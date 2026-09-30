Anthropic avertizează chiar și în prospectul de listare la bursă asupra „riscurilor AI pentru dispariția umanității”

Prospectul prin care își începe promovarea pentru listarea la bursă compania Anthropic a avertizat investitorii că modelele sale de inteligență artificială (IA) ar putea reprezenta „riscuri catastrofale sau existențiale pentru umanitate”, potrivit mai multor rapoarte, subliniind îngrijorările continue ale companiei cu privire la riscurile de siguranță legate de modelele sale de IA, în contextul în care aceasta se pregătește pentru o listare publică foarte așteptată, care ar putea ridica valoarea sa potențială la peste 2 trilioane de dolari.

Potrivit Reuters, care a relatat despre prospect, documentul dedică aproape 80 dintre cele 261 de pagini ale sale factorilor de risc potențiali, în timp ce doar 48 de pagini prezintă activitatea companiei. Printre factorii de risc evidențiați se numără faptul că modelele de IA ale Anthropic manifestă „comportamente de autoconservare”, opunându-se eforturilor de oprire, manipulării și șantajului. Compania a avertizat, de asemenea, că dezvoltarea unor modele extrem de avansate și extinderea cazurilor lor de utilizare ar putea spori și mai mult riscul de a provoca daune.

„Riscul ca IA să devină conștientă de sine”

„Dezvoltarea de către noi a unor modele, platforme și aplicații extrem de avansate, precum și extinderea cazurilor de utilizare, ar putea spori riscul ca modelele noastre să provoace daune”, a declarat, potrivit relatărilor, dezvoltatorul chatbotului Claude, adăugând că situația în care un model ar deveni conștient de sine ar crea o „limitare semnificativă” a capacității companiei de a evalua siguranța modelului respectiv.

Șeful Anthropic, Dario Amodei, a declarat săptămâna trecută, într-o audiere în fața Consiliului de Securitate al ONU, că inteligența artificială ar putea amenința omenirea și că este cea mai importantă problemă de securitate globală cu care se confruntă lumea de astăzi. Amodei a inițiat luna aceasta un apel public de reglementare și supraveghere a dezvoltării inteligenței artificiale.

Compania a avertizat cu privire la o catastrofă iminentă în prospectul său, document care a ajuns în posesia Reuters și FT. Pe lângă acest aspect, documentul a relevat și faptul că firma a raportat o pierdere netă de peste 42 de miliarde de dolari în anul 2025.

Companiile care se listează la bursă sunt obligate să enumere riscurile asociate modelului lor de afaceri, inclusiv aspectele legate de reglementare și problemele de siguranță. Un avertisment privind riscul ca produsul lor să provoace dispariția umanității este, însă, o noutate.

Pierderi de 42 mld. $ în 2025

Prospectul Anthropic pentru IPO, scurs în presă, dezvăluie o pierdere netă în 2025 de 42 mld. $, angajamente de investiții fără finanțare asigurată (contracte de capacitate) de 518 mld. $ și lichidități de 20 mld. $

Când Anthropic a depus în mod confidențial documentația la Comisia pentru Valori Mobiliare a SUA (SEC), în luna iunie, a dat de bănuit că prospectul de IPO conținea cifre șocante pe care compania nu dorea să le facă publice, pe fondul speculațiilor privind pierderi masive și continue; totuși, puțini erau pregătiți pentru informațiile care au fost date publicității de Reuters.

Potrivit unei copii a prospectului de IPO obținute de Reuters, Anthropic mizează enorm pe faptul că inteligența artificială va transforma economia globală mai profund decât au făcut-o industrializarea, electricitatea și internetul. Însă, așa cum subliniază corect Reuters, „costul pentru a ajunge acolo va fi uriaș”: compania a raportat o pierdere netă de 42 de miliarde de dolari în 2025.

Deși veniturile au crescut de 12 ori în 2025, ajungând la aproape 4,6 miliarde de dolari, compania a înregistrat o pierdere operațională de peste 8 miliarde de dolari; cheltuielile cu resursele de calcul au explodat, ajungând la 7,33 miliarde de dolari și reprezentând 58% din totalul cheltuielilor operaționale de 12,65 miliarde de dolari.

Cu alte cuvinte, Anthropic a pierdut aproape 2 dolari pentru fiecare dolar obținut din vânzări, iar această tendință se accelerează.

Situația este și mai gravă: veniturile companiei nu sunt doar precare, ci depind în mare măsură de doar doi clienți. Anthropic a precizat că aproape un sfert din veniturile sale de anul trecut au provenit de la doar doi clienți și, în secțiunea dedicată riscurilor, a avertizat că mulți dintre cei mai mari clienți nu au contracte pe termen lung, existând riscul ca aceștia să reducă sau să sisteze cheltuielile.

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