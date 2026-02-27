Antibiotice Iaşi are în procedură de autorizare 65 de medicamente pe pieţele externe – exporturile au ajuns la 40% din cifra de afaceri totală

Antibiotice Iaşi, producător de medicamente deţinut de Ministerul Sănătăţii, are în curs de autorizare 65 de medicamente din portofoliul său, pe pieţele internaţionale, în condițiile în care vânzările pe pieţele externe contribuie acum cu aproximativ 40% la cifra de afaceri totală.

La finalul anului 2025, Antibiotice avea un portofoliu de 200 de produse, dintre care 14 au fost lansate în cursul anului.

”Noile produse consolidează baza de venituri şi creează premisele unei creşteri sustenabile în perioada 2026–2030. Strategia de dezvoltare vizează accelerarea dinamicii vânzărilor prin extinderea continuă a portofoliului. În prezent, 93 de medicamente se află în diferite etape de autorizare pentru obţinerea Autorizaţiilor de Punere pe Piaţă, dintre care 28 în România şi 65 pe pieţele externe Acest fapt va susţine diversificarea surselor de venit şi consolidarea prezenţei internaţionale. Prin acest portofoliu, compania îşi amplifică capacitatea de a genera valoare pe termen mediu şi lung”, arată raportul anual al companiei.

În anul 2025, veniturile din vânzările de produse finite şi substanţe active pe piaţa internaţională au fost de 266,26 milioane lei, în crestere cu 7,6% comparativ cu anul 2024.

Prezența pe piaţa internaţională

Principalele pieţe de export în anul 2025, ale produselor Antibiotice au fost Europa (43%), Asia-Pacific (27%) şi America (22%).

Exporturile de produse finite au înregistrat o creştere de 10% comparativ cu anul precedent, menţinând un trend ascendent pe majoritatea pieţelor internaţionale, cu excepţia SUA, unde vânzările s-au consolidat la nivelul mediei ultimilor cinci ani.

Medicamentele companiei au fost prezente în 40 de ţări, dintre care 28 în Europa, principala piaţă. Creşteri semnificative (+40%) au fost înregistrate pe pieţele consacrate (UK, Tarile Nordice, Olanda, Ungaria, Serbia, Moldova), dar şi pe pieţele noi accesate recent (Germania, Italia, Franta, Polonia, Cehia, Bulgaria), precum şi în alte regiuni: Vietnam, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite, Azerbaijan, Georgia şi Ucraina.

În Orientul Mijlociu, strategia vizează extinderea prezenţei în Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Iordania şi Kuwait. In 2025, au fost iniţiate proceduri de înregistrare pentru mai multe ţări europene (Germania, Italia, Polonia, Spania, Olanda, Cehia, Slovacia) şi Orientul Mijlociu (Arabia Saudită, Iordania), cu estimarea începerii vânzărilor în a doua parte a anului 2026. Totodată, au debutat vânzările internaţionale ale brandului Vetaria+ în Moldova, Turcia şi Kuwait.

În paralel, au fost lansate primele vânzări internaţionale ale brandului Vetaria+ (produse veterinare) în Moldova, Turcia şi Kuwait, marcând extinderea portofoliului companiei pe segmente strategice.

Pentru substantele active pe care le produce si valorifică, Antibiotice este lider mondial, cu o cotă de aproximativ 50% din piaţa totală, fiind recunoscută ca standard de referinţă internaţional conform farmacopeei Statelor Unite, menționează News.ro.

Reţeaua solidă de parteneriate externe şi focusul pe piaţa europeană creează premise pentru o evoluţie pozitivă a vânzărilor internaţionale în perioada următoare.

La nivel internaţional, discuţiile cu privire la modificările tarifare regionale şi volatilitatea pieţelor au generat provocări suplimentare. Compania s-a adaptat rapid compensând diminuarea vânzărilor din SUA prin consolidarea prezenţei în Europa de Vest, în condiţii de preţ mai mici cu 40–50%, menţinând însă, un trend stabil pe portofoliul de substanţe active.

Perspectivele pentru următorii ani rămân favorabile, susţinute de strategia de creştere prin parteneriate strategice, extinderea pe noi pieţe şi consolidarea prezenţei internaţionale.

