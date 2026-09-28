Antreprenori români de pretutindeni se reunesc la RePatriot Summit 2026, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României

Cea de-a XI-a ediție a RePatriot Summit începe pe 1 octombrie, la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, și continuă până pe 4 octombrie la Mamaia și în Dobrogea.

Evenimentul reunește peste 300 de antreprenori, manageri și profesioniști români din țară și din diaspora în jurul unor teme precum dezvoltarea României, investițiile, securitatea, performanța și consolidarea legăturilor dintre românii de pretutindeni și țară.

Pe 1 octombrie, la Palatul Cotroceni, prima zi este dedicată întâlnirii și recunoașterii unor români care au excelat în diverse domenii și comunități din întreaga lume. Gala Top 100 Români de Pretutindeni, ajunsă la cea de-a IX-a ediție, îi aduce împreună pe românii selectați pentru rezultate, contribuții și impact în țările în care trăiesc și își desfășoară activitatea. Tot în cadrul zilei de deschidere va avea loc Gala România Performance Excellence Program, care pune în valoare organizațiile și liderii care construiesc performanță și excelență prin rezultate, management și dezvoltare pe termen lung în România.

„De unsprezece ani, RePatriot așază la aceeași masă români care construiesc în țară și în lume. Din aceste întâlniri s-au născut parteneriate, investiții, proiecte de comunitate și oameni care s-au întors mai aproape de România. Anul acesta venim cu aceeași energie, dar cu o miză mai ascuțită: să apărăm, să investim și să creștem și să privim spre Marea Neagră ca spre o frontieră de care depinde viitorul țării”, spune Marius Bostan, Antreprenor si inițiatorul RePatriot.

De la Marea Neagră 2035 la proiecte concrete pentru România

Pe 2 octombrie, la Hotel IAKI din Mamaia, participanții vor discuta despre România în prima linie de apărare a Europei, transformările din regiunea Mării Negre cu focus pe securitata, energie, infrastructură, comerț și tehnologie. Programul continuă cu discuții despre încredere și protecție, educație și noua generație, excelență organizațională, investiții și rolul inteligenței românești din diaspora în dezvoltarea României.

Printre temele zilei se află și capitalul, inovația și noi forme de colaborare între antreprenorii din România și cei din diaspora. Agenda se poate vedea pe: repatriot.ro/repatriot-summit- 2026/agenda/

Allianz-Țiriac Asigurari este Partener Strategic al RePatriot Summit și susține conversația dedicată încrederii și protecției, teme relevante pentru o comunitate ai cărei membri trăiesc și construiesc adesea între mai multe țări.

„Încrederea se construiește greu și se pierde repede. În business, în comunitate și în relația cu România, ea este una dintre cele mai importante forme de capital. De aceea avem nevoie de contexte în care oamenii să se întâlnească, să se cunoască și să poată construi împreună”, spune Felix Pătrășcanu, cofondator FAN Courier și lider Repatriot.

Pe 3 octombrie, participanții ies din formatul clasic de conferință și lucrează în echipe, în cadrul Laboratoarelor RePatriot, dedicate unor proiecte și provocări concrete, pe Marea Neagra. Experiența pe mare, cu plecare din zona Limanu și deplasare spre Mangalia, completează ziua de lucru într-un cadru care încurajează apropierea dintre participanți, colaborarea și lucrul în echipă. Continuă apoi în sesiunile de lucru și în discuțiile despre proiectele dezvoltate în cadrul laboratoarelor. Seara, participanții se reunesc la Cazinoul din Constanța pentru un concert special de muzica clasica.

Ultima zi, 4 octombrie, este dedicată Dobrogei. Participanții pornesc spre București pe un traseu care include Tropaeum Traiani de la Adamclisi, Peștera Sfântului Andrei, Mănăstirea Dervent și Dunărea, într-o călătorie care încheie Summitul dincolo de sălile de conferință și readuce în prim-plan locuri și povești care fac parte din România.

RePatriot Summit 2026 are loc în perioada 1-4 octombrie, la București, Mamaia și în Dobrogea, și reunește antreprenori și profesioniști români din țară și din diaspora. Agenda completă: repatriot.ro/repatriot-summit- 2026/agenda/

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