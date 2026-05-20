Ministerul Finanțelor pregătește primul fond de fonduri dedicat pieței locale de private equity, cu BID ca investitor principal și BERD ca partener. Nazare: „Țările care mută atenția către această industrie pot avea mult de câștigat în 5-10 ani”

Ministerul Finanțelor pregătește un memorandum pentru inițierea unui fond de fonduri dedicat investițiilor în economia locală, a anunțat, miercuri, ministrul de resort Alexandru Nazare, în cadrul unei conferințe organizate de ROPEA (Romanian Private Equity Association).

Nazare a spus că memorandumul va fi aprobat în curând de Guvern și va presupune administrarea fondului de către European Investment Fund (EIF), cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) ca principal investitor, dar și cu perspectiva alăturării BERD ca investitor. După aprobarea memorandumului în guvern, se va semna un memorandum de înțelegere între BID și EIF și mai multe acorduri de finanțare, capitalizare și pe principiile realizării investițiilor.

Potrivit acestuia, fondul va fi doar unul din trei piloni ai arhitecturii de sprijin pentru industria locală de private equity și venture capital, care e gândită să susțină inovația și antreprenoriatul din România, dar și schimbarea structurii creșterii economice cu accent tot mai mare pe investiții private.

”Ministerul Finanțelor a inițiat proactiv procesul de înființare a primului fond de fonduri dedicat predominant pieței locale. Continuăm astfel cooperarea noastră cu Fondul European de Investiții ca administrator al acestei inițiative. BID va fi principalul investitor, cu efect catalizator în atragerea unor administratori locali de fond potriviți și a unor instituții financiare internaționale suplimentare, precum BERD (sau IFC – International Finance Corporation – n.r.). În ultimele luni am avut discuții atât cu EIF, cât și cu BERD, și avem semnale foarte bune din partea ambelor că vor să participe, iar acesta este un pas înainte foarte important. Pregătim inițierea acestui fond de fonduri printr-un memorandum care va fi aprobat foarte curând de guvern”, a spus Nazare la conferința ROPEA “Partners in Growth: The Impact of Private Equity”.

”Țările care își mută atenția către industria de private equity pot avea mult de câștigat în termen de 5-10 ani”

Ministrul interimar al finanțelor a transmis un mesaj de sprijin pentru industria de private equity, afirmând că amploarea investițiilor necesare în România, în infrastructură, energie, digitalizare, tehnologie avansată și transformare industrială necesită un ecosistem de investiții mai larg și mai matur, nu doar investiții publice.

“Industria are o importanță mult mai mare decât îi este atribuită, și economia românească trebuie să întărească aceste ecosisteme. Acesta e viitorul, în opinia mea, iar țările care înțeleg asta și mută atenția către asta pot avea mult de câștigat în 5-10 ani”, a afirmat Nazare.

Potrivit ministrului, următoarea etapă a convergenței României va depinde din ce în ce mai mult de capacitatea de a mobiliza capital instituțional și privat la scară și mai puțin de resurse bugetare și granturi europene.

”În acest context, private equity-ul și structurile alternative de investiții au un rol din ce în ce mai important de jucat, nu doar ca instrumente financiare, ci ca mecanisme capabile să accelereze inovația, să întărească guvernanța, să sprijine antreprenoriatul și să îmbunătățească competitivitatea pe termen lung, dincolo de ceea ce aceste alte instrumente pot oferi”, a afirmat Alexandru Nazare.

Arhitectura pentru industria de private equity românească

Oficialul guvernamental a prezentat cum vede arhitectura pentru următoarea etapă de dezvoltare a industriei, având în vedere demersurile Ministerului de Finanțe în schimbarea modelului de creștere economică, prin mutarea accentului către investiții și în special către investiții private.

Declarațiile lui Nazare:

În primul rând, întărim rolul BID, Banca de Investiții și Dezvoltare, nu doar ca instituție de finanțare, ci ca platformă instituțională capabilă să atragă capital intern și internațional. Această direcție se reflectă în măsurile adoptate recent prin Ordonanța de Urgență nr. 8, așa-numitul Pachet de Relansare Economică, care vizează stimularea pentru prima dată a investițiilor strategice prin mecanisme moderne de mobilizare a capitalului și o implicare mai puternică a BID și a structurilor de investiții capabile să atragă capital privat și instituțional alături de resursele publice. Poate că am vorbit prea puțin în agenda publică în această lună despre schimbările făcute prin acest Pachet de Relansare Economică, în special pentru BID – posibilitatea de a crea vehicule investiționale sau de a se alătura unor vehicule de investiții, ceea ce arată de fapt că am schimbat paradigma de finanțare pentru o perioadă foarte lungă și într-un moment foarte important.

