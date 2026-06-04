Anthropic a depus actele pentru listarea pe Wall Street/ Acord pentru utilizarea Mythos în UE

Anthropic a depus documentația preliminară pentru listarea la bursa americană, în regim confidențial, relatează Bloomberg. Depunerea documentației înaintea rivalului OpenAI înseamnă că Anthropic, creatorul sistemului de inteligență artificială Claude, se va lista în această toamnă pe Wall Street înaintea firmei care a dezvoltat ChatGPT.

„Numărul de acțiuni care vor fi oferite și prețul nu au fost încă stabilite”, a transmis compania luni, într-o postare.

Prin depunerea documentelor, Anthropic se pregătește să atragă mai multă atenție publică și miliarde de dolari în capital din partea unui bazin mai larg de investitori. Bloomberg notează despre OpenAI că își pregătește propria depunere confidențială pentru IPO în următoarele săptămâni, vizând, de asemenea, un debut pe bursă cândva în toamnă.

Cele două companii și-au petrecut o mare parte din ultimul an încercând să se depășească reciproc printr-o avalanșă de lansări de modele destinate unei game mai largi de profesii — de la programare la servicii financiare și sănătate —, cu obiectivul de a atrage mai mulți clienți corporate și de a justifica evaluările ridicate ale cifrelor financiare și contabile.

Într-un interviu acordat luni postului american CNBC, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a respins ideea că firma sa se află într-o cursă cu Anthropic. „O vom face (listarea – n.r.) când vom considera că are sens”, a spus el.

Anthropic va oferi Uniunii Europene acces la modelul avansat de inteligență artificială Mythos – Administrația Trump și-a dat acordul

Conform CNBC, Anthropic a decis să ofere Uniunii Europene acces la modelul său avansat de inteligență artificială Mythos, după mai multe săptămâni de discuții între reprezentanții companiei, Comisia Europeană și administrația americană.

Comisia Europeană a confirmat luni că a avut „mai multe întâlniri productive” cu Anthropic și a salutat evoluțiile recente care ar putea permite accesul la tehnologia considerată una dintre cele mai puternice din domeniul securității cibernetice.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei pentru suveranitate tehnologică, Thomas Regnier, Uniunea Europeană dorește să înțeleagă mai bine riscurile și implicațiile asociate noii generații de modele de inteligență artificială.

Ce este Mythos

Anthropic a lansat inițial Mythos în luna aprilie, pentru un număr restrâns de companii, în cadrul programului de securitate cibernetică Project Glasswing. Modelul s-a remarcat prin capacitatea de a identifica vulnerabilități și breșe de securitate în programe informatice la un nivel fără precedent.

Lansarea sa a generat însă îngrijorări în rândul guvernelor, băncilor și companiilor tehnologice, deoarece tehnologia poate descoperi mii de vulnerabilități necunoscute anterior și ar putea fi folosită abuziv de infractori informatici.

Regnier a subliniat că Mythos nu reprezintă un caz izolat și că alte modele foarte puternice vor apărea în curând pe piață. În acest context, Uniunea Europeană își intensifică dialogul cu partenerii săi, inclusiv cu Statele Unite.

Accesul UE la Mythos a necesitat aprobarea administrației americane. Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, guvernul SUA s-a opus inițial distribuirii modelului către guverne din afara Statelor Unite, în încercarea de a menține avantajul tehnologic american în cursa globală pentru inteligența artificială.

Uniunea Europeană obținuse deja în luna mai acces la modelul GPT-5.5-Cyber dezvoltat de OpenAI, însă negocierile cu Anthropic se aflau într-un stadiu diferit.

În paralel, administrația președintelui Donald Trump a anunțat acorduri cu companii precum Google DeepMind, Microsoft și xAI, care permit autorităților americane să evalueze modele de inteligență artificială avansate înainte de lansarea lor publică.

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