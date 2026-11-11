Antonio Vencesla, JTI România: Statul pierde 3,7 mld. lei anual din contrabanda cu țigarete – Piața ilicită a urcat la 13,9% din consum

Piața ilicită a țigaretelor a ajuns la 13,9% din consumul total în iulie 2026, iar pierderile pentru bugetul de stat sunt estimate, la acest nivel, la aproximativ 3,7 miliarde de lei anual, a declarat Antonio Vencesla, Director Corporate Affairs & Comms la JTI România, în cadrul conferinței Bugetul și fiscalitatea anului 2027, organizată miercuri de CursDeGuvernare.ro .

Potrivit datelor Novel Research citate de reprezentantul JTI, piața ilicită a crescut de la 10,5% în luna mai la 13,9% în iulie.

„La acest nivel, estimările industriei indică o pierdere anualizată de aproximativ 3,7 miliarde de lei pentru bugetul de stat al României”, a spus Antonio Vencesla.

Acesta a afirmat că evoluția pieței ilicite trebuie privită din perspectiva eficienței colectării veniturilor și a accesibilității din perspectiva prețului, în condițiile în care fiecare produs care migrează din economia legală către cea ilegală înseamnă accize și TVA care nu mai ajung la bugetul de stat.

„Taxarea produselor din tutun reprezintă o sursă importantă de venituri pentru statul român. În același timp, vorbim despre o piață în care comportamentul consumatorilor este deosebit de sensibil la accesibilitatea produselor din punctul de vedere al prețului. Atunci când accesibilitatea se modifică prea rapid, consumatorii reacționează. Unii se îndreaptă către produse mai ieftine disponibile pe piața legală. Alții pot ajunge să părăsească în totalitate piața legală (…)

Acesta nu este, în primul rând, un argument al industriei, ci un argument privind eficiența colectării veniturilor. Fiecare produs care migrează din economia legală către cea ilegală înseamnă accize și TVA pe care statul nu le mai colectează. În același timp, acest fenomen afectează comercianții legitimi, companiile care respectă legea și integritatea generală a pieței. Prin urmare, atunci când evaluăm o măsură fiscală, întrebarea esențială nu este doar ce venituri suplimentare se estimează că va genera pe hârtie. Adevărata întrebare este: cât din aceste venituri va fi colectat efectiv? Pentru că cea mai inteligentă politică fiscală generează venituri sustenabile în timp”, a afirmat reprezentantul JTI.

Creșterea taxelor nu se traduce automat în venituri mai mari la buget

Antonio Vencesla a susținut că majorarea cotelor de taxare nu produce automat o creștere proporțională a veniturilor efectiv colectate. În opinia sa, autoritățile au la dispoziție și alte instrumente pentru creșterea veniturilor, precum consolidarea mecanismelor de control, digitalizarea, conformarea bazată pe analiza datelor și stabilirea unor cadre fiscale multianuale predictibile.

„De prea multe ori, dezbaterile fiscale sunt reduse la o singură pârghie: nivelul de taxare. Atunci când sunt necesare venituri suplimentare, răspunsul imediat este creșterea taxelor. Însă o cotă de impozitare mai mare, în teorie, nu se traduce automat într-o creștere proporțională a veniturilor în practică. Guvernele au la dispoziție un set mai larg de instrumente: consolidarea mecanismelor de control, digitalizarea, conformarea bazată pe analiza datelor, cadre fiscale multianuale predictibile și structuri de taxare atent concepute. Prin urmare, obiectivul nu ar trebui să fie cel mai ridicat nivel posibil de taxare, ci cea mai sustenabilă metodă de colectare a veniturilor. Aceasta înseamnă că măsurile fiscale trebuie evaluate în funcție de veniturile care ajung efectiv la bugetul de stat, nu doar pe baza estimărilor unui model teoretic”, a declarat Vencesla.

El a adăugat că România are nevoie de venituri pentru finanțarea infrastructurii, educației, apărării și serviciilor publice, însă problema centrală este modul în care aceste venituri sunt generate și colectate în mod sustenabil.

Vencesla a amintit și decizia JTI de a investi 300 de milioane de dolari într-o nouă fabrică la Ștefăneștii de Jos, pe care a prezentat-o drept un exemplu al angajamentului pe termen lung al companiei față de România.

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