ANPC – 3,8 mil. lei, amenzi aplicate unor firme din domeniul alimentar

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 3,8 milioane lei pentru nereguli constatate în comercializarea produselor alimentare și în cazul condițiilor de prestare a serviciilor, în urma unor controale derulate în perioada 22 – 26 iunie.

ANPC a efectuat acțiuni de control la peste 1.600 de operatori economici, fiind verificate siguranța produselor comercializate, respectarea legislației specifice domeniului alimentar și condițiile de prestare a serviciilor.

În urma acțiunilor, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care:

Au fost aplicate 856 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,8 milioane de lei, precum și 619 de avertismente

Valoarea totală a produselor verificate a depășit suma de 11 milioane de lei.

În același timp, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 650.000 de lei, în timp ce altele, în cuantum de peste 160.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare.

De asemenea, în cazul a 24 de operatori economici s-a luat decizia opririi prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Principalele neconformități descoperite de către echipele de control au fost:

inducerea în eroare a consumatorilor privind proveniența produselor de origine vegetală;

nerespectarea condițiilor prescrise și declarate; lipsa prețului pe unitatea de măsură;

depozitare neconformă;

comercializarea produselor sub promovarea generală a unei zone geografice care, în urma verificărilor, se constată că provin din alte părți ale țării.

Alte nereguli identificate

De asemenea, s-a constatat comercializarea unor produse fără elemente de identificare din care să rezulte data durabilității minimale, produse lactate fără elemente de identificare și caracterizare, produse depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri, comercializarea unor produse alimentare cu data-limită de consum depășită și nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele alimentare.

Unele produse alimentare erau vândute fără elemente de identificare și caracterizare, iar utilizarea agregatelor frigorifice avea loc cu elemente de etanșare a părților mobile depreciate.

Alte probleme au vizat: deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română, lipsa informațiilor privind perioada promoțională; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; prezența acumulărilor de gheață în ambalajul produselor congelate; prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare; absența devizelor aferente serviciilor prestate consumatorilor; lipsa notelor de comandă pentru autoturismele aflate în unitățile service.

S-a constatat lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori (durata realizării lucrării), dar și lipsa menționării datelor de identificare ale producătorului sau importatorului (nume, adresă, punct de contact).

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