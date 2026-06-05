Antibiotice Iași vizează o creștere de 25% a exporturilor către SUA în 2026 și intră pe piața spaniolă

Antibiotice Iaşi, companie de stat și una dintre cei mai mari producători de farmaceutice din țara noastră, a anunțat vineri că vrea să își consolideze creşterea internaţională, în acest an, prin relansarea vânzărilor pe piaţa Statelor Unite ale Americii, cu un avans estimat de 25% faţă de anul trecut, precum şi prin intrarea pe noi pieţe, cum este cea spaniolă.

Exportul reprezintă o parte importantă din cifra de afaceri a Antibiotice Iaşi, companie deţinută majoritar de statul român, livrările la extern având o pondere de circa 41%, la finele anului trecut. Statele Unite reprezintă una dintre pieţele strategice pentru dezvoltarea internaţională a Antibiotice, contribuind în prezent cu aproximativ 15% la exporturile companiei.

Exporturile către SUA au revenit pe creștere

„După ajustarea temporară înregistrată în 2025, determinată de incertitudinile existente în mediul comercial şi de reglementare, exporturile Antibiotice către Statele Unite au revenit în 2026 pe un trend ascendent, reluând dinamica pozitivă caracteristică perioadei 2020-2024. În contextul stabilizării condiţiilor de piaţă şi a menţinerii unei cereri solide pentru produse farmaceutice esenţiale, Antibiotice estimează o creştere de aproximativ 25% a vânzărilor către piaţa americană în 2026 comparativ cu anul precedent. Această evoluţie susţine perspective favorabile pentru consolidarea poziţiei Antibiotice pe una dintre cele mai importante şi exigente pieţe farmaceutice din lume”, se arată într-un comunicat al companiei citat de News.ro.

Conform companiei, la finalul lunii mai 2026, principalul distribuitor al Antibiotice din SUA a finalizat cu succes auditul desfăşurat la nivelul facilităţilor de producţie ale companiei din Iaşi, reconfirmând respectarea standardelor ridicate de calitate şi conformitate impuse de piaţa americană.

Compania este prezentă pe piaţa americană cu un portofoliu format din opt produse antiinfecţioase injectabile sterile şi substanţa activă Nistatina, utilizată în fabricarea de produse antifungice. Compania arată că îşi menţine de peste zece ani poziţia de lider mondial în producţia de substanţă activă Nistatina, iar, din 2017, Nistatina produsă de companie este recunoscută de United States Pharmacopeia (USP) drept standard internaţional de referinţă pentru calitate.

Intrarea pe piaţa spaniolă

În paralel, Antibiotice anunţă că îşi consolidează prezenţa pe piaţa europeană prin intrarea pe piaţa Spaniei, una dintre cele mai competitive pieţe farmaceutice dîn Europa. Compania va introduce pe această piaţă trei medicamente destinate tratamentului afecţiunilor cardiovasculare prin intermediul unui partener de referinţă din retailul farmaceutic spaniol.

„Parteneriatul este reglementat printr-un contract multianual cu o durată iniţială de 3 ani şi permite extinderea volumelor contractate în funcţie de evoluţia pieţei. Prima livrare a fost realizată la finalul lunii mai, iar până la sfârşitul contractului, valoarea livrărilor va fi de aproximativ 5 milioane de euro”, se arată în comunicat.

Parteneriatul deschide noi oportunităţi pentru dezvoltarea prezenţei Antibiotice pe piaţa spaniolă şi creează premise pentru extinderea în noi teritorii internaţionale prin intermediul reţelei globale a partenerului, prezent în peste 100 de ţări.

La finele lui 2025, exportul a reprezentat aproximativ 41% din cifra de afaceri a Antibiotice, confirmând rolul strategic al pieţelor externe în dezvoltarea companiei. După primul trimestru din 2026, vânzările de produse finite şi substanţe active au atins 15,8 milioane USD, un nivel apropiat de cel înregistrat în 2025, în pofida unui context internaţional caracterizat de volatilitate accentuată, presiuni asupra preţurilor şi creşterea costurilor operaţionale.

„Trendul ascendent al vânzărilor în Statele Unite, extinderea prezenţei in Europa – regiune care generează în prezent aproximativ 50% din exporturile de produse finite – precum şi dezvoltarea continuă a portofoliului de proiecte internaţionale, susţin perspective favorabile pentru accelerarea dezvoltării externe a companiei şi pentru consolidarea valorii create pentru acţionari pe termen lung”, arată conducerea companiei.

Exporturi în 40 de ţări

În anul 2025, veniturile din vânzările de produse finite şi substanţe active pe piaţa internaţională au fost de 266,26 milioane lei, în creştere cu 7,6% comparativ cu anul 2024. Principalele pieţe de export, în anul 2025, ale produselor Antibiotice au fost Europa (43%), Asia-Pacific (27%) şi America (22%).

Exporturile de produse finite au înregistrat o creştere de 10% comparativ cu anul precedent, menţinând un trend ascendent pe majoritatea pieţelor internaţionale, cu excepţia SUA, unde vânzările s-au consolidat la nivelul mediei ultimilor cinci ani.

Medicamentele companiei au fost prezente în 40 de ţări, dintre care 28 în Europa, principala piaţă. Creşteri semnificative (+40%) au fost înregistrate pe pieţele consacrate (UK, Ţările Nordice, Olanda, Ungaria, Serbia, Moldova), dar şi pe pieţele noi accesate recent (Germania, Italia, Franţa, Polonia, Cehia, Bulgaria), precum şi în alte regiuni: Vietnam, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan, Georgia şi Ucraina. În Orientul Mijlociu, strategia vizează extinderea prezenţei în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania şi Kuwait. În 2025, au fost iniţiate proceduri de înregistrare pentru mai multe ţări europene (Germania, Italia, Polonia, Spania, Olanda, Cehia, Slovacia) şi Orientul Mijlociu (Arabia Saudită, Iordania), cu estimarea începerii vânzărilor în a doua parte a anului 2026. Totodată, au debutat vânzările internaţionale ale brandului Vetar-ia+ în Moldova, Turcia şi Kuwait.

Totodată, în 2025 au fost iniţiate proceduri de înregistrare a produselor din portofoliul companiei pe mai multe pieţe europene (Germania, Italia, Polonia, Spania, Olanda, Cehia, Slovacia) şi în Orientul Mijlociu (Arabia Saudită, Iordania), cu estimarea debutului vânzărilor în a doua jumătate a anului 2026. În paralel, au fost lansate primele vânzări internaţionale ale brandului Vetaria+ (produse veterinare) în Moldova, Turcia şi Kuwait, marcând extinderea portofoliului companiei pe segmente strategice.

Antibiotice Iaşi a realizat în anul 2025 venituri de 687,26 milioane lei, în uşoară scădere (1%) faţă de 2024. Profitul brut a scăzut însă cu 42%, la 60,12 milioane lei, de la 103,11 milioane lei în 2024.

În acelaşi timp, cifra de afaceri s-a diminuat cu 29,7 milioane lei, până la valoarea 645,28 milioane lei, comparativ cu cea realizată în anul 2024 de 675,01 milioane lei. Veniturile totale au atins 687,26 milioane lei, în scădere cu 1%, comparativ cu nivelul înregistrat în anul 2024 (693 milioane lei).

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