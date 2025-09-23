Antifa – declarată „organizație teroristă” în SUA, printr-un decret semnat de Donald Trump

Președintele american Donald Trump a desemnat luni mișcarea de extremă stânga Antifa drept „organizație teroristă internă”.

Liderul de la Casa Albă a semnat un decret în acest sens, a doua zi după o ceremonie de omagiere a activistului ultraconservator Charlie Kirk, asasinat recent în statul Utah.

„Problema violenței vine de la stânga. Iată de ce Donald Trump tocmai a clasificat Antifa, o rețea de teroriști de stânga radicală care vizează răsturnarea guvernului prin violență, drept organizație teroristă națională”, a explicat luni Casa Albă într-un comunicat, potrivit Agerpres.

În decretul publicat de președinția SUA, Antifa este calificată și „anarhistă”. Președintele american își anunțase deja săptămâna trecută intenția de a face acest lucru. Statele Unite nu aveau până acum o listă cu „organizații teroriste naționale”.

Membrii Antifa, adesea îmbrăcați complet în negru, denunță rasismul, ideile extremei drepte și ceea ce consideră fascism. Ei estimează că acțiunile violente sunt uneori justificate.

În 2020, fostul director al FBI Chris Wray estima că Antifa nu este „un grup sau o organizație, ci o ideologie”. Această mișcare a apărut în Statele Unite la scurt timp după alegerile în urma cărora Donald Trump a obținut primul mandat de președinte, în 2016.

Reprezentant al dreptei ultraconservatoare americane, Charlie Kirk (31 de ani) utiliza milioane de urmăritori pe social media și intervențiile sale în universități pentru a-l apăra pe Donald Trump în rândul tinerilor și pentru a transmite ideile sale naționaliste, creștine și tradiționaliste despre familie.

Suspect principal în dosarul privind asasinarea lui Kirk, Tyler Robinson este prezentat de o mare parte a dreptei drept un ucigaș „de extremă stânga”.

***