„Piața muncii se îndreaptă de la accentul pus exclusiv pe diplomele tradiționale către o concentrare mai puternică pe competențe”, concluzionează raportul OCDE intitulat „O piață a muncii axată pe competențe”.

„În practică, angajarea axată pe competențe nu înseamnă înlocuirea completă a diplomelor, ci acordarea unei importanțe mai mari competențelor demonstrate de indivizi, indiferent de locul în care au fost dobândite, pentru a îmbunătăți potrivirea talentelor cu locurile de muncă”, a declarat Glenda Quintini, economist senior la OCDE, pentru Euronews Business.

Dr. Soon-Joo Gog, director senior la Centrul pentru Practici „Skills-First” al Universității de Științe Sociale din Singapore, a subliniat că abordarea „Skills-First” nu înseamnă „doar competențe”. Este un principiu de funcționare. Persoanele fizice și angajatorii iau în considerare competențele demonstrate, alături de calificări.

Indicele „Skills-First” – măsoară gradul de pregătire a unui stat pentru această abordare

OCDE introduce un indice ce cuantifică gradul de pregătire și adoptarea abordării „Skills-First” și a elaborat un clasament în care figurează doar state membre și din care, prin urmare, lipsește România.

Indicele atribuie fiecărei țări un scor cuprins între 0 și 1. Un scor mai mare înseamnă că o țară este mai bine pregătită pentru practicile „competențele pe primul loc” și le utilizează pe scară mai largă.

Clasamentul a fost realizat pe baza unui test ce vizează exclusiv competențele matematice, nu și competențele tehnice, sociale și specifice locului de muncă, necesare pentru multe posturi.

Indicele analizează cât de bine identifică, dezvoltă, recunosc și recompensează țările competențele. Aceasta include învățarea adulților, utilizarea datelor privind competențele, sprijinul public pentru formare și măsura în care angajatorii apreciază ceea ce lucrătorii pot demonstra că sunt capabili să facă.

Campioanele – Suedia și Franța

Suedia are cel mai mare scor din Europa, de 0,70, urmată de Franța (0,69), Regatul Unit (0,65) și Belgia (0,64).

„Țări precum Suedia și Franța înregistrează performanțe solide în ansamblu, deși nu există o singură cale către construirea unei piețe a muncii axate pe competențe”, a explicat Quintini.

„Suedia, de exemplu, se remarcă prin cadrul său puternic favorabil, ce include utilizarea datelor privind competențele și sprijinul public pentru dezvoltarea competențelor”, a adăugat ea.

Finlanda (0,63), Cehia (0,61), Norvegia (0,61) și Letonia (0,61) înregistrează, de asemenea, scoruri peste media europeană.

Media pentru cele 23 de țări europene este de 0,58. Spania (0,59), Danemarca (0,58), Portugalia (0,58), Italia (0,58), Lituania (0,58), Polonia (0,58) și Austria (0,58) se situează aproape de această medie, iar Germania (0,57), Elveția (0,57) și Țările de Jos (0,56) se situează ușor sub această medie.

Ungaria (0,45) și Grecia (0,46) au cele mai scăzute scoruri, sub cele din Turcia (0,52), Slovacia (0,54) și Slovenia (0,54).

Quintini a remarcat că țările situate la capătul inferior al indicelui se confruntă adesea cu obstacole mai mari legate de participarea la formarea adulților și de dezvoltarea unor ecosisteme de învățare mai ample. „Deci, decalajul nu ține doar de sistemele de învățământ, ci reflectă cât de eficient identifică, dezvoltă, recunosc și recompensează țările competențele pe piața muncii”, a afirmat ea.

La nivel global, Statele Unite se situează ușor peste media europeană, cu 0,60, în timp ce Canada (0,55), Japonia (0,51) și Coreea de Sud (0,48) se află sub această medie.

Diplomele contează în continuare, dar nu sunt singurul indicator

Experții sunt de acord că diplomele rămân importante. Însă angajatorii doresc din ce în ce mai mult să vadă și competențe. „Diplomele continuă să conteze pe piețele forței de muncă din țările OCDE, în special deoarece rămân un indicator larg recunoscut al cunoștințelor și capacităților”, a spus Quintini. „Cu toate acestea, angajatorii privesc din ce în ce mai mult dincolo de calificările formale și acordă o atenție sporită competențelor reale pe care lucrătorii le dețin și le pot demonstra.”

Ea a afirmat că deficitul de competențe stă la baza acestei schimbări. De asemenea, firmele trebuie să găsească talente provenind dintr-o gamă mai largă de medii, iar nevoile în materie de competențe se schimbă adesea mai repede decât se pot adapta sistemele de învățământ.

Începând cu 2025, peste 70% dintre angajatorii din țările OCDE semnalează dificultăți în ocuparea posturilor vacante din cauza lipsei de personal calificat. În același timp, aproximativ o treime dintre angajați afirmă că sunt fie supracalificați, fie subcalificați pentru locul de muncă actual.

Importanța diplomelor variază în funcție de ocupație

„Diplomele încă contează, dar importanța lor variază considerabil în funcție de ocupație, iar cerințele reale nu sunt întotdeauna prezentate în mod transparent persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”, a declarat Pawel Adrjan, director de cercetare economică la Indeed, pentru Euronews Business.

Cercetările Indeed au arătat că doar 14% dintre anunțurile de angajare din Marea Britanie menționează în mod explicit cerințele de educație formală, comparativ cu 50% în SUA.

El a subliniat că, în practică, diplomele rămân importante în profesiile de specialitate și în cele strict reglementate.

„Diferența esențială este că o diplomă rămâne un indicator valoros al cunoștințelor și al capacităților, dar nu este neapărat singura modalitate prin care candidații pot demonstra competențele necesare pentru a îndeplini un post”, a adăugat el.

Este nevoie de o evoluție rapidă a competențelor, într-un context în care piața muncii se schimbă mult mai rapid

Anna Toni, specialist senior în cadrul Ministerului Afacerilor Economice și Ocupării Forței de Muncă din Finlanda, a subliniat că părțile interesate recunosc din ce în ce mai mult faptul că competențele valoroase sunt dobândite nu numai prin educația formală, ci și prin experiența profesională, voluntariat, hobby-uri și alte experiențe de viață.

„Piețele forței de muncă se schimbă mai repede decât înainte, sub impulsul unor factori precum digitalizarea, tranziția verde și inteligența artificială. Competențele trebuie să evolueze rapid, iar politicile în domeniul educației și al ocupării forței de muncă trebuie să se adapteze în consecință”, a declarat ea pentru Euronews Business.

Veniturile mai mari sunt aduse de diplome sau de competențe?

OCDE a constatat că, în medie, studiile suplimentare cresc salariile cu aproximativ 16%, în timp ce competențele matematice mai bune le cresc cu aproximativ 9%, atunci când se compară decalaje de dimensiuni similare.

Această constatare arată că angajatorii acordă în continuare o importanță substanțială diplomelor de studii ca indicatori ai productivității, mai ales atunci când informațiile privind competențele lucrătorilor sunt limitate, potrivit lui Quintini.

În indexul OCDE, o valoare sub 1 înseamnă că studiile sunt mai bine remunerate decât competențele.

Franța este singura țară europeană cu o valoare peste 1, respectiv 1,33. Aceasta înseamnă că un decalaj în competențele de calcul aduce un câștig cu aproximativ o treime mai mare decât un decalaj de studii de aceeași amploare tipică. „Acest lucru [în Franța – n.red.] poate reflecta o piață a muncii și un context politic mai favorabile recunoașterii și valorificării competențelor demonstrate”, a afirmat ea.

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