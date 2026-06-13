Anthropic suspendă accesul la cele mai recente modele de inteligență artificială în urma unui ordin guvernamental

Anthropic a anunțat vineri că a dezactivat accesul la modelele sale de inteligență artificială Fable 5 și Mythos 5, pentru a respecta o directivă de control al exporturilor emisă de guvernul SUA, care a invocat „autorități de securitate națională”, potrivit CNBC.

Compania a precizat că a primit un ordin la ora 17:21 (ET), prin care i se cerea să suspende complet accesul la modele „pentru orice cetățean străin, fie în interiorul sau în afara Statelor Unite, inclusiv angajați străini ai Anthropic”.

Anthropic a dezactivat brusc modelele pentru toți clienții săi, pentru a asigura conformitatea, dar a spus că celelalte modele ale sale nu vor fi afectate.

Această decizie neașteptată vine la doar câteva zile după ce Anthropic anunțase Fable 5 și Mythos 5, două modele puternice pe care compania le-a prezentat ca fiind de ultimă generație în mai multe benchmark-uri din industrie. În special Fable 5 a marcat prima dată când Anthropic a lansat un astfel de model avansat pentru public, datorită unor noi măsuri de siguranță care blochează răspunsurile în anumite domenii cu risc ridicat.

Modelele au fost dezvoltate pe baza lansării Claude Mythos Preview, care a atras atenția Wall Street-ului și oficialilor guvernamentali datorită capacităților sale avansate de securitate cibernetică în luna aprilie. Compania a precizat că nu intenționează să facă modelul disponibil publicului larg și a limitat distribuirea lui către un grup restrâns de companii, ca parte a unei inițiative de securitate cibernetică numită Project Glasswing.

În declarația de vineri, Anthropic a spus că guvernul nu a oferit detalii specifice despre preocupările sale legate de securitatea națională. Compania și-a cerut scuze clienților pentru întrerupere.

„Așa cum am declarat public, credem că guvernul ar trebui să aibă capacitatea de a bloca implementările nesigure, ca parte a unui proces legal care este transparent, echitabil, clar și bazat pe fapte tehnice”, a declarat Anthropic. „Această acțiune nu respectă aceste principii.”

Anunțul marchează cel mai recent conflict al Anthropic cu guvernul SUA, după ce o dispută de mare profil cu Departamentul Apărării a devenit publică la începutul acestui an.

După ce negocierile dintre cele două organizații au eșuat, Departamentul Apărării a declarat Anthropic un risc pentru lanțul de aprovizionare, ceea ce înseamnă că firma ar reprezenta o amenințare pentru securitatea națională a SUA. Această etichetă a fost folosită în mod tradițional pentru adversari străini și necesită ca furnizorii din domeniul apărării să certifice că nu vor folosi modelele Claude ale Anthropic în activități militare.

Anthropic a dat în judecată administrația Trump pentru a încerca să anuleze această includere pe lista neagră, iar procesul este încă în desfășurare.

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