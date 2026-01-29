Angajații ANRE nu au reușit să blocheze reorganizarea instituției – au pierdut procesul din prima instanță

Curtea de Apel București (CAB) a respins ca neîntemeiată acțiunea salariaților Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care solicitaseră suspendarea procesului de reorganizare a instituției, a declarat, joi, președintele ANRE, George Niculescu.

Conform soluției postate pe portal.just.ro, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și a respins acțiunea ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală.

„Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge acțiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepțiile lipsei de interes și inadmisibilității, ca neîntemeiate. Respinge acțiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal”, este soluția, pe scurt, a Curții de Apel.

Hotărârea a fost pronunțată în prima instanță și poate fi atacată cu recurs în următoarele cinci zile.

„S-a pronunțat Curtea de Apel și a respins ca neîntemeiată acțiunea colegilor mei, a salariaților ANRE. (…) Decizia Curții de Apel de a respinge cererea angajaților cu privire la suspendarea reorganizării ne dă cumva certitudinea că această reorganizare făcută în baza Legii 145 (privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – n.r.) cu scopul de a eficientiza activitatea instituției a fost făcută în spiritul și litera legii”, a spus Niculescu, citat de Agerpres.

Toate actele privind reorganizarea au fost emise înainte de termenul prevăzut de lege, respectiv 1 ianuarie 2026., spune George Niculescu, care insist[ c[ procedura a fost total legal[.

„Noi actele cu privire la reducerea numărului de posturi, cu privire la tăierea salariilor cu 30% le-am emis înainte de expirarea acestui termen. Nu am depășit niciun fel de temei legal instituit de Guvernul Romaniei. (…) Angajații au solicitat suspendarea reorganizării tocmai ca să nu li se aplice tăieri de salarii și disponibilizări”, a punctat Niculescu.

Angajații ANCOM au câștigat un proces similar; în prima instanță

Angajații ANCOM au câștigat în decembrie 2025 un proces în prima instanță împotriva reorganizării instituției. Tribunalul București (sau instanță inferioară) a suspendat executarea actelor administrative care prevedeau concedieri (84 de posturi) și reduceri salariale, conform Legii 145/2025.

Peste 330 de salariați au contestat deciziile nr. 679 și 680/16.12.2025 privind procedura de selecție pentru încetare contracte și noua organigramă de la 1 ianuarie 2026. Instanța a blocat întreaga procedură de reorganizare, preavizele și concedierile individuale; decizia este executorie, dar atacabilă cu recurs.

Decizia din 30 decembrie 2025 împiedică aplicarea măsurilor de eficientizare până la soluționarea definitivă.

