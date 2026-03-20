ANPC, amenzi de 6,7 mil. lei într-o săptămână

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au amendat peste 1.000 de firme cu un total de 6,7 milioane de lei, în urma controalelor efectuate în această săptămână.

Reamintim că ANPC a crescut în ultimele luni numărul controalelor tematice și al amenzilor aplicate.

”În cursul săptămânii, ANPC a continuat să monitorizeze mediul economic, desfăşurând, la nivel naţional, o serie de acţiuni de control. În acest context, au fost verificaţi peste 1.900 de operatori economici”, au anunţat, vineri, reprezentanţii ANPC.

În urma controalelor:

comisarii au aplicat 1.393 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 6,7 milioane de lei

au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de peste 5,72 milioane de le

activitatea a 11 operatori economici a fost oprită până la remedierea deficienţelor constatate.

Principalele neconformităţi constatate

vânzarea de ouă cu fisuri şi depuneri aderente de impurităţi

nerespectarea condiţiilor de depozitare pentru ouă

utilizarea agregatelor frigorifice cu acumulări semnificative de gheaţă şi condens

produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând urme de lovire şi strivire.

