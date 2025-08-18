cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

18 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
OPINII & EDITORIAL

Andreea Paul/ De ce merită să faci o facultate: diferențele de câștig între absolvenții de liceu și cei de facultate în România, UE și SUA

Rss
De Andreea Paul

18 august, 2025

Nivelul de educație are un impact major asupra veniturilor personale, individuale și colective, atât pe termen scurt (salariul lunar), cât și pe termen lung (veniturile totale pe durata vieții active). În această analiză am comparat diferențele salariale între absolvenții de liceu și cei de facultate în România, Uniunea Europeană și Statele Unite, cu exemple din diferite domenii profesionale și câteva centre universitare din România.

România

Salariul mediu net lunar în România (iunie 2025) a fost de aproximativ 5.539 lei (≈ 1.116 €), conform INS. Datele comparative arată că un absolvent de facultate câștigă, în medie, cu aproximativ 45% mai mult decât un absolvent de liceu. Astfel, estimările arată că un absolvent de liceu câștigă ≈ 1.116 € net/lună; postliceal ≈ 1.300 €; cu facultate ≈ 1.600 €. Pe parcursul vieții active (≈ 40 de ani), diferența medie cumulată poate fi estimată între 150.000 € și 300.000 € în favoarea absolventului de facultate, în funcție de domeniu, oraș, rată de ocupare etc.

Uniunea Europeană / OECD

La nivel european, un absolvent de facultate câștigă, în medie, cu 48% mai mult decât un absolvent de liceu. OECD estimează valoarea actualizată netă a beneficiilor educației terțiare față de liceu la aproximativ 343.000 USD pentru bărbați și 292.700 USD pentru femei.


Decalajele salariale de gen identificate sunt mai mici în România față de UE. Aceste valori estimative iau în calcul și costurile studiilor, respectiv veniturile pierdute în perioada de educație.

Statele Unite ale Americii

În SUA, diferența este mai pronunțată: un absolvent de facultate câștigă cu 62–80% mai mult decât un absolvent de liceu. Pe parcursul vieții active, venitul cumulat mediu este de aproximativ 2,8 milioane USD pentru absolvenții de facultate, față de 1,6 milioane USD pentru cei de liceu.

Rezultă o diferență medie de circa 1,2 milioane USD pe viață activă de muncă, ceea ce face ca investiția în educație să fie, în general, profitabilă, în pofida costurilor universitare mult mai ridicate în SUA.

Exemple sectoriale în România (București, Cluj, Iași, Timișoara)

  • IT: În București și Cluj, salariul mediu al unui programator junior cu studii superioare începe de la 1.500–2.000 € net/lună, comparativ cu ~1.000 € pentru o persoană cu liceu și pregătire non-universitară. Diferența de viață activă poate depăși astfel 400.000 €.

  • Sănătate: Medicii (absolvenți de facultate și rezidențiat) câștigă începând cu 1.200–1.500 € net/lună în Iași și Timișoara, urcând la 2.000–3.000 € în București. Asistenții medicali cu liceu postliceal câștigă între 600–900 € net/lună. Diferența de viață activă depășește 300.000 €.

  • Economie și afaceri: Absolvenții de facultate din domeniul economic câștigă în marile orașe 1.200–1.800 € net/lună la nivel mediu, comparativ cu 800–1.000 € pentru un licean cu experiență administrativă. Diferența medie de parcursul vieții active se ridică la: 200.000–250.000 €.

  • Inginerie: În Timișoara și Cluj, absolvenții de inginerie în industrie/auto câștigă 1.200–2.000 € net/lună, comparativ cu 800–1.000 € pentru tehnicieni cu liceu. Diferența medie într-o viață activă se ridică astfel la: 250.000–300.000 €.

Concluzii

În România, costurile cu studiile universitare sunt printre cele mai reduse în UE. În toate regiunile analizate, educația universitară aduce câștiguri salariale semnificative pe termen scurt și diferențe majore pe durata vieții active.

România, cu un salariu mediu net lunar actualizat la iunie 2025 de 5.539 lei (~1.116 €), prezintă diferențe similare ca ordine de mărime cu media OECD, dar cu variații mari între domenii și regiuni. Statele Unite prezintă cea mai mare diferență absolută (≈1,2 milioane USD), reflectând atât primele salariale, cât și costurile ridicate ale educației.


Bibliografie
OECD (2023). Education at a Glance. Earnings by Educational Attainment. https://www.oecd.org/en/topics/earnings-by-educational-attainment.html

Eurostat (2021). Employment and Wages by Level of Education. https://publications.europa.eu/resource/cellar/01a7361b-c499-11ee-95d9-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1

Axios (2024). College graduates earn $24,000 more annually. https://www.axios.com/2024/03/04/college-graduates-median-annual-wage-difference

TIME (2024). College is expensive, but not going costs even more. https://time.com/7267451/college-is-expensive-but-not-going-to-college-costs-even-more/

Business Insider (2025). Is a college degree worth it? https://www.businessinsider.com/is-a-college-degree-worth-it-majors-completion-living-costs-2025-4


OECD (2022). Net Present Value of Tertiary Education. https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

(Citește și: ”Andreea Paul / Înjumătățirea abandonului școlar ar aduce Bugetului României cel puțin 1 mld. euro pe an”)

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Andreea Paul / Înjumătățirea abandonului școlar ar aduce Bugetului României cel puțin 1 mld. euro pe an

 

Andreea Paul / De la Internet la Brainnet

 

VIDEO / Andreea Paul, președinte INACO – Inițiativa pentru competitivitate: Pariul câștigător rămâne cel pe educație

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți