UPDATE / 6 copii au murit la Spitalul de copii din Iași din cauza unei bacterii – Ministrul Sănătății a dispus formarea unei celule de criză și un control urgent

UPDATE : Directorul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”.

Rogobete a explicat că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat ”abia astăzi”, vineri 26 septembrie, după 13 zile de la primul caz.

Conform datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă.

Știrea inițiale:

Șase copii internați la secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit după ce s-ar fi infectat cu bacteria Serratia Marcescens, conform publicației locale 7Iași.

Direcția de Sănătate Publică a declanșat o anchetă epidemiologică abia după decesul a cinci dintre copii.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost informat abia vineri despre situația din Iași, după ce știrea a ajuns în presa centrală. Conform acestuia, nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens și numărul deceselor este de șase.

Rogobete a dispus crearea unei Celule de Criză formată din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, care să lămurească nu doar modul în care a fost manageritaă situați, ci și eventuala încercare de mușamalizare a cazului.

“Am dispus de urgență un control comun, al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se vor deplasa de urgență la Iași, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătății, pentru evaluarea situației la fața locului și întocmirea unui raport de control. Se vor aplica sancțiuni contravenționale în formă maximală, respectiv măsuri administrative fără echivoc, iar dacă se constată că există persoane care se fac vinovate de mușamalizarea și neraportarea infecțiilor, respectiv de nerespectarea protocoalelor, voi dispune demiterea acestora” a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

Inspectoratul de Poliție Iași a deschis o anchetă, după apariția informațiilor că spitalul nu ar fi informat la timp instituțiile cărora trebuie să le transmită date despre infecțiile din spital.

Copiii decedaţi aveau vârste de până la opt ani şi sufereau, potrivit 7Iasi, de diverse boli grave.

Primul caz a fost înregistrat pe 7 septembrie, dar secția a fost închisă abia în 24 septembrie, după publicarea primului articol despre acest caz.

„Aparținătorii copiilor din corpul A, nu mai părăsesc secția pentru cazare la Casa Ronald McDonald, până la închiderea focarului, sala de montare CVC nu se va mai utiliza, montarea cateterelor fiind realizată în Blocul Operator, până la închiderea focarului”, se arată într-o adresă emisă pe 24 septembrie, la circa o săptămână de la apariția primelor cazuri.

DSP Iași a comunicat că a fost începută o anchetă epidemiologică.

Bacterie periculoasă, mai ales în cazul pacienților cu comorbidități

Bacteria ce a dus la decesul copiilor este Serratia Marcescens, periculoasă mai ales în cazul pacienților cu comorbidități. E o bacterie care se găsește în apă, sol și suprafețe umede, ce poate duce la septicemie.

„Produce infecții respiratorii inferioare, pneumonii, bronșite, dar și infecții de tract urinar, de mare gravitate dacă vorbim de pacienții imunosupresați”, conform unui medic specialist în boli infecțioase.

Deși protocolul impunea închiderea secției și dezinfectarea completă încă de la primele semne, secția a fost închisă parțial și au fost impuse măsuri stricte de control epidemiologic după mult timp.

Până la momentul închiderii secției, fuseseră deja înregistrate cinci decese, inclusiv ale unor nou-născuți și copii cu boli grave precum meningita sau sindromul Edwards.

Există suspiciuni că sursa inițială a contaminării ar fi fost florile păstrate în cabinetul șefei secției ATI, deși acestea sunt interzise în spațiile medicale din motive sanitare, scrie 7Iași.

DSP Iaşi a precizat că a primit o notificare de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi şi că a fost începută o anchetă epidemiologică la această unitate medicală.

O echipă mixtă de specialişti de la DSP şi de la Centrul Regional de Sănătate Publică s-a deplasat la spitalul de copii pentru a evalua situaţia. Au fost verificate documentele medicale şi au fost recoltate probe biologice.

”Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei”, a transmis conducerea DSP Iaşi.

Spitalul de Copii din Iaşi a fost renovat în întregime, iar lucrările au fost finalizate în anul 2023.

Lucrările care au durat patru ani au fost realizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 138,8 milioane de lei.

