Execuția bugetară depinde în mare măsură de capacitatea de a atrage fonduri europene și de a îmbunătăți colectarea veniturilor, într-un cadru stabil și predictibil.


În paralel, România trebuie să răspundă unui context extern complex, marcat de tensiuni geopolitice și volatilitate economică. Aceste presiuni externe amplifică vulnerabilitățile interne și necesită coordonare și un răspuns coerent, adecvat realităților economice și sociale.

Orice posibilă încetinire a activității economice pe fondul acestor crize suprapuse afectează direct capacitatea de a respecta țintele bugetare și de a menține echilibrele macroeconomice. Consecințele pot fi de durată, inclusiv prin revenirea riscului de retrogradare a rating-ului de țară, evitat la limită și cu mari eforturi anul trecut,  și prin presiuni suplimentare asupra mediului privat.

Apelul mediului de afaceri este unul clar: prioritizarea stabilității, accelerarea reformelor și menținerea unui dialog constructiv între toate părțile implicate. Deciziile din această perioadă vor avea un impact direct asupra traiectoriei economice a României pe termen mediu și lung.

Cele 10 organizații sunt:

AHKCamera de Comerț și Industrie Româno-Germană


AMCHAM – Camera de Comerț Amercană în România

AOARAsociația Oamenilor de Afaceri din România 

BEROCCCamera de Comerț Belgio-Luxemburgheză-Româno-Moldovenească

CCIBRPCamera de Comerţ şi Industrie Bilaterală ROMÂNIA-PORTUGALIA

CCIpRCamera de Comerț Italiană în România


CCE-RCamera de Comerț Elveția – România

HRCCCamera Bilaterală de Comerț Grecia – România

NRCCCamera de Comerț Olandeză în România

RBLFundația Romanian Business Leaders

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța

Chestiunea
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți