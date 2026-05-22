ANRE a adoptat noile reglementări anti-speculative pentru racordare: garanție de 30 euro/kW și creșterea garanției la 20% din tarif – Ilie Bolojan: Deblocăm accesul la rețelele electrice

ANRE a adoptat joi două reglementări care vor debloca accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Acestea vizează creșterea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tarif și introducerea unei garanții de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, pentru obținerea autorizației de înființare, măsură propusă de premier în urmă cu o lună.

”Firmele care își vor duce proiectul la bun sfârșit își vor primi garanțiile înapoi, iar cele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții. Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare. Noile prevederi vor fi publicate în Monitorul Oficial”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Măsurile fac parte din așa-numita ”luptă cu băieții deștepți” din domeniul energetic, unde premierul a acuzat speculații cu ATR-urile și blocarea dezvoltării sistemului energetic cu proiecte care nu sunt duse la bun sfârșit. Adoptarea de către ANRE vine după ce o OUG în acest sens adoptată înainte de moțiunea de cenzură a fost atacată și blocată la CCR.

”Este una dintre cele trei direcții de bază pe care trebuie să le urmărim pentru a scădea prețul energiei în țara noastră: deblocarea accesului la rețelele electrice prin desființarea ATR-urilor speculative; susținerea sistemelor de stocare în baterii sau cu acumulare prin pompaj, care să poată stoca surplusul de energie electrică din timpul zilei și să îl facă disponibil seara; urgentarea finalizării investițiilor pentru a crește producția de energie și capacitatea rețelelor”, a mai scris Bolojan pe Facebook.

ANRE: Modificările vor pune capăt proiectelor care blochează rețeaua. E cea mai amplă reformă a modului în care se licitează pentru acces la rețea

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) arată la rândul ei că modificările la regulamentele de racordare și licențiere pun capăt proiectelor care blochează rețeaua și pune în operă cea mai amplă reformă a modului în care se licitează pentru acces la rețea și se pot înființa noi capacități de producție.

”Într-o ședință extraordinară a Comitetului de Reglementare al ANRE, au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, modificări importante la Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. Cele două modificări reflectă noua filosofie a racordării și licențierii pe care ANRE o implementează, adică toleranță zero în ceea ce privește proiectele speculative. Noile valori ale garanțiilor financiare urmăresc creșterea gradului de responsabilizare a utilizatorilor care solicită racordarea la rețea, reducerea riscului rezervării speculative a capacității de racordare, asigurarea unei utilizări eficiente a capacității rețelelor electrice, limitarea riscurilor financiare suportate de operatorii de rețea în situația abandonării proiectelor”, arată ANRE într-un comunicat.

Președintele instituției, George Niculescu, arată în comunicat că măsurile nu trebuie considerate a fi punitive, pentru că ele defapt reprezintă un instrumente de selecție.

”Vrem ca rețeaua să fie accesibilă proiectelor care chiar se construiesc, nu rezervată la infinit de cele care nu avansează”, a transmis Niculescu, citat în comunicatul ANRE.

”Din totalul proiectelor pentru care a fost constituită garanția financiară de 5% din tariful de racordare, măsură introdusă de ANRE în 2024, prea puţine au obţinut autorizaţie de construire. Această realitate ne-a condus la concluzia potrivit căreia garanția de 5% nu a fost suficientă pentru a separa proiectele care blochează capacitate, fără intenția clară de a o valorifica. De aceea, ANRE a decis creșterea garanției financiare la 20% din tariful de racordare. În același timp, Comitetul de Reglementare a aprobat astăzi modificări substanțiale ale Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice. Miezul acestor modificări este același: proiectele care intră în etapa de autorizare trebuie să fie proiecte reale, cu finanțare asigurată și cu angajament ferm față de execuție. Concret, solicitanții de autorizații de înființare vor constitui o garanție financiară de 30 EUR/kW la puterea instalată, valabilă până la recepția lucrărilor. Garanția se execută dacă titularul nu finalizează proiectul în termenul autorizației sau renunță la implementare indiferent de motiv”, a mai transmis Niculescu.

