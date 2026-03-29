Ancheta de conjunctură: Scumpiri în special în construcții și comerț – Creștere marginală a activității în economie

Din tendințele în evoluția activității în următoarele trei luni rezultă că managerii din toate sectoarele economice estimează o relativă stabilitate a numărului de angajați.

Cele mai mari creșteri de prețuri în următoarele trei luni sunt semnalate în sectoarele comerțului cu amănuntul și construcții.

O relativă stabilitate a activității este anticipată de managerii din comerțul cu amănuntul și servicii, iar în construcții și industria prelucrătoare este așteptată o modestă intensificare a activității.

Rezultatele anchetei desfășurate în luna martie indică, pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului producției industriale, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimeazӑ o contracție marginală, soldul conjunctural fiind de -5%.

Industria prelucrătoare Construcții

Prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +34%.

Rezultatele din ancheta statistică de conjunctură realizată în luna martie 2026, reflectă estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendinţele în evoluţia activităţii economice, numӑrului de salariaţi şi preţurilor. Rezultatul final se obţine sub forma unui sold conjunctural procentual, calculat ca diferenţă între ponderea celor care au ales varianta pozitivă (va creşte) a fenomenului şi ponderea celor care au indicat varianta negativă (va scădea).

Trebuie menționat că soldul conjunctural indică percepția managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creșterii sau scăderii unui indicator statistic.

Comerț cu amănuntul Servicii

În construcții, pentru următoarele trei luni lucrările se vor intensifica, activitatea în acest sector fiind sezonieră (spld consjunctural +17%), însă numărul de salariați nu va crește. Prețurile care sunt dependente în mare măsură de energie vor crește în ritm accelerat (sold conjunctural 50%).

La vânzările cu amănuntul se manifestă cele mai mari presiuni inflaționiste. Majorări de prețuri sunt estimate de către 53% dintre respondenți, doar 3% anticipând reduceri, soldul conjunctural de +50% indicând creștere accentuată.

Managerii din acest sectorul serviciilor estimează o relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de 0%. Se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +26%.

