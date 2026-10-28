Apărarea militară a SUA în Europa va fi evaluată de Inspectorul General, pe fondul situației din Marea Neagră, unde e testată NATO

Capacitatea armatei americane de a se apăra împotriva atacurilor aeriene și de a susține operațiuni în apropierea Mării Negre va fi analizată în detaliu în cadrul unor evaluări viitoare efectuate de Inspectorul General, din cadrul Pentagonului, relatează Stars&Strips.

Inspectoratul General al Departamentului Apărării (Office of the Inspector General, U.S. Department of Defense – DoD OIG) este organismul independent de supraveghere, audit și investigație din cadrul Pentagonului, cu rolul de a combate frauda, risipa, abuzurile și de a evalua eficiența programelor militare americane.

Evaluarea va viza, de asemenea, capacitățile militare ale Garnizoanei Armatei SUA pentru Marea Neagră, situată în România, pentru a stabili dacă acestea îndeplinesc cerințele EUCOM, conform raportului.

Prezentate într-un plan de supraveghere publicat recent de Inspectorul General al Departamentului Apărării, aceste evaluări au loc pe fondul unor incidente recente de securitate de-a lungul flancului estic al NATO și al îngrijorărilor crescânde cu privire la vulnerabilitatea instalațiilor militare față de drone.

Inspectorul General va audita sistemele de apărare aeriană ale Departamentului Apărării din zona de responsabilitate a Comandamentului European al SUA (EUCOM), conform planului publicat săptămâna trecută.

Evaluarea capacităților Garnizoanei SUA pentru Marea Neagră

Evaluarea va viza, de asemenea, capacitățile militare ale Garnizoanei Armatei SUA pentru Marea Neagră, situată în România, pentru a stabili dacă acestea îndeplinesc cerințele EUCOM, conform raportului.

România ocupă o poziție strategică pe flancul sud-estic al NATO, având graniță cu Ucraina și Marea Neagră. Zona a devenit o prioritate sporită pentru NATO, care, în ultimele săptămâni, și-a intensificat prezența în urma unei creșteri a atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Raportul nu a precizat care instalații sau sisteme defensive vor fi analizate și nici dacă această revizuire a fost determinată de existența unor deficiențe.

O anchetă conexă menționată în raport va examina lacunele în ceea ce privește capacitatea sistemelor militare de combatere a dronelor de a funcționa în mod coordonat și va identifica măsurile necesare pentru îmbunătățirea eficacității acestora.

Analiză mai amplă, inclusiv a infrastructurii pentru operațiuni aeriene în Arctica

Revizuirile efectuate de Inspectoratul General (IG) vor implica, de asemenea, o analiză mai amplă a pregătirii militare în Europa, inspectorii urmând să examineze misiunile logistice menite să sprijine operațiunile de luptă.

În Polonia, inspectorii verifică dacă Pentagonul dispune de capacități suficiente de întreținere la un depozit din Powidz, un important nod logistic pentru echipamentul militar american, se arată în raport.

În plus, acesta a identificat o evaluare planificată a infrastructurii militare destinate sprijinirii operațiunilor aeriene în Arctica, o regiune din ce în ce mai disputată, care a devenit un punct de interes militar tot mai important în ultimul an.

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