Anii 2020, deceniul miliardarilor: Averea celor mai bogați oameni din lume a crescut cu 25% anul trecut, în ciuda crizelor globale

Averea miliardarilor nu a fost afectată de crizele globale, crescând cu 25% pe parcursul anului 2025, rezultă din lista celor mai mari averi din lume publicată recent de revista Forbes. În timpul pandemiei de Covid-19, când acțiunile companiilor de tehnologie au crescut vertiginos, averea miliardarilor a înregistrat un salt și mai mare, crescând cu 64% între 2020 și 2021, scrie Statista.

Numărul miliardarilor din întreaga lume a depășit 3.000 pentru prima dată în 2025 și a urcat la peste 3.400 în acest an. Faptul că averea miliardarilor crește mai rapid decât numărul acestora, înseamnă fiecare dintre ei a devenit, în medie, mai bogat în această perioadă.

Clubul celor cu averi de peste 100 de miliarde de dolari a atins de asemenea un număr record de 20 de membri la 1 martie 2026, se arată în comunicat, în timp ce cinci dintre ei dețineau peste 200 de miliarde de dolari: – Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg. Averea lui Musk a crescut la un nivel incredibil de 839 de miliarde de dolari la 1 martie, datorită cotațiilor favorabile de pe piața bursieră.

Statele Unite aveau un număr record de 989 de cetățeni miliardari, 29% din totalul miliardarilor la nivel mondial. Urmează China cu 610 miliardari (inclusiv Hong Kong), înaintea Indiei cu 229. Aproape 400 de noi miliardari au fost adăugați pe listă în acest an, inclusiv în premieră cât unul din Afganistan și Pakistan. De asemenea, noi pe listă sunt celebritățile Beyonce Knowles-Carter, Roger Federer, Dr. Dre și James Cameron, precum și 45 de noi miliardari proveniți din industria de inteligență artificială, unii dintre ei având doar 20 de ani.

Cei 3.428 de miliardari din acest an aveau o avere colectivă de 20,1 trilioane de dolari, sau 5,9 miliarde de dolari fiecare. Aceasta este în contrast cu 2013, când averea medie a miliardarilor era de doar 3,8 miliarde de dolari.

Deși miliardarii reprezintă vârful inegalității globale a bogăției, ei înșiși prezintă o distribuție inegală a averii, cei 20 de centimiliardari menționați mai sus având o avere combinată de 3,8 trilioane de dolari, ceea ce este mai mult decât dețin împreună „ultimii” 2.000 de miliardari de pe listă.

***