ANIS: România ar putea adăuga până la 40 mld. euro la PIB dacă accelerează tranziția industriei IT spre inovare

România ar putea genera un plus de până la 40 de miliarde de euro la PIB, peste 295.000 de locuri de muncă indirecte și aproximativ 88 de miliarde de euro venituri fiscale suplimentare pe termen lung, dacă își accelerează tranziția industriei IT către un model bazat pe inovare, produse proprii și proprietate intelectuală, până la un nivel comparabil cu cel al Poloniei, potrivit unui studiu prezentat miercuri la ANIS International Summit 2026.

Conform analizei „Stimularea tranziției spre inovație în industria IT&C din România”, realizată de Implement Consulting Group pentru ANIS, chiar și un scenariu mai conservator, apropiat de evoluția sectorului IT din Cehia, ar putea adăuga aproximativ 6 miliarde de euro la PIB și peste 45.000 de locuri de muncă indirecte.

Datele prezentate la summit evidențiază potențialul economic al trecerii de la un model bazat predominant pe servicii și outsourcing către unul construit pe inovare și valoare adăugată.

Contribuție de 8% la valoarea adăugată națională

Potrivit studiului, industria IT&C contribuie în prezent cu aproximativ 8% la valoarea adăugată națională, generează anual o cifră de afaceri de circa 24 de miliarde de euro, iar exporturile digitale reprezintă aproape 45% din totalul exporturilor de servicii ale României.

Autorii avertizează însă că, în lipsa accelerării investițiilor în inovare și dezvoltarea de produse proprii, ritmul de creștere al sectorului ar putea încetini de la circa 17% anual în perioada 2021-2023 la doar 2% anual, pe fondul reducerii marjelor, deficitului de competențe și al intensificării competiției regionale, în contextul adopției accelerate a inteligenței artificiale.

Blocajele structurale care împiedică tranziția

Analiza identifică mai multe blocaje structurale, printre care nivelul redus al investițiilor private în cercetare și dezvoltare – de aproximativ 0,3% din PIB –, accesul limitat la finanțare pentru prototipuri și validare timpurie, dificultățile în dezvoltarea și protejarea proprietății intelectuale și colaborarea insuficientă dintre companii, start-up-uri și mediul academic.

„Avantajul competitiv al României nu va mai fi definit de costul dezvoltării software, ci de capacitatea de a genera produse, proprietate intelectuală și companii care scalează global”, a declarat directorul executiv al ANIS, Corina Vasile.

Potrivit acesteia, România are nevoie de un cadru predictibil pentru inovare, care să includă mecanisme fiscale și de finanțare pentru cercetare-dezvoltare, reglementări mai agile și o colaborare mai eficientă între industrie, administrație și mediul academic.

ANIS International Summit 2026, desfășurat marți la București, a avut ca temă „From Scale to Innovation: Romania’s Next Competitive Edge”.

