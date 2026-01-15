cursdeguvernare

joi

15 ianuarie, 2026

Stiri

Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Rep. Moldova: Reformele în sistemul bancar au pregătit terenul pentru intrarea unei mări bănci străine

De Iulian Soare

15 ianuarie, 2026

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat că Republica Moldova se pregătește pentru intrarea unui important creditor internațional în sistemul său bancar, în urma reformelor făcute în acest sector, zguduit în urmă cu un deceniu de un scandal care a plasat țara în pragul falimentului, transmite agenția Bloomberg, citată de Agerpres.

”Sunt sigură că vom vedea câteva mari nume internaționale în Moldova în curând”, a declarat Anca Dragu, într-un interviu acordat Bloomberg cu ocazia Forumului CEE de la Viena.

”În ceea ce privește stabilitatea financiară, stăm bine, iar sectorul bancar pare destul de puternic. Toate băncile sunt mult peste pragul nostru de cerințe de capital, iar acest lucru înseamnă că există loc pentru creșterea în continuare a activității de creditare”, a afirmat Anca Dragu.

Rep. Moldova vrea să adere la UE până la finalul deceniului


Bloomberg adaugă că Republica Moldova își propune să adere la Uniunea Europeană până la sfârșitul deceniului. Banca Națională de la Chișinău și guvernul pro-european al președintelui Maiei Sandu promovează reforme care vizează consolidarea instituțiilor moldovenești și reducerea corupției, potrivit agenției de presă.

Anca Dragu a mai subliniat evoluțiile recente care ar putea ajuta la extinderea sectorului bancar din Republica Moldova, afirmând că țara are acum zece bănci bine capitalizate și cu lichiditate ridicată. De asemenea, Republica Moldova a aderat anul trecut la Zona unică de plăți în euro – un sistem unificat pentru tranzacțiile în moneda comună.

Deși Dragu a refuzat să ofere detalii despre potențiale acorduri iminente, presa locală a relatat că Moldova-Agroindbank SA, cea mai mare bancă din țară, deținută de Heim Partners, ar putea face obiectul unei posibile tranzacții sau listări.

Cu toate acestea, Republica Moldova este în continuare afectată de invazia rusească în Ucraina vecină, care a perturbat activitatea economică și rutele de transport. Criza energetică de anul trecut a împins inflația aproape de zona de două cifre, deși banca centrală a redus treptat dobânda de referință la 5%.

”Credem că această tendință de dezinflație va continua”, a spus Dragu, prognozând o rată medie a inflației de 4,3% pentru acest an. 

(Citește și: „VIDEO / R. Moldova accelerează spre UE – Mesajul Maiei Sandu: Scenariul aderării în 2 pași – s-ar putea realiza în prima fază și fără Transnistria. Ea a sugerat și o eventuală decuplare de Ucraina”)

(Citește și: „Republica Moldova – ultimul tren: cifrele relației economice, de investiții și de afaceri ale micuțului stat cu România și tabloul sărăciei sale”)


***

