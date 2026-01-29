Mai mult de jumătate din angajaţii din generaţia Z preferă munca la birou în locul celei remote – avantajele, în opinia lor

Aproape 52% din angajaţii generației Z preferă munca la birou și colaborarea faţă în faţă cu managerii şi colegii, în locul întâlnirilor online, conform unui sondaj al Genesis Property, dezvoltator şi operator de clădiri de birouri.

Aproximativ 55% din ei consideră că pauzele şi discuţiile personale cu colegii apropiaţi sunt activităţile cele mai plăcute atunci când vin la birou, în afara jobului.

”Lucrul la birou capătă noi valenţe în acest an, într-un context în care companiile caută formule de lucru flexibile, dar eficiente, iar angajaţii îşi reevaluează nevoile reale legate de muncă şi echilibru, după ani în care lucrul de la distanţă le-a afectat starea de bine, a erodat relaţiile profesionale şi colaborarea, a limitat evoluţii în carieră şi a intensificat fenomenul demisiei tăcute. Tinerii din Generaţia Z, categoria de angajaţi care a arătat că preferă mai mult lucrul remote, deşi este în acelaşi timp cea care are nevoie cel mai mult de interacţiune cu managerii şi echipa, redescoperă acum biroul ca antidot pentru lipsa de conexiune, barierele de învăţare şi monotonia de la job”, arată sondajul efectuat la finalul anului trecut, pe un eşantion de 1.025 respondenţi la nivel naţional.

Ponderea angajaților din generația Z care preferă interacțiunea fizică, în locul celei din virtual, peste media celei din rândul Millennials și Gen X

Balanţa începe să încline tot mai mult către lucrul la birou:

aproape 52% dintre angajaţii din generaţia Z spunând că preferă colaborarea faţă în faţă cu managerii şi colegii în locul întâlnirilor online, peste medie

peste nivelul întâlnit în rândul Millennials (39%)

şi chiar Gen X (47%).

Dincolo de sarcinile de lucru propriu-zise, biroul este apreciat tot mai mult pentru dimensiunea sa umană de către toţi angajaţii, indiferent de vârstă:

circa 55% dintre angajaţi consideră că pauzele şi discuţiile personale cu colegii apropiaţi sunt activităţile cele mai plăcute atunci când vin la birou, în afara jobului

aproape 25% preferă ieşirile la masa de prânz la un restaurant din apropiere.

În cazul angajaţilor Gen Z, 8 din 10 spun că aceste pauze, discuţii şi ieşiri la masă cu colegii îi ajută cel mai mult să se conecteze.

În acelaşi timp, se remarcă şi un interes semnificativ mai mare pentru activităţile de recreere şi socializare la birou faţă de alte generaţii.

Aproape 38% dintre tineri menţionează astfel de activităţi, la birou, în zone dedicate relaxării sau în locuri din preajma biroului ca elemente-cheie ale experienţei de lucru, faţă de media de 17% la nivelul tuturor angajaţilor.

„Biroul redevine un spaţiu cu valoare reală pentru angajaţi, un loc în care munca devine mai plăcută datorită interacţiunilor fireşti şi ritmului pe care îl oferă. Pauzele, discuţiile personale şi apropierea de colegi şi manageri consolidează coeziunea şi aprind creativitatea. Într-o lume extrem de dinamică şi pe o piaţă a muncii agitată şi tensionată, biroul nu mai este doar un loc de lucru, ci un mediu care hrăneşte starea de bine, autenticitatea şi bucuria de a lucra alături de ceilalţi”, spune Elena Panait, head of leasing la Genesis Property.

Avantajele prezenței la birou: facilitarea colaborării, stimularea creativității și învățării informale și feedback rapid din partea managerilor

Rolul biroului pare evident în eficientizarea colaborării şi a proceselor decizionale:

Peste 57% afirmă că discuţiile directe ajută la luarea mai rapidă a deciziilor, nivelul fiind chiar mai ridicat, de 62%, în rândul Gen Z.

Aproximativ 44% dintre tineri spun că munca în acelaşi spaţiu facilitează colaborarea între colegi şi echipe diferite, şi tot atâţia apreciază posibilitatea de a primi feedback imediat din partea managerilor.

Biroul este perceput tot mai mult şi ca un catalizator al creativităţii şi al învăţării informale:

Peste 48% dintre tinerii Gen Z consideră că interacţiunile directe le oferă ocazia să înveţe lucruri noi de la colegi

44% spun că munca de la birou reduce senzaţia de monotonie şi plictiseală

peste 31% văd prezenţa fizică drept o oportunitate reală de networking şi schimb de idei.

Contribuția la un stil de viață mai sănătos

Contribuţia muncii la birou la un stil de viaţă mai sănătos este un alt aspect evidenţiat de respondenţi:

Peste 51% dintre angajaţii de toate vârstele spun că lucrul de la birou reduce sedentarismul şi le oferă mai multe ocazii de mişcare zilnică, iar aproape 43% afirmă că îi ajută să aibă un program mai structurat şi mai disciplinat.

În cazul angajaţilor Gen Z, aceste efecte sunt şi mai pronunţate: peste 65% spun că munca de la birou reduce sedentarismul, aproape 38% consideră că le creează o rutină mai stabilă de odihnă şi alimentaţie, iar peste 48% afirmă că interacţiunea cu colegii le îmbunătăţeşte sănătatea emoţională şi mintală.

Atunci când sunt invitaţi să rezume într-un singur beneficiu major lucrul la birou, atât angajaţii, cât şi tinerii din generaţia Z menţionează în primul rând conexiunea cu echipa şi un echilibru mai bun între viaţa profesională şi cea personală.

Această schimbare de perspectivă arată că, pentru noile generaţii, retenţia şi implicarea se construiesc prin calitatea experienţei zilnice de lucru.

Sondajul, realizat de Genesis Property, a analizat modul în care se desfăşoară viaţa la birou în actualul context socio-economic şi cum este perceput rolul biroului de către angajaţi. Sondajul a fost desfăşurat în octombrie 2025, la nivel naţional, prin platforma iVox, pe un eşantion total de 1.025 utilizatori de internet din România. Aproape 47% dintre participanţi sunt de sex feminin, iar peste 53% au un venit net de cel puţin 5.000 de lei.

Genesis Property este unul dintre cei mai mari dezvoltatori şi operatori de clădiri de birouri clasa A din România, cu o experienţă de peste 20 de ani pe piaţa imobiliară. Compania deţine şi administrează două dintre cele mai mari campusuri de business din Bucureşti – YUNITY Park şi West Gate Business District – care însumează peste 150.000 mp GLA şi găzduiesc companii precum HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, Accenture, Ericsson, Garanti BBVA, Infineon, Luxoft, Yokogawa, Siemens şi Alpha Bank, unde lucrează peste 15.000 de angajaţi. Genesis Property este, de asemenea, dezvoltatorul West Gate Studios, primul şi cel mai mare campus studenţesc privat din România.

****