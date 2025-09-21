Antreprenorul Andrei Nistor, nominalizarea USR pentru funcția de prefect al Capitalei

Antreprenorul Andrei Nistor este nominalizarea USR pentru funcția de prefect al Capitalei.

„Uniunea Salvați România (USR) filiala București anunță nominalizarea domnului Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. Andrei Nistor este antreprenor din 2007, obișnuit să construiască proiecte de la zero și să le dezvolte cu perseverență și creativitate”, anunță USR, duminică, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în plan politic, Andrei Nistor s-a alăturat USR în 2016. A condus filiala locală Popești-Leordeni, iar ulterior filiala județeană USR Ilfov între 2019 și 2025. Din 2020 este consilier local.

„Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii și un sprijin real pentru cetățeni, dar și un lider care să înțeleagă specificul regiunii București–Ilfov. Am construit proiecte de la zero în mediul privat și am demonstrat în administrația locală că pot aduce transparență și soluții moderne. Vreau să pun această experiență în slujba bucureștenilor și să contribui la o administrație mai eficientă, mai corectă și mai aproape de oameni”, a afirmat Andrei Nistor.

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pe împărțirea prefecturilor, PSD urmând să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care și Capitala, afirmau surse politice. USR ar fi trebuit să numească 9 prefecți, conform algoritmului din coaliția de guvernare. Însă Dominic Fritz și Sorin Grindeanu au ajuns la un acord: USR să primească mai puține prefecturi, dar mai multe posturi de secretar de stat. Astfel, înainte de Congres, Sorin Grindeanu și-a păstrat prefecții în județele conduse de social-democrați. Iar USR își consolidează puterea acolo unde are primari (Timișoara și Bacău) plus principalul bazin electoral – București.

În plus, USR va avea 13 secretari de stat în ministere cu greutate, printre care: Justiție, Finanțe, Fonduri Europene, Sănătate sau Muncă. Astfel, partidul condus de Dominic Fritz va avea câte un secretar de stat la Justiție și Finanțe, ministere care avizează orice proiect de lege sau de hotărâre care ajunge pe masa Guvernului. Tot câte un secretar de stat va trimite la Sănătate, Dezvoltare și Muncă și Fonduri Europene. De asemenea, USR va numi doi secretari de stat la Mediu și trei la Ministerul Economiei, care mai cuprinde Digitalizare, Antreprenoriat și Turism. Ministerul Economiei este condus de Radu Miruță, membru USR.

USR are în prezent un secretar de stat la Transporturi: Horațiu Cosma, unul dintre apropiații lui Cătălin Drulă. Totodată, Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al partidului, ocupă și funcția de secretar de stat la cabinetul vicepremierului Ionuț Moșteanu.

