Anunțul Kremlinului după negocierile de la Abu Dhabi: „Ar fi greșit să ne așteptăm la prea multe rezultate”

Kremlinul a transmis, luni, că negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite privind încheierea războiului sunt încă într-un stadiu incipient, avertizând împotriva așteptărilor legate de rezultate tangibile.

„Ar fi greșit să ne așteptăm la prea multe rezultate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la Moscova, referindu-se la discuțiile trilaterale organizate la sfârșitul săptămânii în Emiratele Arabe Unite.

Agenția de știri rusă Tass l-a citat pe Peskov spunând că subiectele discutate la Abu Dhabi au fost dificile, „dar însuși faptul că aceste contacte au început în mod constructiv trebuie considerat un semn pozitiv”.

În primele negocieri directe dintre părțile beligerante din ultimele luni, s-a convenit continuarea discuțiilor abia după o săptămână, însă o dată nu a fost încă stabilită, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Peskov a contrazis afirmațiile reprezentanților SUA conform cărora există o atmosferă aproape prietenoasă între ucrainenii și rușii implicați în negocieri. „Acest lucru este greu de realizat în acest stadiu”, a spus el.

Dmitri Peskov a făcut referire la „formula de la Anchorage” prezentând interesele Rusiei, o referire la un summit între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, în august 2025. Niciun acord de la acea întâlnire nu a fost făcut public.

O sursă apropiată de președinția rusă a explicat pentru Reuters că „formula de la Anchorage” se referă la înțelegerea dintre SUA și Rusia la care ar fi ajuns în august anul trecut, în Alaska, Putin și Trump. Conform acesteia, presupusa înțelegere are în vedere predarea către Rusia a controlului asupra întregului Donbas și înghețarea liniilor frontului din sudul și estul Ucrainei, drept condiții pentru orice acord de pace viitor.

Kievul a declarat în repetate rânduri că nu va ceda Moscovei niciun teritoriu pe care forțele ruse nu l-au cucerit prin luptă.

Expertul german în securitate Nico Lange a scris pe rețeaua X că se pare că Trump a făcut promisiuni la Anchorage pe care acum nu le poate îndeplini, motiv pentru care SUA face presiuni asupra Ucrainei pentru a face concesii.