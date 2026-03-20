vineri

20 martie, 2026

ANPC, amenzi de 6,7 mil. lei într-o săptămână

De Vladimir Ionescu

20 martie, 2026

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au amendat peste 1.000 de firme cu un total de 6,7 milioane de lei, în urma controalelor efectuate în această săptămână.

Reamintim că ANPC a crescut în ultimele luni numărul controalelor tematice și al amenzilor aplicate.

”În cursul săptămânii, ANPC a continuat să monitorizeze mediul economic, desfăşurând, la nivel naţional, o serie de acţiuni de control. În acest context, au fost verificaţi peste 1.900 de operatori economici”, au anunţat, vineri, reprezentanţii ANPC.


În urma controalelor:

  • comisarii au aplicat 1.393 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 6,7 milioane de lei
  • au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de peste 5,72 milioane de le
  • activitatea a 11 operatori economici a fost oprită până la remedierea deficienţelor constatate.  

Principalele neconformităţi constatate

  • vânzarea de ouă cu fisuri şi depuneri aderente de impurităţi
  • nerespectarea condiţiilor de depozitare pentru ouă
  • utilizarea agregatelor frigorifice cu acumulări semnificative de gheaţă şi condens
  • produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând urme de lovire şi strivire.

(Citește și: ANAF începe controalele pe piaţa carburanţilor – sunt vizate practicile speculative)

