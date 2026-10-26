Apare o nouă taxă de 2 euro pentru comenzile de pe Temu și Shein – Măsura va intra în vigoare în UE de la 1 noiembrie, înainte de sezonul de cumpărături

Uniunea Europeană va aplica de la 1 noiembrie 2026 o nouă taxă pentru coletele non-UE care ajung pe teritoriul blocului european, într-o nouă mutare gândită pentru a încetini avalanșa de produse chinezești care ajung pe piața europeană, potrivit AFP.

Noua „taxă de procesare” de 2 euro vine chiar înainte de campaniile care alimentează sezonul de cumpărături, precum Black Friday, Cyber Monday sau perioada sărbătorilor de iarnă. Aceasta se adaugă taxei de 3 euro aplicată încă din iulie 2026 pentru coletele non-UE cu o valoare mai mică de 150 de euro.

Cum funcționează

Noua taxă se va aplica tuturor coletelor care sosesc în UE dintr-o țară terță prin intermediul „vânzărilor la distanță”, indiferent de valoarea articolelor comandate. La fel ca în cazul taxei de 3 euro, noua taxă de 2 euro va fi aplicată pe fiecare categorie de produse din colet.

Asta înseamnă că atunci când o comandă cuprinde zece tricouri, comanda se supune unei taxe suplimentare de 2 euro, însă atunci când o comandă cuprinde două tricouri, două șepci și o pereche de pantaloni, ea se supune unei taxe suplimentare de șase euro.

„Taxa de procesare este gândită pentru a ne ajuta să acoperim costurile controalelor vamale, dar și costurile cu care se confruntă autoritățile vamale pentru a gestiona volumul de colete de mici dimensiuni”, conform informațiilor publicate de Consiliul European.

Această taxă nu va fi suportată în mod direct de către consumatori, ci de retailerii online, fie că este vorba de cei chinezi, precum Temu, Shein sau AliExpress, sau de cei americani, precum Amazon. Totuși, platformele și vânzătorii de pe platforme ar putea crește prețurile pentru a transfera această taxă către consumatori.

De ce

Aproape șase miliarde de colete de mici dimensiuni au intrat în Uniunea Europeană în 2025, conform datelor oficiale. Circa 93% dintre coletele de mici dimensiuni au venit din China, prin platforme precum Temu sau AliExpress.

După introducerea taxei de 3 euro în iulie, importurile au scăzut cu circa 64%, însă oficialii europeni consideră că este prea devreme pentru a trage concluzii în acest sens.

Trebuie să menționăm că taxa de procesare de 2 euro, care intră în vigoare de la 1 noiembrie 2026, este una permanentă, în timp ce taxa de 3 euro pe coletele de mici dimensiuni este o măsură temporară. De la 1 iulie 2028, taxa de 3 euro ar trebui să fie înlocuită de o nouă serie de taxe vamale.

Efectele taxelor

În ceea ce privește efectele noilor taxe pe coletele din afara UE asupra pieței locale, o analiză a companiei MerchantPro, care lucrează cu 2.000 de magazine online din România, a arătat recent o creștere a comenzilor înregistrate de comercianții locali, ca efect al taxării suplimentare a coletelor din afara UE.

România avea deja, de la 1 ianuarie 2026, propria taxă logistică de 25 de lei pentru fiecare colet extracomunitar cu o valoare sub 150 de euro, introdusă prin Legea 239/2025. Taxa este colectată și virată la buget de furnizorii de servicii poștale și de curierat.

Numărul coletelor de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene și livrate în România s-a prăbușit în ultimele luni, scăderea accelerându-se puternic după intrarea în vigoare, la 1 iulie, a noii taxe vamale europene.

În august au mai intrat în România doar aproximativ 695.000 de colete extracomunitare cu o valoare sub 150 de euro, cu -72% mai puține decât în martie, când fusese atins un vârf de peste 2,5 milioane de colete, potrivit datelor ANAF transmise la solicitarea CursDeGuvernare.ro.

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