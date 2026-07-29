ANRE a aprobat 325 MW de noi capacități energetice, din care 177 MW stocare – CE Oltenia și Tinmar au desemnat constructorul pentru parcurile fotovoltaice

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat într-o ședință ținută marți licențe de exploatare comercială pentru peste 325 MW de noi capacități energetice, din care circa 177 MW reprezintă capacități de stocare a energiei electrice și aproximativ 149 MW reprezintă capacități de producere din surse regenerabile.

„Într-un moment delicat pentru Sistemul Energetic Național, ANRE a aprobat astăzi licențe de exploatare comercială pentru peste 325 MW de noi capacități energetice. Din acestea: aproximativ 177 MW reprezintă capacități de stocare a energiei electrice; aproximativ 149 MW reprezintă capacități de producere din surse regenerabile. În același timp, în cadrul ANRE se află, în diferite etape de analiză și finalizare a documentației, proiecte care însumează aproximativ 1.600 MW.

Toate au însă un element comun: nu dețin încă certificatul de racordare, document fără de care nu poate fi emisă licența de exploatare. De aceea, îmi exprim așteptarea ca operatorii de distribuție și Operatorul de Transport și de Sistem, după caz, să accelereze procesele care țin de responsabilitatea lor. România are nevoie ca aceste investiții să intre în exploatare cât mai rapid”, a anunţat președintele ANRE, George Niculescu, pe pagina sa de Facebook, citat de Agerpres.

La nivelul ANRE sunt organizate, în această perioadă, două ședințe ale Comitetului de Reglementare în fiecare săptămână, pentru a reduce timpul necesar acordării licențelor pentru proiectele care au finalizat testele tehnice și sunt pregătite să livreze energie în Sistemul Energetic Național.

Următoarea ședință a Comitetului de Reglementare va avea loc joi, 30 iulie.

„Investițiile nu produc energie cât timp rămân în dosare. Ele produc energie doar atunci când toate instituțiile implicate își fac partea de responsabilitate, iar proiectele ajung să fie puse în funcțiune”, a subliniat Niculescu.

Pas înainte și pentru parcurile fotovoltaice de aproape 400 MW dezvoltate de CE Oltenia și Tinmar. A fost desemnat constructorul

În același timp, Tinmar Energy si Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia) au anunțat finalizarea procedurilor de licitație pentru cele patru parcuri fotovoltaice dezvoltate în parteneriat, acesta reprezentând un pas decisiv care deschide calea către semnarea contractelor de proiectare și execuție (EPC).

Cu o capacitate instalată cumulată de aproximativ 395 MWp și o valoare de 243 milioane de euro, proiectele, localizate în județul Gorj, reprezintă una dintre cele mai importante investiții comune ale celor două companii în energie regenerabilă.

În urma unei proceduri ample și competitive, la care au fost depuse oferte de 13 participanți, individual sau în asociere, a fost desemnat constructorul care va realiza toate cele patru parcuri fotovoltaice: asocierea formată din China Civil Engineering Construction Corporation Romania S.R.L. (lider de asociere) și Aeronaval de Construcciones e Instalaciones.

Semnarea contractelor EPC marchează trecerea de la etapa de pregătire la execuția efectivă a lucrărilor.

Pentru Complexul Energetic Oltenia, finalizarea procedurilor de atribuire reprezintă încă un pas important în implementarea proiectelor prevăzute în Planul de restructurare și decarbonare al societății. Dezvoltarea noilor capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile contribuie la diversificarea portofoliului de producție, valorificarea infrastructurii existente și consolidarea rolului strategic al Complexului Energetic Oltenia în asigurarea securității energetice a României.

Această etapă reprezintă continuarea derulării investițiilor Complexului Energetic Oltenia, finanțate prin Fondul pentru Modernizare. În același timp, proiectele susțin strategia Tinmar Energy de extindere a producției de energie din surse regenerabile.

Complexitatea proiectelor, dimensiunea finanțării necesare și rigoarea procedurilor de achiziție publică au impus un parcurs minuțios, susținut deopotrivă de echipele Tinmar Energy și CE Oltenia. Înțelegerea amplorii și necesității implementării proiectelor, profesionalismul echipelor implicate au permis avansarea constantă a proiectelor. Fiecare etapă — de la constituirea societăților de proiect, la accesarea finanțării europene, până la organizarea procedurilor pentru desemnarea contractorilor EPC — a fost parcursă cu seriozitate și transparență, sub controlul autorităților competente.

Proiectele beneficiază de o structură de finanțare solidă, susținută prin fonduri alocate din Fondul de Modernizare, contribuția acționarilor și împrumuturi bancare. Fondul de Modernizare a început deja alocarea sumelor aferente proiectelor, iar acestea sunt utilizate în cadrul investițiilor derulate.

Valoarea investițiilor confirmă amploarea acestui parteneriat. Cele patru parcuri fotovoltaice care au făcut obiectul procedurilor de licitație totalizează o capacitate instalată de 395 MWp, iar valoarea acestor proiecte se ridică la 243 milioane euro. Portofoliul comun este completat de o centrală în ciclu combinat pe gaz, cu o capacitate de 475 MW, a cărei valoare este estimată la 475 milioane euro.

CEO are proiecte comune de 700 mil. euro, mare parte finanțări din Fondul de Modernizare – printre cele mai mari investiții din sistemul energetic românesc

Valoarea cumulată a tuturor proiectelor, fotovoltaic și pe gaz, depășește 700 milioane euro, poziționând cele cinci proiecte ale parteneriatului Tinmar Energy – CE Oltenia printre cele mai substanțiale inițiative de investiții din sectorul energetic românesc al ultimilor ani.

Dezvoltarea acestor proiecte se aliniază obiectivelor Uniunii Europene privind creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și accelerarea tranziției către un sistem energetic decarbonizat.

Constantin-Cosmin Trufelea, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a precizat: ,,Finalizarea procedurilor de atribuire pentru noile proeiecte reprezintă un pas important în implementarea investițiilor strategice asumate prin Planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia. Intrarea proiectelor în faza de execuție confirmă angajamentul societății pentru dezvoltarea de noi capacități de producție din surse regenerabile, pe lângă capacitățile existente. Acest parteneriat demonstrează că, prin colaborare, profesionalism și o viziune comună, pot fi realizate investiții majore care consolidează securitatea energetică a României și susțin dezvoltarea durabilă a sectorului energetic.”

Augustin Oancea, fondatorul Grupului Tinmar, a declarat: „Proiectele derulate alături de partenerul din sectorul public, Complexul Energetic Oltenia, reprezintă o prioritate strategică pentru Grupul Tinmar, iar desemnarea contractorului EPC pentru parcurile fotovoltaice marchează un pas esențial în cadrul derulării acestor proiecte. Personal, am toată convingerea că alături de partenerul nostru vom duce aceste proiecte la bun sfârsit, consolidănd poziția Tinmar ca actor de încredere în tranziția energetică din România”.

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