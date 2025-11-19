Andrei Niculae, vicepreședinte ADR: Cloud-ul guvernamental se construiește – Am migrat 6 sisteme, am mapat 25 care sunt în proces de migrare și avem alte 60 în analiză

În momentul de față există 6 sisteme informatice migrate în cloud-ul guvernamental și alte 25 de sisteme deja mapate și în proces de migrare, a afirmat Andrei Niculae, vicepreședinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).

”Plus încă 60 care sunt într-o zonă de analiză de business vizavi de fezabilitatea migrării în cloud-ul guvernamental. Deci lucruri se întâmplă. Bazele unui ecosistem, unui sistem electronic național se pun. Dar trebuie să înțelegem că ADR și digitalizarea, așa cum e ea, puțină, pe harta guvernării în România, există din 2019-2020, odată cu fondarea ADR, transformarea din AADR care era, mă rog, un call-center pentru Ghișeul.ro”, a declarat Andrei Niculae în cadrul conferinței „Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia. Dar industria IT?”, organizată marți de Conferințele CDG la Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor din Camera Deputaților.

Potrivit acestuia, există întârzieri în privința cloud-ului guvernamental și a altor aplicații digitale de servicii publice, dar în ultimii 5 ani s-au pus bazele unor dezvoltări ulterioare care să permită pași mai mari inclusiv în materie de interoperabilitate a bazelor de date.

”Deci în 5 ani de zile s-au pus bazele unor dezvoltări ulterioare care să permită inter-operabilitate, care să permită până la urmă servicii pe care omul să le simtă, că se îmbunătățesc – că dincolo de hârțogăraie și fire și chestiuni tehnice, acesta este dezideratul final. Omul să simtă, iar pilonii, bazele, le-am pus. Cloud-ul guvernamental, așa cum e el, se construiește. Platforma națională de interoperabilitate, care să creeze acele autostrăzi digitale care să faciliteze comunicarea între baze de date, se va face. Portalul digital-unic al României, care să fie acel «one-stop-shop» de unde să poți accesa servicii, fără să te mai pierzi în hățișul birocratic de site-uri și de platforme, toate se vor face”, a dat garanții Andrei Niculae.

Acesta a precizat că cloud-ul guvernamental este componentă în PNRR, care trebuie finalizat până la final de august 2026.

”Dacă nu exista PNRR nu știu unde am fi fost acum (cu cloud-ul). Pentru digitalizare PNRR-ul a fost o gură de aer. Nu doar din perspectiva finanțării, ci și din perspectiva aspectului de document programatic pe care îl are. Pentru că oricine vine la putere, oricine conduce ADR, oricine conduce Guvernul României, trebuie să se țină de foaia de parcurs pentru că altfel pierde bani și e rău. Deci, am văzut că nu funcționează cu morcovul, atunci trebuie și un bici. PNRR a fost un bici foarte bun. Pe cloud-ul guvernamental există întârzieri, da, sigur că da, din păcate. Dar aici este o chestiune care trebuie tratată pe orizontală: haideți să ne uităm la legislația de achiziții publice, haideți să ne uităm la felul în care se atribuie contracte, la parteneriate public-private. Nu doar la incapacitatea sau lentoarea cu care anumite instituții implementează lucruri”, a afirmat oficialul ADR.

