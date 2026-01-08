Andreea Paul / Discuția despre IA nu este despre viitor. Este despre cine va decide viitorul

Repoziționarea IA din „subiect tech” în „subiect de putere, guvernanță și supraviețuire competitivă” este mai evidentă ca niciodată prin AGI – inteligența artificială superinteligentă. Cine ratează următorii 5 ani pierde următorii 50. De ce? Pentru că IA nu optimizează doar procese. Decide ierarhiile de putere.

IA nu este doar o tehnologie, ci este o infrastructură de putere. Nu mai trebuie să-l privim ca pe un instrument operațional, ci ca pe o infrastructură strategică. Ce vreau să spun este că IA relevantă nu este cea care face prezentări, ci aceea care decide, optimizează și anticipează mai repede decât oamenii. Diferența între lideri și restul va fi viteza de iterație, nu talentul uman.

Adevărul incomod este că statele și companiile care tratează IA ca pe un software vor depinde de cei care o tratează ca pe o infrastructură strategică. Așa s-a întâmplat cu energia, cu internetul, cu semiconductorii.

Se repetă acum, dar mult mai rapid.

IA nu crește doar eficiența. IA mută centrele de putere în societate. Fereastra decizională este EXTREM de scurtă (< 5 ani). Nu trăim într-o tranziție lentă. Trăim într-o fereastră ireversibilă. IA accelerează inovarea cu o viteză fără precedent în istoria omenirii → viitorul pe sute, poate mii de ani se decide acum. Odată apărută superinteligența, corecțiile devin imposibile.

Secolul XXI nu e important pentru că avem IA. E important pentru că după el s-ar putea să nu mai avem alegeri reale. Direcția stabilită acum poate deveni permanentă pentru o lungă perioadă de timp.

Riscul real nu este acela că „IA scapă de sub control”, ci cine îl controlează. Problema nu e dacă IA va fi puternică. Problema e cine ajunge primul la ea și cu ce reguli. Cursa IA este deja geopolitică, iar știința deschisă atașată lipsei securității echivalează cu transferul masiv de putere.

Cea mai mare naivitate a momentului cred că rămâne aceea să crezi că IA va fi „democratizată”. În realitate, infrastructura decide controlul, iar controlul decide regulile. Nu cred că IA-ul va fi egală. Va fi strategică.

Alinierea și etica vin după putere, nu înainte. Sunt fragile. Europa ar trebui să știe că etica fără capacitate este irelevantă și că cine nu participă la dezvoltare nu va seta valorile. Nu poți reglementa o tehnologie pe care nu o înțelegi și nu o construiești cu mâna ta. Etica fără putere tehnologică este doar retorică. Valorile nu se impun. Se încorporează în infrastructură.

Surse bibliografice: situational-awareness.ai; cold-takes.com/most-important-century

Andreea PAUL este fondator INACO (Inițiativa pentru Competitivitate) și conferențiar universitar doctor la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București.

***