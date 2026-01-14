Analiză / Schemele de sprijin pentru populație la gaze și energie electrică în UE. Prin ce iese în evidență România

În Uniunea Europeană mai există doar 5 țări în care mai există măsuri de sprijin pentru toți consumatorii de gaze (Croația, Polonia, România, Slovacia și Ungaria) și doar 4 pentru toți consumatorii de energie electrică (Croația, Polonia, Slovacia și Ungaria), arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Conform analizei, toate celelalte țări au măsuri de sprijin exclusiv pentru consumatorii vulnerabili. Cele mai mari ajutoare se găsesc în Grecia, Franța, Malta, Danemarca, Cipru Irlanda, unde se acordă până la 1.800 euro/an.



”Deși România are un preț la populație raportat la puterea de cumpărare (date luna iulie 2025) de circa 4 ori mai mare decât țara cu cel mai mic preț, are ajutoare (gaz+electricitate) pentru consumatorii vulnerabili în anul 2026 de circa 5 ori mai mici decât țara cu prețul cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare”, se mai punctează în analiza AEI.

Ce scheme de sprijin pentru consumatorii vulnerabili la energie electrică și gaze se aplică în UE-27 în anul 2026

Tabel UE – scheme de ajutor pentru populație în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)

Pretul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh) Electricitate – tipuri de sprijin pentru populație (2026) Gaze – tipuri de sprijin pentru populație (2026) Status 2026 Observații Romania 0.4742 ajutor consumatori vulnerabili plafonare/compensare / ajutor consumatori vulnerabili Activ În practică, România a folosit scheme de plafonare/compensare în criză; în 2026 mai există doar pe gaze valabil până în martie Czechia 0.4112 ajutoare sociale; reduceri taxe ajutor social Activ Măsurile universale de criză tind să fie retrase. Poland 0.3671 tarife reglementate / compensații, ajutoare compensații/ajutoare Activ Italy 0.3612 bonus social energie, protecție, măsuri temporare bonus/ajutoare Activ/Intermitent Italia a avut măsuri ample în criză dar s a oprit Germany 0.3606 ajutoare sociale ajutoare încălzire Activ Cyprus 0.3371 ajutoare sociale N/A N/A Belgium 0.3340 prețuri sociale / protectie vulnerabili Prețuri sociale/ protectii vulnerabili Activ Latvia 0.3324 reduceri/discount la tarife de distribuție (gospodării), ajutoare ajutoare încălzire Activ Eurostat menționează discount la furnizare pentru gospodării (2024). Spain 0.3052 protectie sociala (tarif/discount social) ajutoare/discounturi (în funcție de schemă) Activ Spania e dată în UE ca exemplu clasic de schemă pentru vulnerabilitate. Portugal 0.3044 tarif social electricitate, ajutoare ajutor social la încălzire Activ Greece 0.2924 subvenții la facturi când cresc prețurile; tarif social subvenții/ajutoare încălzire Intermitent Grecia a reintrodus subvenții la facturi în 2024. Nu se cunoaște ce se va întâmpla în anul 2026 Ireland 0.2892 alocații/beneficii încălzire, suport vulnerabili sprijin încălzire Activ În general prin plăți sociale sezoniere. Lithuania 0.2834 ajutoare încălzire (beneficii sociale), protecții ajutoare încălzire Activ De regulă integrată în sistemul de asistență socială. Denmark 0.2798 sprijin prin sistem social; protectiia consumatorilor vulnerabili sprijin încălzire (în funcție de combustibil) Activ Austria 0.2657 ajutoare sociale, măsuri fiscale ajutoare încălzire Activ Măsurile de criză au fost mai mult temporare (2022–2023). Estonia 0.2640 ajutoare țintite consumatori vulnerabili / măsuri temporare ajutătoare țintite Activ/Intermitent France 0.2568 pret social, alte metode de protectii ajutor de încălzire Activ Slovakia 0.2471 tarife reglementate/compensații / ajutoare sociale compensații/ajutoare Activ Intervenții în retail Sweden 0.2298 sprijin prin beneficii sociale sprijin încălzire Activ/Intermitent Bulgaria 0.2225 ajutoare vulnerabili, posibil intervenții temporare ajutoare vulnerabili Activ Croatia 0.2208 prețuri plafonate si compensări, ajutoare sociale consumatori vulnerabili compensații/ajutor încălzire Activ În multe state din SEE au persistat intervenții în retail. (tendință) Slovenia 0.2179 ajutoare țintite + măsuri temporare la nevoie ajutoare încălzire Activ/Intermitent Măsuri „de criză” –temporare. Luxembourg 0.2120 sprijin social/încălzire; posibile credite fiscale sprijin încălzire Activ Netherlands 0.2098 ajutoare țintite / beneficii sociale energie ajutătoare țintite Activ După 2023, multe măsuri universale s-au restrâns. Finland 0.1964 sprijin social; eficiență energetică NA Activ Hungary 0.1576 prețuri reglementate prețuri reglementate Activ Ungaria e cunoscută pentru intervenții de preț Malta 0.1436 sprijin facturi/țintit N/A Activ Eurostat: Malta nu raportează gaze gospodării.

Germania ajutat populația inclusiv prin reduceri de taxe. În România, statul nu a reunțat la nicio taxă, ci a câștigat mai mult cu 270% din TVA

Analiza mai punctează că, în perioada 2022-2023, țările din Vestul Europei și-au redus încasările din taxe și accize din energie și au alocat fonduri din alte resurse pentru a proteja populația și industria.

