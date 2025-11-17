Premierul: Pachetul privind administraţia locală şi cea centrală va fi adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului – prevede reducerea cheltuielilor cu 10%

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, luni, că este foarte posibil ca săptămâna viitoare să fie declanșate procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul privind administraţia locală şi cea centrală, pachet ce prevede reducerea cheltuielilor cu 10%.

”După o perioadă prea lungă, spun eu, totuşi am căzut de acord, de principiu, pe acest pachet important, care înseamnă nu doar reduceri de cheltuieli în administraţie, ci şi întărirea capacităţii administraţiei de a-şi face treaba şi este foarte posibil ca săptămâna viitoare, cred eu, să declaşăm procedurile de angajare a răspunderii pe acest pachet privind administraţia locală şi cea centrală. Nu o să mă refer la administraţia centrală, pentru că nu vă interesează în mod direct (..) dar pe cele două administraţii, propunerea care este cuprinsă în acest proiect de lege este o reducere a cheltuielilor cu 10%”, a spus premierul în faţa primarilor de municipii.

În administraţia locală, baza de calcul este grila stabilită prin Ordonanţa 63, care ar urma să se reducă cu aproximativ 30%. ”Vor fi două situaţii, unităţi administrative care, după noua grilă, au un personal sub noul standard, unde nu există niciun effect şi unităţi administrative care sunt peste noua grilă, cu numărul de personal, unde vor fi nişte efecte. Ele pot fi gestionate, de dumneavoastră, în principiu, în două modalităţi, ori prin reducerea de personal, în aşa fel încât să vă încadraţi în noua grilă, o ipoteză de lucru. Această ipoteză este cea de bază care se va aplica, va fi singura care va rămâne evalabilă de la 1 ianuarie 2027, conform proiectului de lege, dar, până atunci, aveţi a doua ipoteză de lucru, cea de reducere a anvelopei salariale, calculată în aşa fel încât fondul de salarii nou să reprezinte o valoare redusă cu 10% faţă de fondul de salarii pe care l-aţi avea, în cazul în care, să spunem, îl depăşiţi”, a spus premierul.

În afar acestor prevederi, proiectul conţine mai multe măsuri ce întăresc capacitatea administraţiei locale de a elabora politici în domeniul urbanismului, încasări de taxe şi de impozite şi permit reţinerea la sursă din drepturi care sunt cuvenite unor persoane care au restanţe către bugetul local, inclusiv ceea ce a propus Asociaţia Municipiilor, o formulă de testare anuală care să vă permită să vă păstraţi angajaţii competenţi.

Dacă nu va fi declarat neconstituțional, pachetul va produce efecte începând din primăvară – premierul

”Din punctul meu de vedere e un pachet bun, care întăreşte capacitatea administraţiei de a-şi executa competenţele pe teritoriul pe care îl administrează, de asemenea creează condiţiile pentru decentralizare. Pe de-o parte, se clarifică cât se poate de clar că, pe componenta de jocuri de noroc, autoritatea locală va avea o competenţă cât se poate de clară, poate să stabilească zone, poate să interzică în totalitate, poate să stabilească taxe speciale ca să regleze intersitatea în zonele cu jocuri de noroc şi de asemenea, din toate puncturile de vedere, este întărită autoritatea administraţiei”, a completat el.

