APEC – Declarația comună a liderilor: sprijinirea investițiilor și comerțului „vitale pentru creșterea și prosperitatea regiunii”. Xi, vedeta summitului după plecarea lui Trump

Summitul forumului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) s-a încheiat sâmbătă, după două zile de discuții, cu adoptarea unei declarații comune, privind necesitatea extinderii comerțului și axată pe provocările inteligenței artificiale și provocările demografice, informează EFE și Xinhua, citate de Agerpres.

Reuniunea s-a desfășurat sub semnul armistițiului în războiul tarifar dintre SUA și China, comentează agenția de presă spaniolă.

„Din motive structurale, regiunea Asia-Pacific se confruntă cu numeroase provocări diferite, iar pentru a menține prosperitatea, trebuie să extindem comerțul”, a declarat președintele sud-coreean Lee Jae-myung într-o conferință de presă la finalul summitului.

„Am convenit că trebuie să cooperăm și să ne consultăm unii cu alții și, pe baza acestor acorduri, am adoptat trei documente”, a adăugat el, între care „Declarația de la Gyeongju”, numită după orașul din sudul țării unde a avut loc summitul de două zile.

Declarația comună afirmă că investițiile și comerțul „sunt vitale pentru creșterea și prosperitatea regiunii“, iar liderii se angajează să „aprofundeze cooperarea economică” în cadrul forumului.

A doua zi a summitului APEC s-a concentrat pe provocările și oportunitățile prezentate de inteligența artificială și schimbările demografice, precum și de industriile culturale și creative.

Întâlnirea a fost marcată de voci disidente între liberul schimb și protecționism, deși în document se arată că doar „s-a luat act” de ”diversele dezbateri privind situația actuală”.

Summitul din acest an a fost marcat și de un armistițiu temporar în războiul comercial dintre Statele Unite și China, în urma întâlnirii bilaterale dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul său american, Donald Trump, la Busan, în Coreea de Sud.

Casa Albă a distribuit imagini cu Xi și Trump râzând

Casa Albă a distribuit vineri o serie de imagini cu președintele chinez Xi Jinping râzând și relaxându-se împreună cu omologul său american, Donald Trump, în timpul întâlnirii lor de joi din Coreea de Sud, scrie EFE.

Printre fotografiile de la întâlnirea bilaterală, se remarcă o serie de patru fotografii în care Trump îi arată lui Xi o imagine sau o bucată de hârtie, care nu se distinge clar, pe care Xi se apropie să o ia, după care izbucnește în râs. Ceilalți membri ai delegației chineze sunt, de asemenea, fotografiați râzând.

Aceste imagini contrastează cu atitudinea mai serioasă a liderului chinez atunci când s-a dus să-l salute pe omologul său american. Deși republicanul l-a căutat cu privirea și a încercat să facă o glumă, Xi nu s-a abătut prea mult de la scenariu, comentează EFE.

Întâlnirea dintre liderii celor două puteri mondiale s-a încheiat cu un acord de detensionare în războiul comercial prin reducerea tarifelor la fentanilul importat din China, oprirea restricțiilor Beijingului asupra exporturilor de pământuri rare – deși Trump le-a declarat „rezolvate” – și suspendarea pentru un an a taxelor portuare pe care și le impuseseră reciproc.

Republicanul a părăsit Coreea de Sud joi, întorcându-se la Washington fără a participa la summitul liderilor și l-a lăsat pe secretarul Trezoreriei sale, Scott Bessent, ca reprezentant al SUA la forum.

Xi, vedeta summitului APEC după plecarea lui Trump

Xi, care a devenit protagonistul summitului după plecarea președintelui american, s-a prezentat vineri ca un apărător al liberului schimb, pledând, într-un discurs adresat forumului, pentru necesitatea creării unui ‘mediu economic regional deschis și a promovării comerțului, liberalizării și facilitării investițiilor’.

Xi a promovat o propunere privind înființarea unui organism global care să guverneze inteligența artificială și să poziționeze China ca alternativă la Statele Unite în ceea ce privește cooperarea comercială.

Comentariile au fost primele făcute de Xi cu privire la o inițiativă lansată de Beijing în acest an, în timp ce Statele Unite au respins eforturile de a reglementa inteligența artificială în cadrul organismelor internaționale, notează Reuters.

Xi a declarat că o Organizație Mondială de Cooperare în domeniul Inteligenței Artificiale ar putea stabili reguli de guvernanță și ar putea stimula cooperarea, făcând din inteligența artificială un ‘bun public pentru comunitatea internațională’.

Într-un comentariu publicat de agenția oficială de știri Xinhua, Xi a adăugat: „Inteligența artificială este de o mare importanță pentru dezvoltarea viitoare și ar trebui să fie realizată în beneficiul oamenilor din toate țările și regiunile”.

China – gazda summitului APEC din 2026

Într-un discurs rostit la încheierea summitului, Xi Jinping a anunțat că țara sa va găzdui următorul summit APEC anul viitor în orașul Shenzhen, din sudul Chinei.

Totodată, Xi s-a întâlnit vineri cu prim-ministrul Mark Carney, prima întâlnire oficială între liderii chinezi și canadieni din 2017.

Liderul chinez și-a exprimat dorința de a ‘repune relațiile sino-canadiene pe drumul cel bun’ și l-a invitat pe prim-ministrul liberal în China.

De asemenea, Xi a avut prima sa întâlnire cu noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, un critic vocal de lungă durată al Chinei.

Șefa guvernului nipon a declarat că își dorește o ‘relație strategică și reciproc avantajoasă între China și Japonia’ și le-a spus reporterilor că a discutat mai multe puncte de fricțiune cu liderul chinez într-un ‘dialog direct și sincer’.

De asemenea, liderul chinez a avut sâmbătă prima sa întâlnire cu președintele sud-coreean, ales în iunie.

Seulul a menținut mult timp un echilibru delicat între Beijing și Washington, principalul său partener comercial și garant al securității sale.

Însă relațiile cu China s-au deteriorat în 2016, după ce Coreea de Sud a fost de acord să desfășoare sistemul american de apărare antirachetă THAAD. Beijingul a răspuns cu represalii economice severe, impunând restricții companiilor sud-coreene și interzicând călătoriile în grup, amintește AFP.

Coreea de Sud – care a încheiat săptămâna aceasta un acord economic în valoare de miliarde de dolari cu Statele Unite pentru a permite o reducere a tarifelor impuse de Washington asupra exporturilor sale – rămâne în mare măsură dependentă de comerțul cu marele său vecin asiatic.

Relațiile cu China depind și de legăturile strânse pe care Beijingul le menține cu Coreea de Nord, care oficial rămâne în război cu Coreea de Sud.

