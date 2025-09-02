Antonio Costa – tur de forță prin capitalele europene: UE a ajutat Ucraina de la izbucnirea războiului declanșat de Rusia cu peste 170 mld. euro

UE a susținut ferm Ucraina împotriva războiului de agresiune al Rusiei „și a mobilizat în acest scop peste 170 de miliarde de euro”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa (foto), într-un discurs susținut luni, în Slovenia.

Aflat într-un „Tur al capitalelor” europene care implică și o vizită la București, pe 4 septembrie, președintele Consiliului European a participat, luni, la Forumul Strategic de la Bled, oraș situat la aproximativ 50 de kilometri de capitala Sloveniei, Ljubljana.

În discursul său, Antonio Costa a insistat asupra contribuției UE la susținerea Ucrainei invadate de Rusia, în februarie 2022. „Europa a susținut ferm Ucraina împotriva războiului de agresiune al Rusiei, fiind un partener cu adevărat indispensabil. Sprijinul nostru a ajutat Ucraina să își păstreze suveranitatea după mai bine de trei ani de război. Împreună cu statele membre, UE a mobilizat peste 170 de miliarde de euro – cea mai mare contribuție din partea unui donator global – pentru a sprijini apărarea, economia, rețeaua energetică și instituțiile Ucrainei”, a spus el.

„Securitatea noastră este legată de reziliența Ucrainei. Dar, în egală măsură, de ideea că puterea nu poate prevala asupra legii. Sprijinim, de asemenea, reconstrucția Ucrainei și parcursul său către aderarea la UE. Nu este vorba de un slogan politic. Este o realitate strategică pe care o modelăm în fiecare zi”, a subliniat președintele Consiliului European, în Slovenia.

Antonio Costa avea programate, marți, întâlniri cu prim-ministrul sloven, Robert Golob, și cu omologul croat, Andrej Plenkovic la Zagreb. Pe 3 septembrie, Costa se va întâlni cu cancelarul austriac Christian Stocker la Viena.

Pe 4 septembrie, președintele Consiliului European se va afla în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, cu care va discuta inclusiv despre situația din Ucraina. Sprijinul militar, umanitar și financiar al României pentru Ucraina, în perioada februarie 2022 – iunie 2025 se ridică la 1,5 miliarde de euro, respectiv 0,6% din PIB-ul anului 2021, arată Consiliul Fiscal.

Consiliul Fiscal a explicat că structura bugetului României nu include o secțiune explicită privind asistența internațională, iar în plus sprijinul concret și detaliat acordat Ucrainei este secretizat în baza deciziei Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

