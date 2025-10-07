Studiu TDP Partners: Aproape jumătate din tranzacțiile de pe piața energiei electrice sunt speculative

Aproape jumătate din toate tranzacțiile de pe piața energiei electrice sunt speculative și nu au nicio legătură cu echilibrul fizic dintre cerere și ofertă, conform unui studiu realizat de analiștii TDP Partners, companie specializată în consultanță pentru proiecte europene în energie.

Specialiștii TDP arată că dincolo de factorii speculativi, în spatele prețului energiei se află factorii fundamentali, precum volumul de energie produs din fiecare sursă, nivelul consumului și alte variabile structurale. Pentru previziunile pe termen lung privind prețul energiei, acești factori fundamentali sunt singurii factori cu adevărat relevanți, se punctează în studiul TDP Partners, care preconizează o scădere a prețurilor la energie în următorii 2 ani.

Potrivit analiștilor TDP, în prezent, companiile din România plătesc în medie de două ori mai mult pentru energie decât concurenții lor din Statele Unite sau China: 1 leu pe kWh față de 0,5 lei.

În următorii doi ani, dacă toate investițiile în energie verde, capacități energetice pe gaz și în baterii de stocare se realizează, conform calendarului, în următorii 2 ani clienții industriali majori ar putea beneficia de prețuri în jur de 0,60 lei/kWh, în timp ce consumatorii mici ar putea plăti între 0,70 și 0,80 lei lei/kWh, în funcție de regiunea de consum.

Factorul cel mai important pentru preț este balanța energetică: Când România are deficit de producție, prețurile cresc

Analiștii explică faptul că, la nivel istoric, cel mai relevant factor care determină prețurile pieței a fost bilanțul energetic: producția minus consumul.

”Acest bilanț fluctuează în fiecare secundă, piața raportându-l minut cu minut. Când România are un deficit, prețurile cresc, iar când pe piață se manifestă un surplus, prețurile scad. Pe termen scurt, majoritatea consumatorilor și unii producători (cei care vând la prețuri fixe) sunt protejați de aceste fluctuații, dar pe termen lung, aceste dinamici se reflectă inevitabil în facturile tuturor. Dincolo de asta, bilanțul în sine este doar un indicator superficial. În spatele acestuia se află factorii fundamentali, precum volumul de energie produs din fiecare sursă, nivelul consumului și alte variabile structurale. Pentru previziunile pe termen lung, acești factori fundamentali sunt singurii factori cu adevărat relevanți”, arată analiza TDP Partners.

Specialiștii companiei punctează că, în mod natural, ca în orice piață, există în energie și factori speculativi care influențează prețurile.

”În orice zi, prețurile energiei pot fluctua fără o legătură evidentă cu factorii fundamentali, fiind influențate în schimb de comercianții care anticipează tendințele pe termen scurt și se poziționează în consecință. Aproape jumătate din toate tranzacțiile de pe piața energiei electrice sunt speculative și nu au nicio legătură cu echilibrul fizic dintre cerere și ofertă”, conform studiului.

Piața de echilibrare și PZU își vor pierde din importanță pe măsură ce piața de energie se va dezvolta prin noi instrumente financiare

În analiză se mai punctează totuși că, în timp, piețele la termen și contractele structurate (contracte la termen, PPA, CfD și alte instrumente financiare) vor câștiga în importanță, sprijinind predictibilitatea pieței și reducerea ponderii componentei speculative în formarea prețurilor.

”În cadrul acestor acorduri, cumpărătorul și vânzătorul fixează prețurile pe termen lung, în timp ce energia fizică continuă să fie decontată la prețurile pieței, diferențele fiind compensate. Piețele pentru ziua următoare, intraday și de echilibrare își vor pierde treptat rolul de stabilitori principali ai prețurilor și se vor concentra în schimb pe echilibrarea și ajustările pe termen scurt echilibrarea și ajustările pe termen scurt.

În special piața de echilibrare va deveni mai puțin semnificativă. În prezent, producătorii prezintă previziuni pentru producția din ziua următoare, care nu sunt niciodată perfecte. Un producător de energie solară sau eoliană plătește în prezent penalități egale cu 10-15% din valoarea energiei sale pentru dezechilibre, un nivel care destabilizează orice model financiar. În cele din urmă, aceste costuri sunt transferate consumatorilor”, arată specialiștii TDP Partners.

În același timp, creșterea producției de energie în următorii doi ani va ajuta cu presiune pe prețuri, iar aici un factor cheie este costul tehnologiei și instalării de noi capacități, care a tot scăzut.

Costurile energiei solare fotovoltaice au scăzut de la aproximativ 2.000 de euro pe kW instalat în urmă cu 15 ani la aproximativ 420 de euro în prezent pentru proiectele la scară industrială, conform TDP Partners.

Costurile turbinelor eoliene au scăzut de la 2.000 € la aproximativ 1.400 € pe kW, cu o scădere mai mică, dar cu un profil de generare zilnică mai uniform distribuit și o intensitate mai mică a terenului în comparație cu energia solară.

Costurile de stocare a bateriilor au scăzut de la 500 € pe kWh de capacitate instalată la 240 € pentru sistemele de înaltă performanță și până la 150 € pentru soluțiile standard. Acest lucru este o schimbare radicală, conform analizei TDP Partners: producătorii pot acum să adauge suficient spațiu de stocare pentru a crește predictibilitatea producției lor și a o face utilizabilă de către o gamă mai largă de consumatori. Ca exemplu, Hidroelectrica a instalat deja o baterie de 72 MWh la unul dintre parcurile sale eoliene pentru a reduce dezechilibrele și a vinde energie electrică atunci când prețurile sunt mai mari. Acesta este un semnal clar că stocarea devine o parte integrantă a strategiilor producătorilor, conform TDP Partners.

”Estimăm că până la sfârșitul anului 2025 România va atinge o capacitate de stocare de aproximativ 1 GWh (0,5 GW de energie), aproximativ 10% din obiectivul pentru 2030”, mai punctează specialiștii TDP Partners.

***