Andy Burnham preia conducerea laburiștilor britanici și se pregătește să devină premier

Andy Burnham, supranumit „Regele Nordului”, a fost ales vineri lider al Partidului Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, acesta fiind ultimul pas înainte de a deveni al șaptelea prim-ministru al țării în ultimul deceniu, cu promisiunea de a împiedica ascensiunea formațiunii populiste Reform UK, transmite Reuters.

Burnham, care și-a câștigat porecla datorită hotărârii sale, în calitate de primar al regiunii Greater Manchester, de a apăra interesele acesteia, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe, că este pregătit să preia puterea și că va lucra pentru a le oferi speranță oamenilor din „locurile uitate de pretutindeni”.

Avertizând că aceasta este ultima șansă a Partidului Laburist de a-și redresa situația, Burnham, în vârstă de 56 de ani, a promis să transfere puterea din Westminster, centrul politicii britanice, către regiunile țării și să conducă o echipă unită, capabilă să realizeze schimbarea de care țara „strigă că are nevoie”.

„Suntem uniți și punem puterea care vine din această unitate în slujba oamenilor și a locurilor care au așteptat prea mult ca politica să le permită să spere din nou”, a declarat el în fața unei săli pline de parlamentari laburiști și oficiali ai partidului.

El i-a adus, de asemenea, un omagiu lui Keir Starmer, omul pe care îl va înlocui în funcția de prim-ministru luni, când partidul va fi nerăbdător să afle componența cabinetului său și să înțeleagă mai bine modul în care intenționează să guverneze.

Marea „reechilibrare a puterii” promisă de Burnham

În ciuda faptului că și-a reiterat oferta de a transfera puterea către regiuni și de a adopta o poziție clar favorabilă mediului de afaceri, există încă multe necunoscute în ceea ce privește prioritățile politice ale lui Burnham.

Burnham a declarat că încă nu a decis componența echipei sale de miniștri, dar că se va asigura că aceasta „reflectă toate componentele partidului nostru, toate comunitățile”. El a enumerat cinci priorități, axate în mare parte pe unitatea partidului și pe dorința de a fi un lider pentru toate regiunile Marii Britanii.

În mesajul său, transmis după o competiție în care a fost singurul candidat, el nu a oferit prea multe detalii suplimentare despre planurile prezentate într-unicul discurs pe care l-a susținut de la revenirea în Parlament, luna trecută, după ce a câștigat un mandat în circumscripția Makerfield — începutul procesului de înlocuire a lui Starmer.

În acel discurs, el a schițat o parte din agenda sa internă, afirmând că dorește să coordoneze „cea mai amplă reechilibrare a puterii” în favoarea regiunilor Marii Britanii — măsură despre care consideră că va reduce inegalitatea și furia resimțită de comunitățile neglijate, care s-au orientat tot mai mult către Reform UK și, în unele cazuri, către Partidul Verzilor, de stânga.

Vineri, el a spus că Partidul Laburist poate combate amenințarea reprezentată de ambele partide nu încercând „să fie mai ecologist decât Verzii sau mai Reform decât Reform”, ci fiind „cu îndrăzneală, cu încredere și în mod autentic noi înșine — laburiști”.

Veteranul campaniei pentru Brexit, Nigel Farage, al cărui partid Reform UK a câștigat șapte mandate la ultimele alegeri, a descris discursul lui Burnham drept „complet lipsit de conținut”, în timp ce se adresa participanților la „CPAC Great Britain”, o reuniune a politicienilor și activiștilor conservatori.

Farage, care și-a dat demisia din propriul mandat în contextul unor investigații parlamentare privind finanțele sale și speră că recâștigarea acestuia îi va consolida poziția, a spus că Burnham preia funcția „fără absolut niciun mandat de niciun fel”.

Burnham promite să impiedice ascensiunea Reform UK a lui Farage

Mesajul său, potrivit căruia are un plan pentru a opri ascensiunea Reform UK, i-a convins pe parlamentarii laburiști, care se temeau că ar putea pierde în fața partidului populist al lui Farage la următoarele alegeri naționale, care trebuie să aibă loc cel târziu în 2029. Reform UK s-a aflat în fruntea sondajelor de opinie timp de mai multe luni.

O parte din acest avantaj a fost însă erodată în ultimele săptămâni de acceptarea de către Farage a unor fonduri de la donatori bogați, ceea ce i-ar putea oferi lui Burnham o oportunitate de a redresa situația Partidului Laburist.

Cu toate acestea, noul lider laburist va trebui să înceapă cât mai rapid implementarea unora dintre promisiunile sale, dintre care multe se bazează pe o viziune pe termen lung.

„Guvernul lui Andy Burnham trebuie să înceapă în forță și să se concentreze fără încetare pe îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor care muncesc”, a declarat Paul Nowak, secretarul general al TUC, organizația care reunește sindicatele din Marea Britanie.

Burnham a promis că va acționa rapid începând de săptămâna viitoare.

„Guvernul pe care îl voi conduce va prezenta cu încredere această direcție, începând de săptămâna viitoare”, a declarat el. „Și acesta este motivul pentru care schimbarea de astăzi reprezintă cel mai important moment de schimbare din politica noastră din ultimii 40 de ani.”

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