Modificările ANRE

Informații despre modificările aprobate joi de ANRE:

A) În ceea ce privește Regulamentul de racordare, principalele modificări aprobate în Comitetul de Reglementare sunt:

Majorarea valorii garanției financiare constituite de utilizatori în vederea emiterii ATR pentru racordarea locurilor de producere/de consum și de producere cu puteri aprobate totale pentru evacuare mai mare de 1 MW, de la 5% la 20% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare. Completarea Regulamentului și a Contractului-cadru de racordare cu prevederi referitoare la autorizația de înființare emisă de ANRE. Modificările propuse vizează:

stabilirea termenelor în care această autorizație trebuie obținută, și anume în termenele maxime de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii ATR (termene similare celor prevăzute în Regulament pentru transmiterea autorizației de construire a obiectivului);

(termene similare celor prevăzute în Regulament pentru transmiterea autorizației de construire a obiectivului); prelungirea o singură dată cu maximum 12 luni a termenelor pentru obținerea autorizației de înființare, 12 luni de la data încheierii contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii ATR, de către operatorul de rețea în cazul în care autorizația de înființare nu poate fi obținută în termenele respective din motive justificate neimputabile solicitantului, dovedite de acesta prin documente justificative.

Clarificarea bazei de calcul al cuantumului garanțiilor financiare pe care utilizatorul are obligația să le constituie, și anume valoarea fără TVA a tarifului de racordare. Clarificarea faptului că prevederile Regulamentului, ale ATR-cadru și ale Contractului-cadru de racordare sunt aplicabile și instalațiilor de stocare individuale. Modificarea și completarea Metodologiei de alocare pentru implementarea următoarelor măsuri:

devansarea termenului de constituire a garanțiilor pentru participarea la procedura de alocare de capacitate la momentul depunerii cererilor de alocare de către solicitanți , în vederea înregistrării cererii respective;

, în vederea înregistrării cererii respective; reconsiderarea modului de stabilire a garanției financiare pentru participarea la procedura de alocare de capcitate în funcție de anul în care au loc licitațiile, astfel:

a) pentru anul 2026, garanția este în cuantum de 20.000 EURO/MW capacitate solicitată pentru alocare, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii;

b) pentru anul N, începând cu anul 2027 inclusiv, garanția se stabilește ca fiind minimul dintre valoarea prevăzută la lit. a) și media ponderată a prețurilor contractuale rezultate în urma licitațiilor finalizate în anul precedent anului N, ponderate cu capacitatea atribuită aferentă fiecărui contract (lei/MW).

Această măsură introduce în resposabilitatea dezvoltatorilor de proiecte un angajament financiar proporțional cu dimensiunea proiectului (EURO/MW), determinând participanții să depună doar cereri fundamentate.

Modificarea și completarea Regulamentului și a Contractului-cadru de racordare pentru introducerea dreptului operatorului de rețea de a solicita prelungirea duratei contractului de racordare cu durate succesive de 12 luni, ca urmare a necesităţii prelungirii termenului pentru efectuarea lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare şi/sau a lucrărilor de întărire a reţelei electrice, a căror realizare este în responsabilitatea acestuia, conform contractului de racordare. Aceste modificări s-au realizat în vederea responsabilizării operatorului de rețea cu privire la realizarea lucrărilor care, conform prevederilor contractului de racordare, sunt în sarcina acestuia, în mod similar regulilor prevăzute în reglementări pentru utilizator.

B) În ceea ce privește Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, principalele modificări aprobate astăzi în Comitetul de Reglementare sunt:

Constituirea de către solicitanții de autorizații de înființare a unei garanții financiare în cuantum de 30 EUR/kW raportată la puterea electrică instalată a capacității energetice, valabilă până la data emiterii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construire a centralei ce face obiectul autorizației de înființare; Garanția financiară se execută la solicitarea ANRE în cazul în care titularul autorizației:

a) nu finalizează proiectul și nu încheie procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construire a centralei, în termenul de valabilitate al autorizației de înființare;

b) renunță, la cerere, la realizarea proiectului sau nu mai dorește să întreprindă demersuri în vederea implementării acestuia;

3. În cazul proiectelor hibride/retehnologizărilor care presupun creșterea puterii electrice instalate, garanția financiară se constituie și se calculează prin raportare la sporul de putere rezultat ca diferență dintre valoarea puterii electrice instalate conform avizului tehnic de racordare inițial și valoarea puterii electrice instalate conform avizului tehnic de racordare actualizat.

***