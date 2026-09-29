Andy Burnham promite o reformă pe 10 ani în Marea Britanie: naționalizări, reformă a statului social și o nouă relație cu UE – „Brexitul a făcut mai mult rău decât bine”

Premierul britanic Andy Burnham a folosit primul său discurs la conferința Partidului Laburist, în calitate de lider al formațiunii, pentru a promite o nouă direcție pentru țară, anunțând planuri privind naționalizarea companiilor de apă, un control public mai mare asupra locuințelor și energiei și o reformă a statului social. Burnham a promis să pună Marea Britanie pe un nou drum.

Pe lângă promisiunea de a reda autorităților un control mai mare asupra locuințelor, energiei și apei, el a promis reformarea sistemului de asistență socială. Burnham a mai declarat că este pregătit să „spargă tiparele” pentru a pune capăt stagnării și diviziunilor care au definit politica britanică timp de o generație, scrie presa de la Londra.

Planurile noului premier

Propunerile includ planuri de a anula interdicția introdusă în anii 1980, în perioada lui Margaret Thatcher, privind proprietatea publică asupra companiilor de apă, deschizând astfel calea către naționalizarea firmelor care nu reușesc să „servească interesul public”.

Burnham a anunțat, de asemenea, că autoritățile locale vor primi dreptul de a prelua locuințele întreținute necorespunzător în cazurile în care proprietarii refuză să facă îmbunătățirile necesare.

Adresându-se delegaților reuniți la Liverpool, el a declarat: „Țara aceasta nu se află acolo unde și-ar dori niciunul dintre noi să fie. Politica făcută ca până acum a împins Marea Britanie înapoi. Mai mult din același lucru nu este suficient. De aceea simt că astăzi trebuie să sparg tiparele”.

Burnham, care i-a succedat lui premierului laburist Keir Starmer la 10 Downing Street în luna iulie, a susținut că există „sentimentul că cei aflați la putere acționează împotriva oamenilor, nu alături de ei”.

„Dacă există un singur lucru pe care vreau să îl îndrept, acesta este”, a adăugat el.

Criticând schimbările introduse începând cu epoca Thatcher, în anii 1980, Burnham a declarat: „Marea Britanie se află de mult timp pe un drum greșit. Dezindustrializare. Dereglementare. Privatizare. Austeritate. Brexit. Și ce ne-au adus toate acestea? O țară condusă în interesul unor grupuri particulare, nu în interesul public”.

O nouă cale după Brexit

El și-a comparat misiunea de a crea un nou stil de politică cu eforturile guvernului laburist din 1945 de a transforma țara după cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Am construit binele comun. Sau cel puțin am făcut-o până în anii 1980. Dintr-odată, avuția comună pe care o construiserăm pentru cei mulți a început să fie văzută drept o oportunitate pentru cei puțini. Locuințe. Apă. Energie. Transport. Îngrijire socială. Fragmentate și vândute. Dreapta britanică vorbește despre «recâștigarea controlului». Să nu-i lăsați niciodată să uite: ei sunt cei care au renunțat la el, în primul rând”, a spus Burnham.

Acesta a spus că are o teorie privind creșterea economică, pe care a explicat-o în felul următor: „Am o teorie privind creșterea. Ea începe prin recâștigarea controlului asupra elementelor esențiale care fac ca un loc să funcționeze sau nu. Trebuie să ai acest control asupra lucrurilor fundamentale de care toată lumea are nevoie. Iar de aici, transferi mai multă putere către comunitățile locale, pentru ca acestea să poată decide și să își stabilească propriul destin. Și, procedând astfel, optimizăm condițiile pentru ca afacerile să crească și pentru dezvoltarea producției. Ne sprijinim oamenii, astfel încât aceștia să fie disponibili pentru a fi angajați de companii”.

Burnham a mai spus că Brexitul a făcut „mai mult rău decât bine” și că va căuta un consens pentru o nouă abordare.

„Mai târziu în acest an va avea loc un summit Marea Britanie–UE, iar unul dintre punctele de pe agendă va fi modul în care putem colabora cel mai bine în privința imigrației. Dincolo de asta, vom încerca să obținem beneficii pentru industriile britanice care au fost cel mai grav afectate de Brexit. Sunt pași concreți importanți, dar nu sunt suficienți. Nu vom putea oferi Marii Britanii direcția clară de care are nevoie pentru restul acestui secol până când nu vom decide care va fi relația noastră pe termen lung cu ceea ce rămâne cea mai mare piață a noastră. Nu pot să vă spun cu sinceritate că situația în care ne aflăm este suficient de bună. Brexitul a făcut mai mult rău decât bine. Trebuie să readucem Marea Britanie la un nivel mai ridicat de creștere și prosperitate. Așa că voi profita de ocazia summitului pentru a vă prezenta vouă și întregii țări care cred că sunt diferitele opțiuni pentru relația pe termen lung a Marii Britanii cu partenerii noștri europeni. Există mai multe opțiuni și voi vedea dacă putem găsi un consens în jurul uneia dintre ele”, a declarat premierul britanic.

Burnham spune că reforma sistemului de asistență socială va face Marea Britanie „mai rezilientă”

În același timp, Burnham a oferit și detalii despre planurile sale privind reformarea sistemului de asistență socială, el sumarizând planul său astfel: „O pensie care crește în fiecare an, fără taxe pentru îngrijire și un Serviciu Național de Îngrijire de înaltă calitate, care să le ofere oamenilor liniște și siguranță la bătrânețe”.

„Va trebui să regândim fundamental sistemul de asistență socială (…) Le vom cere oamenilor să accepte sprijinul care le este oferit, astfel încât cei rămași fără loc de muncă să nu fie abandonați și să nu își piardă încrederea și legătura cu societatea. Este o abordare diferită a protecției sociale. Se bazează pe o filozofie a securității sociale: o țară care investește în succesul oamenilor, în loc să îi abandoneze și să plătească ulterior pentru eșec. O asemenea țară va fi mult mai rezilientă în fața șocurilor cu care, fără îndoială, ne vom confrunta în restul acestui secol și va fi mai capabilă să își îndeplinească obligațiile viitoare în materie de apărare”, a mai spus el.

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