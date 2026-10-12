AP: Trump și Rubio iau în calcul demiterea ambasadoarei SUA în Grecia – cea care a sugerat că SUA ar fi fost implicate în căderea guvernului Bolojan

Președintele Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio iau în considerare demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în urma unei serii de relatări de presă care acuză că s-ar fi angajat în comportamente necorespunzătoare și posibil ilegale înainte și în timpul mandatului său la Atena, relatează agenția americană de presă Associated Press.

Printre dezvăluirile despre Guilfoyle merită amintită în special cea a Wall Street Journal, care a scris că Guilfoyle i-a spus în luna martie ministrului grec al Energiei, în timpul unei cine la Atena, că SUA pot dărâma orice guvern, așa cum urma să se întâmple cu guvernul României în luna mai, dacă nu vor să cumpere gaze lichefiate americane via un intermediar grec. Avocatul ambasadoarei a respins acuzația.

Conform AP, un înalt oficial american a declarat duminică că Trump și Rubio sunt „extrem de supărați” de comportamentul lui Guilfoyle și că vor decide probabil ce măsuri să ia în această săptămână, după sărbătoarea oficială de luni, Ziua lui Columb (Columbus Day).

Oficialul american, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre deliberările interne, a spus că Rubio a fost deosebit de furios, nu în ultimul rând pentru că a vizitat Atena chiar săptămâna trecută și a trebuit să răspundă la mai multe întrebări despre comportamentul lui Guilfoyle și acuzațiile din presă. Ea a participat la majoritatea, dacă nu chiar la toate, evenimentelor lui Rubio, în timp ce acuzațiile și relatările WSJ se înmulțeau.

În seria sa de articole, Wall Street Journal a relatat despre comportamentul discutabil al lui Guilfoyle, inclusiv acea amenințare la adresa ministrului grec al Energiei (țara gazdă), acceptarea de cadouri și servicii necuvenite de la oligarhi și oameni de afaceri greci. Guilfoyle, care a fost logodnica lui Donald Trump Jr. în perioada 2021-2024, ar mai fi promis unui om de afaceri american, înainte de a ajunge ambasadoare, să-și folosească influența în administrație în schimbul plății unei facturi de card de credit de 100.000 de dolari.

Guilfoyle nu a comentat direct aceste informații, dar într-o declarație dată publicității duminică seara, avocații ei au negat că ar fi făcut ceva greșit și au susținut că suma pe care o solicita de la omul de afaceri, donator al lui Donald Trump, reprezenta plata unor servicii — apariții publice și discursuri care au avut loc înainte de numirea ei în funcția de ambasador — care nu fuseseră încă achitate.

Avocații, David Schwartz și Jesse Binnall, au respins, de asemenea, acuzațiile de nereguli legate de călătoriile lui Guilfoyle cu avioane private ale unor oameni de afaceri greci (firma Aktor, furnizorul de LNG american către regiunea noastră), afirmând că, înainte de fiecare astfel de călătorie, ea „a solicitat, a obținut și a respectat îndrumările Departamentului de Stat și a respectat regulamentele de călătorie ale Departamentului”, au spus aceștia.

După ce a apărat-o pe Guilfoyle în urma primului articol, Rubio a refuzat să comenteze public acuzațiile tot mai numeroase. Miercuri, Rubio a declarat: „Ambasadorul nostru a fost un ambasador puternic aici”.

Însă, după ce miercuri seara a apărut un alt articol, Rubio i-a mustrat joi pe jurnaliști, înainte de a părăsi Atena, pentru că l-au întrebat despre aceste acuzații, spunând că nu știe dacă sunt adevărate și că nu va răspunde dacă nu le poate confirma.

„Voi umblați pe aici crezând că, doar pentru că v-a spus ceva o sursă și voi ați relatat asta, este adevărul absolut. Nu este adevărul absolut. Pentru mine nu este adevărul absolut. Nu așa facem noi lucrurile”, a spus Rubio.

Oficialul american citat de AP a mai afirmat că Rubio a devenit din ce în ce mai frustrat pe măsură ce articolele se înmulțeau.

Un al doilea oficial american, care a vorbit, de asemenea, sub condiția anonimatului, a declarat că inspectorul general al Departamentului de Stat investighează acuzațiile, care au început să apară pentru prima dată, în WSJ, la sfârșitul lunii trecute și s-au înmulțit de atunci.

Al doilea oficial nu a putut preciza dacă a fost demarată o anchetă oficială a inspectorului general de la Departamentul de Stat. Inspectorii generali efectuează adesea anchete informale cu privire la plângerile împotriva membrilor personalului, iar de multe ori aceste anchete nu duc la o investigație completă, care poate avea ca rezultat măsuri disciplinare, inclusiv concedierea.

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