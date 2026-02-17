ANIS International Summit 2026 și Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT- De la creștere la inovare: miza competitivității României

ANIS anunță organizarea ANIS International Summit 2026, care va avea loc pe 12 mai 2026, la București, sub titlul „From Scale to Innovation: Romania’s Next Competitive Edge”, urmat de Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT.

După un deceniu de creștere accelerată, industria IT din România se apropie de un punct de inflexiune. Fără un salt clar către inovare, productivitate și valoare adăugată, avantajul competitiv construit în ultimii ani riscă să se erodeze.

Deși sectorul contribuie cu peste 7% din PIB-ul României, în ansamblul economiei naționale doar 5% dintre companii folosesc inteligența artificială, sub 20% utilizează servicii de cloud, iar mai puțin de o treime dintre adulți au competențe digitale avansate. Aceste cifre definesc miza următorului deceniu pentru economia românească și stau la baza ANIS International Summit 2026, de la București.

Summitul reunește lideri ai industriei IT, decidenți guvernamentali și experți internaționali, într-un format orientat spre conversații pragmatice și decizii care pot fi transpuse în politici publice, investiții și acțiuni concrete.

„România trebuie să decidă dacă rămâne într-un model economic bazat pe volum și cost sau trece la un model bazat pe inovare. Aceasta este conversația pe care o aduce în prim-plan ANIS International Summit 2026: trecerea de la creștere la inovare, pentru o valoare adăugată mai mare”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

ANIS International Summit 2026 este construit ca răspuns direct la decalajul dintre potențialul sectorului IT și impactul său real în economie, printr-o agendă coerentă, orientată spre soluții și decizie. Structura Summitului reflectă principalele provocări:

Regulatory Check – când și cum politicile publice accelerează sau blochează inovarea

Industry Reality Check – ce presupune, în practică, construirea capacității de inovare și scalare

AI as a Growth Multiplier – inteligența artificială ca motor de productivitate și avantaj competitiv

Skills & Workforce – reducerea decalajelor de competențe

Securing the Digital Future – securitate și încredere ca fundație a creșterii digitale

Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT

Gala Premiilor de Excelență completează Summitul, arătând că viitorul industriei se construiește pe livrare, nu pe intenții, iar excelența trebuie recunoscută și promovată.

Gala aduce în prim-plan rezultatele măsurabile, inițiativele cu impact real și organizațiile care contribuie activ la maturizarea industriei. Premiile sunt acordate în opt categorii:

ESG Program of the Year

Innovation of the Year

Education Program of the Year

Startup of the Year

R&D Project of the Year

Software Project of the Year

Software Product of the Year

Company of the Year

Înscrierile sunt deschise până la 15 martie 2026 (https://anis.ro/en/events/gala-anis-2026/) și se adresează companiilor din întregul ecosistem IT&C, fiind deschise și companiilor care nu sunt membre ANIS. Evaluarea va fi realizată de jurii specializate și va urmări impactul, sustenabilitatea și relevanța rezultatelor, dincolo de dimensiunea sau notorietatea companiilor participante.

ANIS anunță organizarea ANIS International Summit 2026, care va avea loc pe 12 mai 2026, la București, sub titlul „From Scale to Innovation: Romania’s Next Competitive Edge”, urmat de Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT.

După un deceniu de creștere accelerată, industria IT din România se apropie de un punct de inflexiune. Fără un salt clar către inovare, productivitate și valoare adăugată, avantajul competitiv construit în ultimii ani riscă să se erodeze.

Deși sectorul contribuie cu peste 7% din PIB-ul României, în ansamblul economiei naționale doar 5% dintre companii folosesc inteligența artificială, sub 20% utilizează servicii de cloud, iar mai puțin de o treime dintre adulți au competențe digitale avansate. Aceste cifre definesc miza următorului deceniu pentru economia românească și stau la baza ANIS International Summit 2026, de la București.

Summitul reunește lideri ai industriei IT, decidenți guvernamentali și experți internaționali, într-un format orientat spre conversații pragmatice și decizii care pot fi transpuse în politici publice, investiții și acțiuni concrete.

„România trebuie să decidă dacă rămâne într-un model economic bazat pe volum și cost sau trece la un model bazat pe inovare. Aceasta este conversația pe care o aduce în prim-plan ANIS International Summit 2026: trecerea de la creștere la inovare, pentru o valoare adăugată mai mare”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

ANIS International Summit 2026 este construit ca răspuns direct la decalajul dintre potențialul sectorului IT și impactul său real în economie, printr-o agendă coerentă, orientată spre soluții și decizie. Structura Summitului reflectă principalele provocări:

Regulatory Check – când și cum politicile publice accelerează sau blochează inovarea

Industry Reality Check – ce presupune, în practică, construirea capacității de inovare și scalare

AI as a Growth Multiplier – inteligența artificială ca motor de productivitate și avantaj competitiv

Skills & Workforce – reducerea decalajelor de competențe

Securing the Digital Future – securitate și încredere ca fundație a creșterii digitale

Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT

Gala Premiilor de Excelență completează Summitul, arătând că viitorul industriei se construiește pe livrare, nu pe intenții, iar excelența trebuie recunoscută și promovată.

Gala aduce în prim-plan rezultatele măsurabile, inițiativele cu impact real și organizațiile care contribuie activ la maturizarea industriei. Premiile sunt acordate în opt categorii:

ESG Program of the Year

Innovation of the Year

Education Program of the Year

Startup of the Year

R&D Project of the Year

Software Project of the Year

Software Product of the Year

Company of the Year

Înscrierile sunt deschise până la 15 martie 2026 (https://anis.ro/en/events/gala-anis-2026/) și se adresează companiilor din întregul ecosistem IT&C, fiind deschise și companiilor care nu sunt membre ANIS. Evaluarea va fi realizată de jurii specializate și va urmări impactul, sustenabilitatea și relevanța rezultatelor, dincolo de dimensiunea sau notorietatea companiilor participante.

***