sâmbătă

8 noiembrie, 2025

Stiri

Anca Dragu, în noul Consiliu Naţional de Securitate al R. Moldova – Președinta Maia Sandu a semnat decretul

De Iulian Soare

8 noiembrie, 2025

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret prin care este constituit noul Consiliu Naţional de Securitate (CNS) al ţării. Fostul ministru de Finanţe Anca Dragu (foto), în prezent guvernatoare a băncii centrale a Chişinăului, face parte din componenţa acestui organism consultativ responsabil de coordonarea şi monitorizarea politicilor de securitate naţională.

Consiliul este condus de şefa statului, Maia Sandu, iar funcţia de secretar va fi exercitată de consilierul prezidenţial în domeniul apărării şi securităţii naţionale, Stanislav Secrieru.

Din noua componenţă a CNS fac parte preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Lilian Carp, ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, şeful SIS, Alexandru Musteaţa, procurorul general interimar, Alexandru Machidon, guvernatoarea Băncii Naţionale, Anca Dragu, şi Ana Revenco, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică şi Contracararea Dezinformării.


Aceştia sunt membrii din oficiu ai Consiliului de Securitate, iar guvernatorul Băncii Centrale se numără printre ei.

Anca Dragu a fost confirmată în funcţia de guvernator al Băncii Centrale a Republicii Moldova în decembrie 2023.

Printre membrii desemnaţi se regăsesc, potrivit news.ro, vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gherasimov, ministrul de externe Mihai Popşoi, vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri, ministrul justiţiei Vladislav Cojuhari, ministrul finanţelor Andrian Gavriliţa, preşedinta Comisiei juridice a Parlamentului Veronica Roşca, directorul Centrului naţional de management al crizelor Serghei Diaconu, precum şi secretarul general al Guvernului Alexei Buzu.

Potrivit decretului prezidenţial, Consiliul Naţional de Securitate îşi va desfăşura activitatea în baza Constituţiei, a Legii privind securitatea naţională şi a propriului regulament. Prin acelaşi act, a fost abrogat decretul din 12 septembrie 2023 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate.

(Citește și: Maia Sandu: Republica Moldova este pregătită să înceapă următoarea etapă de negocieri cu Uniunea Europeană – Ungaria blochează procesul)

***