Antibiotice pe piaţa din România

Într-un context dificil, Antibiotice şi-a consolidat prezenţa pe segmente strategice astfel:

îşi menţine locul 4 (dintr-un total de 379 companii) în consum – cutii pe segmentul medicamentelor generice cu prescripţie şi non-RX (cu o cota de piaţă de 4,9%);

este lider cantitativ (UI) in piata totala pe forma farmaceutică unguente (19,8% dintr-un total de 133 companii), supozitoare şi ovule (32,6% dintr-un total de 56 companii) şi pulberi injectabile (59,9% dintr-un total de 60 companii);

ocupă locul 4, după numărul de cutii în piaţa totală pe forma farmaceutică capsule (5,5% dintr-un total de 205 companii);

este lider valoric pe segmentul medicamentelor generice cu prescriptie şi non-RX comercializate în spitale, cu o cotă de piaţă de 13,4%, pe o piaţă în care activează 258 companii;

este al treilea furnizor de medicamente antiinfecţioase, cu o cotă de piaţă de 10,8%.

Antibiotice îşi consolidează poziţia de companie farmaceutică strategică în România, înregistrand o creştere cantitativă de 2,2% de la 23,6 milioane cutii în 2024 la 24,2 milioane cutii în 2025, fiind singura companie din top 10 producători de generice care menţine un trend crescător pe consum.

Antibiotice şi-a consolidat poziţiile pe segmentele strategice, în special în zona antiinfectioaselor injectabile şi a medicamentelor destinate spitalelor, menţinând poziţia de lider pe segmentul hospital din piaţa de generice şi OTC, cu o cotă valorică de 13,4% (unde activează 256 de companii).

Compania îşi păstrează, de asemenea, statutul de lider în România pe forma farmaceutică unguente (19,8% cotă de piaţă), supozitoare şi ovule (32,6%) şi pulberi injectabile (59,9%), precum şi pe segmentul substanţelor active antifungice pe bază de Nistatină.

Piaţa totală a medicamentelor din România a crescut cu 10%, până la 37,5 mld. lei

Piata totală a medicamentelor din Romania înregistrează o creştere de 10% până la o valoare de 37,5 miliarde lei şi o scădere a cantităţilor vândute cu 1,5% comparativ cu 2024 (710 milioane cutii), ajungând la 699,5 milioane cutii în 2025, arată raportul publicat de Antibiotice Iaşi, care citează datele Cegedim Romania privind vânzări din farmacii şi spitale în 2025.

Piaţa medicamentelor generice cu prescripţie şi produse non-RX reprezintă 40,4% din valoarea totală a pieţei farmaceutice (37,5 miliarde lei). Comparativ cu valoarea din anul anterior (14,5 miliarde lei) piaţa de generice RX şi produse non-RX a crescut cu 4,5% până la o valoare de 15,17 miliarde lei, înregistrând o scădere cantitativă de 3,3% (de la 514,6 milioane cutii la 497,7 milioane cutii).

”În pofida provocărilor economice, Antibiotice îşi consolidează poziţia de companie farmaceutică strategică în Romania, inregistrând o creştere cantitativă de 2,2% de la 23,6 milioane cutii în 2024 la 24,2 milioane cutii în 2025, fiind singura companie din top 10 producători de generice care menţine un trend crescător pe consum”, se mai arată în raport.

Rezultatele din 2025

Antibiotice Iaşi a realizat în anul 2025 venituri de 687,26 milioane lei, în uşoară scădere de -1% faţă de 2024. Profitul brut a scăzut însă cu 42%, la 60,12 milioane lei, de la 103,11 milioane lei în 2024.

Cifra de afaceri s-a diminuat cu 29,7 milioane lei ajungând la valoarea 645,28 milioane lei, comparativ cu cea realizată în anul 2024 de 675,01 milioane lei, impactul fiind: 68% generat de scaderea vanzarii pe piata SUA; 13% generat de scăderea consumului de antibiotice orale; 4% generat de contractia consumului pe suplimente alimentare din extracte de plante aflate sub incidenta Legii 81/2022.

Veniturile totale în valoare de 687,26 milioane lei, au înregistrat o uşoară diminuare cu 1% comparativ cu nivelul înregistrat în anul 2024 (693 milioane lei) menţinându-se la un nivel stabil.

