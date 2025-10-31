3000 de apartamente noi oprite de la vânzare de ANPC – dezvoltatori imobiliari nu respectau legea privind suprafața utilă

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 979.200 de lei unor operatori economici ce activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare, a transmis Autoritatea într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, ca urmare a controalelor efectuate la nivelul întregii ţări, din 491 de operatori economici verificaţi au fost identificate abateri la 216 societăţi comerciale, iar printre acestea se află: nerespectarea suprafeţelor utile minime prevăzute în legislaţie (apartamente cu o cameră – sub 37 mp; apartamente cu două camere – sub 52 mp; apartamente cu trei camere – sub 66 mp); informarea incompletă sau neclară a consumatorilor la încheierea promisiunilor, respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare, în special privind clauzele contractuale şi condiţiile de garanţie legală, conform legislaţiei aplicabile.

Astfel, pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat 166 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 979.200 lei, precum şi 144 de avertismente, respectiv măsuri de remediere pentru unităţile locative care nu respectă cerinţele legale privind suprafeţele minime utile, respectiv oprirea de la comercializare a 3.055 de unităţi locative neconforme.

Totodată, au fost dispuse măsuri de compensare financiară a consumatorilor pentru suprafaţa lipsă a locuinţelor achiziţionate, precum şi alocarea de unităţi conforme cu cerinţele legale.

ANPC vine şi cu o serie de recomandări pentru consumatori, printre care: asiguraţi-vă că autorizaţia de construire este emisă conform prevederilor legale în vigoare, pentru a evita achiziţionarea unui imobil care nu a fost autorizat; să existe intabularea în Cartea Funciară, eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; existenţa componentelor auxiliare ale unităţilor locative (boxă, loc de parcare, părţi comune şi cote indivize); penalităţile pentru întârzierea livrării imobilului; clauza privind posibilitatea de renunţare la achiziţie, în cazuri neimputabile cumpărătorului (ex. refuzul băncii de a acorda creditul, şomaj, pierderea eligibilităţii pentru credit); identificarea clară a locuinţei (adresă, număr, suprafaţă construită, număr de camere şi suprafaţa minimă utilă conform Legii locuinţei nr. 114/1996); preţul total şi modalitatea de plată şi precizarea monedei în care se realizează plata (lei/euro/USD).

De asemenea, este nevoie ca viitorul cumpărător să beneficieze de garanţiile legale acordate de către vânzător, respectiv: trei ani pentru buna execuţie (de la data procesului-verbal de predare-primire); zece ani pentru vicii ascunse; doi ani pentru instalaţiile aferente apartamentului.

Un alt aspect important se referă la specificarea termenului-limită de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, mai ales în cazul construcţiilor aflate în execuţie.

