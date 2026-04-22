Andrei Gemeneanu, Președinte ROPEA și Managing Partner Morphosis: România are potențial mare în private equity, dar depinde de mobilizarea capitalului instituțional și dezvoltarea fondurilor de tip „fund-of-funds”

La nivelul țărilor OECD, 6% din activele aflate sub managementul fondurilor de pensii sunt direcționate către piața de private equity și venture capital – în cazul României, asta ar însemna undeva spre 2,5 miliarde de euro, capital pentru fonduri de investiții cu toleranță ridicată la risc, a declarat Andrei Gemeneanu, președintele ROPEA (Asociația de Investiții Private din România) și Managing Partner al fondului de investiții Morphosis, la conferința Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei, organizată miercuri de Conferințele CDG la Palatul Parlamentului.

Acesta a susținut necesitatea accelerării dezvoltării industriei de private equity și venture capital în România, prin atragerea capitalului instituțional, în special din fondurile de pensii, și prin operaționalizarea unor instrumente de tip „fund-of-funds”.

El a arătat că ROPEA susține crearea unui fond de fonduri în cadrul Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), considerând modelul „încercat și testat în multe țări” și cu potențial de a genera un efect catalizator pentru IMM-uri și antreprenoriat.

În ceea ce privește impactul economic, Gemeneanu a afirmat că industria de private equity a investit aproximativ 3,3 miliarde de euro în România din 2007 până în prezent și susține circa 64.000 de locuri de muncă, cu o rată de creare de joburi „de șapte ori mai mare decât media economiei”. Gemeneanu a atras atenția că sectorul rămâne însă subdezvoltat în România, reprezentând „0,03% din PIB”, de circa 4 ori sub media Europei Centrale și de Est și de 18 ori sub media Uniunii Europene.

„Sectorul a demonstrat și demonstrează că poate atinge randamente superioare (…) dar îl vom putea scala numai dacă reușim să mobilizăm capitalul instituțional local”, a mai spus acesta, adăugând că la nivel global fondurile de pensii reprezintă aproximativ 27% din capitalul industriei de private equity.

***