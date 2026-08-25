ANRE vrea să elimine garanția financiară de 30.000 euro/MW pentru bateriile co-locate în parcuri eoliene și fotovoltaice, pentru a accelera investițiile în stocare

ANRE a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care instalațiile de stocare adăugate locurilor de producere a energiei electrice (co-locate) vor fi exceptate de la plata garanției financiare solicitate pentru toate investițiile în energie, conform publicației specializate E-nergia.ro. Măsura ar urma să sprijine instalarea bateriilor în parcuri.

“Exceptarea de la constituirea garanției financiare pentru instalații de stocare adăugate locurilor de producere constituie o măsură de încurajare a integrării sistemelor de stocare în cadrul capacităților de producere și de stimulare a investițiilor pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte, contribuind, în consecință, la creșterea flexibilității și la îmbunătățirea siguranței și securității în funcționare a rețelelor electrice, în contextul actual al situației energetice caracterizată de producția deficitară de energie electrică.

În acest sens, se are în vedere faptul că, în cazul proiectelor hibrid constând în locuri de producere prevăzute cu instalații de stocare, energia electrică produsă poate fi stocată local, fără a fi evacuată în momentul producerii acesteia în rețeaua electrică de transport sau de distribuție. Astfel, instalațiile de stocare din cadrul proiectelor hibrid permit gestionarea în timp a energiei electrice produse și adaptarea momentului evacuării acesteia în rețea în funcție de condițiile de producție și de consum, contribuind astfel la limitarea vârfurilor de putere evacuată și la utilizarea mai eficientă a capacității disponibile a rețelei”, arată ANRE în nota de fundamentare a proiectului de ordin.

Garanția de până la 30.000 euro/MW pentru proiectele energetice noi a fost introdusă în legislație în primăvară, ca o măsură care să descurajeze proiectele speculative – Acum se elimină pentru baterii

Conform sursei citate, reglementatorul spune că pentru un investitor care face o centrală hibridă de tip producție-stocare, este suficientă garanța solicitată pentru capacitatea de generare și nu mai e nevoie și de garanția pentru capacitatea de stocare.

“În aceste condiții, pentru încurajarea dezvoltării proiectelor de tip hibrid mai sus menționate, se consideră suficientă măsura de aplicare a garanției financiare determinate prin raportare la valoarea puterii instalate a noii capacități energetice adăugată în cadrul proiectului hibrid, cu excepția instalației de stocare adăugate.

Având în vedere că scopul introducerii garanției fiananciare pentru emiterea autorizației de înființare a fost acela de selecție a proiectelor de investiții care demonstrează o viabilitate economică, se consideră ca fiind suficientă constituirea acestei garanții numai pentru instalația de producere, parte a proiectului hibrid”, mai arată ANRE.

Garanția de până la 30.000 euro/MW pentru proiectele energetice noi a fost introdusă în legislație în primăvara acestui an, ca o măsură care să mai descurajeze din investițiile speculative, dar actorii din piață au spus că măsura crește prea mult costurile inclusiv pentru investitorii de bună-credință.

De asemenea, garanția de 30.000 euro/MW nu se va mai solicita și în alte situații: pentru proiectele care s-au semnat contracte pe schema CfD, pentru retehnologizări care nu impun creșterea puterii instalate sau pentru unele întârzieri justificate ale proiectelor.

Procedura nu se aplică situațiilor prevăzute la pct. II alin. (1) din Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2026 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2025, respectiv cererilor ce privesc:

a) autorizații de înființare pentru realizarea/retehnologizarea de capacități energetice de producere a energiei electrice, ai căror solicitanți fac dovada constituirii unei garanții de bună execuție în cadrul unui contract pentru diferență încheiat conform legii, excepție care se aplică pentru întreaga capacitate instalată a proiectului investițional beneficiar CfD, nu doar pentru partea contractată;

b) autorizații de înființare pentru realizarea de instalații de stocare adăugate capacităţilor de producere de energie electrică, aferente aceluiași loc de producere/consum; c) autorizaţii de înfiinţare pentru retehnologizarea de capacități energetice care nu presupun creşterea puterii electrice instalate conform datelor din avizul tehnic de racordare.

Totodată, procedura nu se aplică în cazul în care proiectul investițional ce face obiectul autorizației de înființare a fost finalizat în termenul de valabilitate al autorizației de înființare, dar se solicită prelungirea valabilității autorizațiilor de înființare din alte motive decât nefinalizarea proiectului investițional.

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