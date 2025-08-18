Andreea Paul/ De ce merită să faci o facultate: diferențele de câștig între absolvenții de liceu și cei de facultate în România, UE și SUA

Nivelul de educație are un impact major asupra veniturilor personale, individuale și colective, atât pe termen scurt (salariul lunar), cât și pe termen lung (veniturile totale pe durata vieții active). În această analiză am comparat diferențele salariale între absolvenții de liceu și cei de facultate în România, Uniunea Europeană și Statele Unite, cu exemple din diferite domenii profesionale și câteva centre universitare din România.

România

Salariul mediu net lunar în România (iunie 2025) a fost de aproximativ 5.539 lei (≈ 1.116 €), conform INS. Datele comparative arată că un absolvent de facultate câștigă, în medie, cu aproximativ 45% mai mult decât un absolvent de liceu. Astfel, estimările arată că un absolvent de liceu câștigă ≈ 1.116 € net/lună; postliceal ≈ 1.300 €; cu facultate ≈ 1.600 €. Pe parcursul vieții active (≈ 40 de ani), diferența medie cumulată poate fi estimată între 150.000 € și 300.000 € în favoarea absolventului de facultate, în funcție de domeniu, oraș, rată de ocupare etc.

Uniunea Europeană / OECD

La nivel european, un absolvent de facultate câștigă, în medie, cu 48% mai mult decât un absolvent de liceu. OECD estimează valoarea actualizată netă a beneficiilor educației terțiare față de liceu la aproximativ 343.000 USD pentru bărbați și 292.700 USD pentru femei.

Decalajele salariale de gen identificate sunt mai mici în România față de UE. Aceste valori estimative iau în calcul și costurile studiilor, respectiv veniturile pierdute în perioada de educație.

Statele Unite ale Americii

În SUA, diferența este mai pronunțată: un absolvent de facultate câștigă cu 62–80% mai mult decât un absolvent de liceu. Pe parcursul vieții active, venitul cumulat mediu este de aproximativ 2,8 milioane USD pentru absolvenții de facultate, față de 1,6 milioane USD pentru cei de liceu.

Rezultă o diferență medie de circa 1,2 milioane USD pe viață activă de muncă, ceea ce face ca investiția în educație să fie, în general, profitabilă, în pofida costurilor universitare mult mai ridicate în SUA.

Exemple sectoriale în România (București, Cluj, Iași, Timișoara)

IT: În București și Cluj, salariul mediu al unui programator junior cu studii superioare începe de la 1.500–2.000 € net/lună, comparativ cu ~1.000 € pentru o persoană cu liceu și pregătire non-universitară. Diferența de viață activă poate depăși astfel 400.000 €.

Sănătate: Medicii (absolvenți de facultate și rezidențiat) câștigă începând cu 1.200–1.500 € net/lună în Iași și Timișoara, urcând la 2.000–3.000 € în București. Asistenții medicali cu liceu postliceal câștigă între 600–900 € net/lună. Diferența de viață activă depășește 300.000 €.

Economie și afaceri: Absolvenții de facultate din domeniul economic câștigă în marile orașe 1.200–1.800 € net/lună la nivel mediu, comparativ cu 800–1.000 € pentru un licean cu experiență administrativă. Diferența medie de parcursul vieții active se ridică la: 200.000–250.000 €.

Inginerie: În Timișoara și Cluj, absolvenții de inginerie în industrie/auto câștigă 1.200–2.000 € net/lună, comparativ cu 800–1.000 € pentru tehnicieni cu liceu. Diferența medie într-o viață activă se ridică astfel la: 250.000–300.000 €.

Concluzii

În România, costurile cu studiile universitare sunt printre cele mai reduse în UE. În toate regiunile analizate, educația universitară aduce câștiguri salariale semnificative pe termen scurt și diferențe majore pe durata vieții active.

România, cu un salariu mediu net lunar actualizat la iunie 2025 de 5.539 lei (~1.116 €), prezintă diferențe similare ca ordine de mărime cu media OECD, dar cu variații mari între domenii și regiuni. Statele Unite prezintă cea mai mare diferență absolută (≈1,2 milioane USD), reflectând atât primele salariale, cât și costurile ridicate ale educației.

