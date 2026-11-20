Anthropic (ANT), dezvoltatorul modelului de inteligență artificială Claude, a încheiat joi cel mai mare IPO din istoria pieței americane. Acțiunile ANT, proaspăt intrate la tranzacționare pe Wall Street, au încheiat prima zi pe bursa americană la un preț de 97,17 dolari, cu +17% peste prețul din oferta publică inițială (IPO), în timp ce în pre-market, vineri, înregistrează o pierdere de peste 9%, în consens cu evoluția generală a pieței americane din ultimele zile.

Listarea Anthropic a venit în contextul în care Wall Street traversează unul din cele mai agresive valuri de vânzare din ultimii ani, cu 5 zile negative la rând pentru S&P 500 – cea mai lungă perioadă negativă din ultimii ani. Dacă și ședința de vineri se încheie pe roșu, seria de 6 zile consecutive cu închideri pe pierdere ar egala o serie similară din aprilie 2024, iar în cazul în care și ședința de luni va fi una negativă aceasta ar fi cea mai slabă perioadă pentru Wall Street din februarie 2020, de la debutul pandemiei de Covid-19.

IPO-ul gigant al Anthropic a stors lichiditatea din piață și a produs un val imens de vânzare pe Wall Street – Compania care dezvoltă Claude a fost cotată la un moment dat la 2.000 mld. $

Acțiunile Anthropic au intrat la tranzacționare la 11:48 ora New York, la 111,50 dolari/acțiunile, urcând la un moment dat la +34% peste prețul din ofertă de 83 de dolari – compania din domeniul AI a avut pentru scurt timp o evaluare bursieră de peste 2.000 de miliarde de dolari grație valului de intrare la cumpărare, care a stors lichiditatea din piață pe măsură ce investitorii pare să fi vândut alte acțiuni pentru a cumpăra Anthropic, imediat după intrarea la tranzacționare.



Investitorii din IPO și angajații care dețin acțiuni (insiderii) s-au grăbit la rândul lor să marcheze profiturile după deschiderea masivă peste prețul din ofertă, iar valul combinat de vânzări pare să fi antrenat mișcarea descendentă masivă de pe toată piața bursieră americană.

Din graficul de mai jos se vede cum tendința negativă de pe Wall Street (indicele SPX în acest caz) s-a accentuat după intrarea la tranzacționare a acțiunilor ANT:

Vineri, la 14:33 în tranzacțiile din pre-market, adică cu două ore înainte de deschiderea de pe Wall Street, acțiunile ANT se tranzacționau cu un minus de 9%, la sub 88 dolari/titlu.

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În orice caz, prețul ofertei publice inițiale de 83 de dolari pe acțiune a fost peste intervalul vizat inițial, de 70–78 de dolari, ceea ce a evaluat producătorul modelului Claude la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari. Cererea ridicată pentru ofertă a determinat Anthropic să majoreze numărul acțiunilor oferite de la 825 de milioane la 980 de milioane.

Oferta publică inițială a atras astfel 81,3 miliarde de dolari, devenind cea mai mare listare bursieră din istorie. Oferta a inclus atât acțiuni nou-emise, cât și acțiuni vândute de acționarii existenți, cea mai mare parte a fondurilor atrase urmând să intre în companie.

Pe lângă oferta publică, Anthropic a reușit să atragă alte 26 de miliarde de dolari printr-un plasament privat secundar, la același preț de 83 de dolari pe acțiune. Împreună, cele două operațiuni ridică valoarea totală a tranzacției la aproximativ 107,3 miliarde de dolari.

Din nou, dimensiunea masivă a IPO-ului pare să fi influențat bursa americană, producând un val de vânzări pe celelalte acțiuni și sectoare, inclusiv cel tehnologic.

Explicația suplimentară rezidă în faptul că aceasta nu a fost o listare convențională: pe lângă cele 980 de milioane de acțiuni oferite (prin care au fost atrase 81,3 miliarde de dolari) investitorilor, care sunt parte dintr-un IPO tradițional și care presupune o perioadă de restricție la vânzare (lock-up) de 180 de zile, angajaților și persoanelor din interiorul companiei care îndeplineau criteriile li s-a permis să vândă imediat până la 10% din deținerile lor.

Acest lucru a făcut ca alte 315 milioane de acțiuni să fie potențial disponibile pentru vânzare încă din prima zi la tranzacționare – asta înseamnă că 1,3 miliarde de acțiuni au fost oferta potențială – în condițiile în care alte acțiuni deținute de persoane din interiorul companiei urmează să devină eligibile pentru vânzare în lunile următoare.

Întrebarea de 1.000 de puncte pentru investitori: cât se mai poate finanța un boom încă neprofitabil al industriei de AI din împrumuturi scumpe?

Listarea companiei are loc pe fondul intensificării dezbaterii despre profitabilitatea/neprofitabilitatea industriei de inteligență artificială, investitorii și piețele concentrându-se tot mai mult asupra potențialului comercial al inteligenței artificiale și al companiilor care dezvoltă modele din ce în ce mai sofisticate, în condițiile unor investiții masive în centre de date și cipuri de memorie avansate.

Anthropic a înregistrat de altfel o creștere rapidă a veniturilor, pe măsură ce companiile își majorează cheltuielile pentru instrumente și servicii de inteligență artificială. Veniturile sale din trimestrul al treilea din 2026 au ajuns la aproximativ 16,96 miliarde de dolari – totuși, expansiunea companiei a necesitat și investiții substanțiale în infrastructură de calcul, centre de date și acces la cipuri avansate, iar Anthropic a cheltuit aproape 14 miliarde de dolari pentru infrastructura de calcul în primele nouă luni din 2026, evidențiind costurile uriașe asociate dezvoltării și operării modelelor avansate de inteligență artificială.

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