În al doilea rând, România participă deja activ prin BID la mai multe inițiative regionale importante de investiții în cadrul Inițiativei celor Trei Mări. Am alocat 20 de milioane (de euro) Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, care sprijină proiecte strategice regionale de infrastructură și conectivitate. 20 de milioane (de euro) Fondului de Inovație al celor Trei Mări, administrat de EIF, care se concentrează pe inovație, tehnologie și companii hibride din regiune. Și, mai recent, împreună cu țările partenere, am semnat un Memorandum de Înțelegere privind înființarea noilor Fonduri ale celor Trei Mări, care vor fi de asemenea administrate de EIF, la care România intenționează să participe tot prin BID cu încă 25 de milioane de euro.

Aceste inițiative demonstrează angajamentul României nu doar de a participa la platformele regionale de investiții, ci și de a contribui activ la dezvoltarea unui ecosistem regional de capital mai puternic.

În al treilea rând, Ministerul Finanțelor a inițiat proactiv procesul de înființare a primului fond de fonduri dedicat predominant pieței locale. Continuăm astfel cooperarea noastră solidă cu Fondul European de Investiții ca administrator al acestei inițiative. BID va fi principalul investitor, cu efect catalitic în atragerea unor administratori locali de fond potriviți și a unor instituții financiare internaționale suplimentare, precum BERD. În ultimele luni am avut discuții atât cu EIF, cât și cu BERD, și avem semnale foarte bune din partea ambelor că vor să participe, iar acesta este un pas înainte foarte important. Pregătim inițierea acestui fond de fonduri printr-un memorandum care va fi aprobat foarte curând de guvern.

Discuții ”constructive” cu administratorii fondurilor Pilon II pentru investiții în fonduri de private equity

Ministrul Finanțelor a mai spus că au existat discuții constructive cu administratorii fondurilor de pensii private Pilon II în vederea creșterii contribuției capitalului acumulat în aceste fonduri la creșterea economiei, prin investiții în fonduri de capital de risc care să investească mai departe în dezvoltarea companiilor din economia reală.

”Pe partea cererii locale pentru aceste structuri, am purtat de asemenea discuții constructive cu administratorii fondurilor de pensii și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Aceste discuții urmează unei creșteri recente a limitei aplicabile investițiilor în fonduri de private equity în care statul este de asemenea investitor, fie direct, fie indirect, inclusiv prin BID. Aceasta este, în opinia noastră, un aranjament avantajos pentru toți”, a spus Alexandru Nazare.

Acesta a mai afirmat că fondurile locale de pensii au nevoie de diversificare, iar având în vedere natura pe termen lung a orizontului lor, acesta este un punct de plecare solid.

Nazare: ”Obiectivul nostru este să dezvoltăm o platformă de investiții capabilă să atragă investitori instituționali, care să sprijine dezvoltarea pieței locale de private equity și investiții în infrastructură”

”Este de asemenea o structură care va marca începutul unei curbe de învățare pentru BID, în parteneriat strâns cu Fondul European de Investiții. Obiectivul nostru este să dezvoltăm o platformă de investiții credibilă și, mai presus de toate, scalabilă, capabilă să atragă investitori instituționali pe termen lung în economia românească și să sprijine dezvoltarea pieței locale de private equity și investiții în infrastructură”, a declarat Nazare.

Potrivit acestuia, direcția aceasta este convergentă cu obiectivele stabilite la nivel european, în cadrul Uniunii Economiilor și Investițiilor, care urmărește să canalizeze economiile gospodăriilor europene către economia productivă.

”În special, participarea investitorilor instituționali interni, precum fondurile private de pensii, va fi esențială pentru întărirea capacității de investiții pe termen lung a României și pentru mobilizarea economiilor interne către investiții productive. Implicarea instituțiilor financiare internaționale și a Fondului European de Investiții este deosebit de importantă, nu doar pentru că ajută capacitatea de finanțare, ci și pentru că aduc standarde de guvernanță, expertiză tehnică și credibilitate internațională, esențiale pentru atragerea capitalului instituțional la scară”, a spus Nazare.

El a mai afirmat că, la nivel de principii, statul nu poate și nu ar trebui să înlocuiască capitalul privat.

”Rolul nostru este să creăm cadrele instituționale și condițiile de investiții care să permită capitalului privat și instituțional să se dezvolte eficient. Următoarea etapă a convergenței economice a României va depinde din ce în ce mai mult de capacitatea noastră de a crea structuri investibile, de a întări parteneriatele dintre instituțiile publice și investitorii privați și de a construi un ecosistem financiar mai matur, capabil să finanțeze inovația, infrastructura și transformarea economică pe termen lung. România este angajată să fie un contribuitor activ la această transformare, atât la nivel național, cât și regional”, a mai declarat Nazare.

