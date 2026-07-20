Andy Burnham, noul premier al UK, promite reforme majore pentru reducerea costului vieții – Laburiștii caută să limiteze ascensiunea partidului lui Nigel Farage

Noul lider al Partidului Laburist britanic Andy Burnham a fost numit luni premier al Regatului Unit de către regele Charles al III-lea, care i-a cerut să formeze un Guvern, a anunțat într-un scurt comunicat Palatul Buckingham, relatează agențiile internaționale de presă.

Însoțit de către soția sa, de origine olandeză, Marie-France van Heel, fostul primar al Greater Manchester, în vârstă de 56 de ani, a fost primit luni la prânz de către suveranul britanic la Palatul Buckingham, înainte de a se duce la sediul Guvernului, numărul 10 de pe Downing Street.

Andy Burnham este cel de-al patrulea premier al lui Charles al III-lea de la ascensiunea sa la tron, în septembrie 2022.

El a promis o serie de reforme majore, prin care reducerea costului vieții și relansarea economiei.

Burnham promite o schimbare majoră – Laburiștii sunt erodați puternic de partidul lui Nigel Farage, Reform UK

În discursul susținut după alegerea sa în fruntea Partidului Laburist, Andy Burnham a descris momentul drept „cel mai semnificativ moment de schimbare din politica noastră din ultimii 40 de ani” și a promis reforme pentru îmbunătățirea nivelului de trai.

„Guvernul pe care îl conduc va trasa cu încredere această cale începând de săptămâna viitoare”, a declarat el.

Acesta a spus că obiectivul principal este construirea unei țări „în care viața este mai accesibilă și toți oamenii și locurile sunt ridicate de unde se află acum”.

Mesajul său a fost bine primit de parlamentarii laburiști, care îl consideră unul dintre puținii lideri capabili să limiteze ascensiunea partidului populist Reform UK, condus de Nigel Farage.

Mulți dintre aceștia erau sceptici că fostul premier Keir Starmer ar fi reușit să facă față acestei provocări complicate, având în vedere influența celuilalt partid.

Formarea cabinetului, prima provocare. Primele măsuri așteptate, va fi urmărită reacția piețelor financiare

Una dintre cele mai importante decizii pe care Andy Burnham trebuie să le ia este desemnarea ministrului de Finanțe, funcție care este primordială pentru stabilitatea guvernului.

Primele măsuri ale executivului vor fi urmărite cu mare atenție, mai ales pentru că echipa lui Andy Burnham intenționează să înceapă rapid aplicarea programului de guvernare.

Una dintre primele decizii anunțate este renunțarea la planurile privind introducerea unui document de identitate digital pentru toți cetățenii. Proiectul a fost conceput pentru a combate migrația ilegală, dar a primit critici din partea tuturor partidelor, care l-au descris drept un „fiasco”.

Ulterior, atenția se va concentra asupra politicilor fiscale, a cheltuielilor publice, a strategiei privind petrolul și gazele, dar și asupra reformării companiilor de utilități, pe care Burnham dorește să le aducă sub un control public mai strict.

***