Astfel Germania a „ajutat populația”, în perioada 2022–2023, prin 3 tipuri mari de intervenții:

plăți directe/subvenții (transferuri către gospodării sau companii) – 47 mld. euro

reduceri de tarife reglementate („price brake” la gaz/energie) – 80 mld. euro costuri mutate în viitor (costurile sunt fi reintroduse în tarifele reglementate, treptat, după încheierea perioadei de sprijin/reducere – n.r.)

reduceri de taxe/contribuții (statul a încasat mai puțin) – 19 mld. euro

”Raportând la o populație de 85 milioane de cetățeni, rezultă că fiecare cetățean a primit sau nu a mai plătit în perioada de aplicare a măsurilor 1.717 euro (858 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2023). În România, statul nu a renunțat la nici o taxă – din contra, a câștigat cu 270% mai mult din TVA și a plătit pentru subvenții la furnizori în perioada 2022 – 2025 de circa 37,3 mld. lei. Astfel, pentru fiecare cetățean român rezultă un beneficiu de de aproximativ 386 euro (96 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2025) exclusiv prin plafonarea prețurilor”, arată Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Ce sprijin a primit un cetățean român și cât a primit unul german

Acesta adaugă: ”Astfel, în timpul crizei energetice, pentru a ajuta consumatorii, Germania a impus măsuri de protejare a consumatorilor și și-a redus încasările din taxe cu 19 mld. euro, în timp ce România a câștigat din «protejarea cetățenilor» 10 mld. euro – bani plătiți de cei protejați”.

Potrivit acestuia, începând cu 2026 va opera Social Climate Fund, un mecanism nou la nivelul UE dedicat sprijinirii familiilor vulnerabile afectate de tranziția energetică (inclusiv costuri de încălzire/energie), dar modul în care fiecare stat îl implementează diferă.

Tabel 2 UE – Sumele oferite ca ajutor gospodariilor pentru gaz si energie electrica si reducerile de taxe în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)

Pretul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh) Ajutor Suma pentru gospodărie gaz+energie electrică Reducerea taxelor Observatii Romania 0.4742 Voucher energie electrică. Preț plafonat la gaze, ajutoare vulnerabili 120 – 250 €/an Nu Czechia 0.4112 Ajutoare sociale de energie 50–150 €/an posibilitate de reducere a taxelor locale Țintit vulnerabili Poland 0.3671 Ajutoare 60–130 €/an Da Ajutor pentru vulnerabili Italy 0.3612 Bonuspentru energie socială și gaz 150–300 €/an reducerea temporară a TVA-ului Bonus social continuu Germany 0.3606 Ajutoare sociale 100–300 €/an reducere taxe energie Măsuri accentuează socialul Cyprus 0.3371 Tarif social gaz/energie 600–1200 €/an Nu Tarif social pentru energie (estimare) Belgium 0.3340 Tariful energiei sociale 100–150 €/an TVA si taxe reduse pentru vulnerabili Practici de tarif social țintit Latvia 0.3324 Reducere la tarif 50–150 €/an Posibil Distribuirea reducerilor de taxă Spain 0.3052 Ajutoare sociale 100€–300 €/an Reduceri TVA pentru vulnerabili Program social Portugal 0.3044 Tarif social 100–200 €/an Da, pentru vulnerabilitate Tarif social Greece 0.2924 Subvenții la facturi când cresc prețurile 600 – 1800 €/an Nu Sprijin intermitent la facturi Ireland 0.2892 Ajutoare sociale ,1064 €/an Nu Lithuania 0.2834 Ajutoare sociale de energie 100–200 €/an Nu Sprijin vulnerabili Denmark 0.2798 Sprijin energia social 565–1300 €/an reducerea taxelor locale Există sprijin social general Austria 0.2657 Tarif social + ajutoare sociale 400€–800 €/an reducere a taxelor locale În tarif social general; sume diferă pe regiuni (estimare) Estonia 0.2640 Ajutoare țintite 200–300 €/an Nu Sprijin pentru vulnerabili France 0.2568 Sprijin social electricitate si gaz 400 – 1000 €/an reducerea TVA-ului pentru consumatorii vulnerabili Sistem social tariff – ajutor direct consumatorii Slovakia 0.2471 Ajutoare sociale 100–200 €/an Nu Sprijin țintit Sweden 0.2298 Ajutoare sociale 93–232 €/an Reducerea taxelor locale Bulgaria 0.2225 Ajutoare sociale 250–500 €/an Nu Ajutor pentru vulnerabilitate (estimare) Croatia 0.2208 Compensații + ajutoare 100–300 €/an reduceri TVA pe perioade determinate Schemă mixtă Slovenia 0.2179 Ajutoare sociale 100–200 €/an Nu Ajutoare pentru vulnerabili Luxembourg 0.2120 Ajutor pentru vulnerabili 100–200 €/an posibilă reducere de cod Tarife sociale pentru venituri mici Netherlands 0.2098 Ajutoare sociale 100–200 €/an Da Reduceri TVA locale la energie Finland 0.1964 Sprijin energie social 50–150 €/an Nu Gas nu e relevantă pe scară mare Hungary 0.1576 Prețuri reglementate + ajutoare sociale Nu Prețuri reglementate Malta 0.1436 Tariful energiei sociale 600–1200 €/an Nu Subvenții pentru facturi

România are preț mare cu energia raportat la puterea de cumpărare, dar ajutoare mult mai mici decât restul țărilor UE

”În acest nou cadru, Social Climate Fund nu este un nou «plafon european», ci un instrument de cofinanțare socială: el mută protecția de la «factura tuturor» la sprijinul direcționat pentru gospodăriile expuse la sărăcie energetică. Țările care îl vor folosi bine (Franța, Grecia, Irlanda, Danemarca etc.) vor putea oferi ajutoare substanțiale (până la 1.800 €/an) fără a distruge semnalele de preț din piață”, mai arată Dumitru Chisăliță.

***