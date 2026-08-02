Analiză UniCredit / Bursa de la București conduce la randamente, dar evaluările ridicate și riscurile fiscale temperează optimismul investitorilor – Polonia și Ungaria rămân mai atractive

Bursa de Valori București (BVB) continuă să beneficieze de factori structurali favorabili și de o performanță superioară majorității piețelor internaționale.

Totuși, după aprecierea puternică din ultimul an și jumătate, avantajul de evaluare al pieței românești s-a diminuat, iar evoluția viitoare va depinde într-o măsură mai mare de rezultatele companiilor și de capacitatea autorităților de a reduce riscurile fiscale și macroeconomice, potrivit unei analize UniCredit Bank.

Bursa de Valori București (BVB) se află printre cele mai performante piețe de capital din lume în acest an, relevă șii o notă transmisă de economiștii BCR investitorilor. Indicele BET a înregistrat un randament de 50,6% de la începutul anului, ocupând locul al doilea la nivel mondial, după indicele bursier al Nigeriei, și primul loc în Europa. România este urmată de Ungaria (+27,5%), Polonia (+20,3%) și Grecia (+19,4%), toate aceste piețe depășind semnificativ performanțele burselor din Europa Occidentală.

Raportul mai arată că, și în ultima săptămână analizată, BET a continuat să depășească majoritatea indicilor regionali și globali, cu un avans de 1,88%, fiind întrecut în regiune doar de Slovenia.

România a devenit o piață scumpă

Analiștii UniCredit atrag la rândul lor atenția asupra performanței puternice a pieței românești, estimând un avans de aproximativ 41% al indicelui MSCI România de la începutul anului, exprimat în dolari. Totuși, banca subliniază că această evoluție a dus la majorarea semnificativă a evaluărilor bursiere.

„Piața românească de acțiuni pare scumpă, fiind tranzacționată la un multiplu P/E comparabil cu cel al pieței cehe, în pofida riscurilor politice și macroeconomice existente”, se arată în analiza semnată de Eszter Gárgyán, strateg pentru Europa Centrală și de Est în cadrul UniCredit.

În opinia UniCredit, principalele elemente care continuă să susțină piața românească sunt intrările constante de capital din partea fondurilor locale de pensii și lichiditatea relativ redusă a pieței.

„Intrările stabile din partea fondurilor locale de pensii, împreună cu condițiile relativ restrictive de lichiditate, continuă să susțină acțiunile românești”, arată raportul.

Analiștii UniCredit apreciază că perspectivele de creștere a profiturilor pentru cele două mari companii energetice listate se vor îmbunătăți după 2027, odată cu începerea producției în proiectul offshore Neptun Deep.

În același timp, banca avertizează că investitorii trebuie să rămână prudenți în privința riscurilor fiscale.

„Investitorii ar trebui să rămână atenți la riscurile fiscale, care ar putea majora prima de risc a României și pune sub presiune evaluările deja ridicate”, se arată în raport.

Piețele bursiere din Europa Centrală și de Est le-au depășit pe cele occidentale. Cele mai bune oportunități sunt în Polonia și Ungaria

În ceea ce privește perspectivele regionale, UniCredit consideră că piețele din Europa Centrală și de Est rămân atractive, însă vede cele mai bune oportunități în Polonia și Ungaria.

„În opinia noastră, piețele bursiere din Europa Centrală și de Est rămân atractive. Evaluările sunt relativ reduse în Polonia și Ungaria”, afirmă autorii raportului.

Pentru Polonia, banca estimează că atât profiturile companiilor, cât și evaluările bursiere ar putea continua să crească pe fondul diminuării riscurilor geopolitice și al viitoarei reconstrucții a Ucrainei. În cazul Ungariei, perspectivele sunt susținute de reducerea dobânzilor, îmbunătățirea sentimentului consumatorilor și reluarea accesului la fondurile europene.

Ambele rapoarte identifică bursa de la Praga drept cea mai slabă performantă din regiune. Potrivit analizei UniCredit, subperformanța pieței cehe este cauzată în principal de factori macroeconomici care au afectat profitabilitatea băncilor locale și a unui important operator de utilități, ducând la „revizuiri descendente ale așteptărilor privind câștigurile”.

Multiplul P/E al pieței cehe a ajuns la niveluri „comparabile cu cele ale omologilor din Europa de Vest”, după doi ani de randamente puternice în 2024 și 2025.

Analiza UniCredit mai arată că piețele bursiere din Europa Centrală și de Est au depășit în ultimele 18 luni performanțele burselor din Europa Occidentală, în pofida unei lichidități reduse și a concentrării ridicate în câteva companii mari.

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