cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

15 ianuarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Analiză

Analiză / Schemele de sprijin pentru populație la gaze și energie electrică în UE. Prin ce iese în evidență România

Rss
De Razvan Diaconu

14 ianuarie, 2026

În Uniunea Europeană mai există doar 5 țări în care mai există măsuri de sprijin pentru toți consumatorii de gaze (Croația, Polonia, România, Slovacia  și Ungaria) și doar 4 pentru toți consumatorii de energie electrică (Croația, Polonia, Slovacia  și Ungaria), arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Conform analizei, toate celelalte țări au măsuri de sprijin exclusiv pentru consumatorii vulnerabili. Cele mai mari ajutoare se găsesc în Grecia, Franța, Malta, Danemarca, Cipru Irlanda, unde se acordă până la 1.800 euro/an.

Deși România are un preț la populație raportat la puterea de cumpărare (date luna iulie 2025) de circa 4 ori mai mare decât țara cu cel mai mic preț, are ajutoare (gaz+electricitate) pentru consumatorii vulnerabili în anul 2026 de circa 5 ori mai mici decât țara cu prețul cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare”, se mai punctează în analiza AEI.

Ce scheme de sprijin pentru consumatorii vulnerabili la energie electrică și gaze se aplică în UE-27 în anul 2026

Tabel UE – scheme de ajutor pentru populație în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)

Pretul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh)Electricitate – tipuri de sprijin pentru populație (2026)Gaze – tipuri de sprijin pentru populație (2026)Status 2026Observații
Romania0.4742ajutor consumatori vulnerabiliplafonare/compensare / ajutor consumatori vulnerabiliActivÎn practică, România a folosit scheme de plafonare/compensare în criză; în 2026 mai există doar pe gaze valabil până în martie
Czechia0.4112ajutoare sociale; reduceri taxeajutor socialActivMăsurile universale de criză tind să fie retrase.
Poland0.3671tarife reglementate / compensații, ajutoarecompensații/ajutoareActiv 
Italy0.3612bonus social energie, protecție, măsuri temporarebonus/ajutoareActiv/IntermitentItalia a avut măsuri ample în criză dar s a oprit
Germany0.3606ajutoare socialeajutoare încălzireActiv 
Cyprus0.3371ajutoare socialeN/AN/A 
Belgium0.3340prețuri sociale / protectie vulnerabiliPrețuri sociale/ protectii vulnerabiliActiv 
Latvia0.3324reduceri/discount la tarife de distribuție (gospodării), ajutoareajutoare încălzireActivEurostat menționează discount la furnizare pentru gospodării (2024).
Spain0.3052protectie  sociala (tarif/discount social)ajutoare/discounturi (în funcție de schemă)ActivSpania e dată în UE ca exemplu clasic de schemă pentru vulnerabilitate.
Portugal0.3044tarif social electricitate, ajutoareajutor social la încălzireActiv 
Greece0.2924subvenții la facturi când cresc prețurile; tarif socialsubvenții/ajutoare încălzireIntermitentGrecia a reintrodus subvenții la facturi în 2024. Nu se cunoaște ce se va întâmpla în anul 2026
Ireland0.2892alocații/beneficii încălzire, suport vulnerabilisprijin încălzireActivÎn general prin plăți sociale sezoniere.
Lithuania0.2834ajutoare încălzire (beneficii sociale), protecțiiajutoare încălzireActivDe regulă integrată în sistemul de asistență socială.
Denmark0.2798sprijin prin sistem social; protectiia consumatorilor vulnerabilisprijin încălzire (în funcție de combustibil)Activ 
Austria0.2657ajutoare sociale, măsuri fiscaleajutoare încălzireActivMăsurile de criză au fost mai mult temporare (2022–2023).
Estonia0.2640ajutoare țintite consumatori vulnerabili / măsuri temporareajutătoare țintiteActiv/Intermitent 
France0.2568pret social, alte metode de protectiiajutor de încălzireActiv 
Slovakia0.2471tarife reglementate/compensații / ajutoare socialecompensații/ajutoareActivIntervenții în retail
Sweden0.2298sprijin prin beneficii socialesprijin încălzireActiv/Intermitent 
Bulgaria0.2225ajutoare vulnerabili, posibil intervenții temporareajutoare vulnerabiliActiv 
Croatia0.2208prețuri  plafonate  si compensări, ajutoare sociale consumatori vulnerabilicompensații/ajutor încălzireActivÎn multe state din SEE au persistat intervenții în retail. (tendință)
Slovenia0.2179ajutoare țintite + măsuri temporare la nevoieajutoare încălzireActiv/IntermitentMăsuri „de criză” –temporare.
Luxembourg0.2120sprijin social/încălzire; posibile credite fiscalesprijin încălzireActiv 
Netherlands0.2098ajutoare țintite / beneficii sociale energieajutătoare țintiteActivDupă 2023, multe măsuri universale s-au restrâns.
Finland0.1964sprijin social; eficiență energeticăNAActiv 
Hungary0.1576prețuri reglementateprețuri reglementateActivUngaria e cunoscută pentru intervenții de preț
Malta0.1436sprijin facturi/țintitN/AActivEurostat: Malta nu raportează gaze gospodării.

Germania ajutat populația inclusiv prin reduceri de taxe. În România, statul nu a reunțat la nicio taxă, ci a câștigat mai mult cu 270% din TVA

Analiza mai punctează că, în perioada 2022-2023, țările din Vestul Europei și-au redus încasările din taxe și accize din energie și au alocat fonduri din alte resurse pentru a proteja populația și industria.

Astfel Germania a „ajutat populația”, în perioada 2022–2023, prin 3 tipuri mari de intervenții:

  • plăți directe/subvenții (transferuri către gospodării sau companii) – 47 mld. euro

  • reduceri de tarife reglementate („price brake” la gaz/energie) – 80 mld. euro costuri mutate în viitor (costurile sunt fi reintroduse în tarifele reglementate, treptat, după încheierea perioadei de sprijin/reducere – n.r.)

  • reduceri de taxe/contribuții (statul a încasat mai puțin) – 19 mld. euro

”Raportând la o populație de 85 milioane de cetățeni, rezultă că fiecare cetățean a primit sau nu a mai plătit în perioada de aplicare a măsurilor 1.717 euro (858 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2023). În România, statul nu a renunțat la nici o taxă – din contra, a câștigat cu 270% mai mult din TVA și a plătit pentru subvenții la furnizori în perioada 2022 – 2025 de circa 37,3 mld. lei. Astfel, pentru fiecare cetățean român rezultă un beneficiu de de aproximativ 386 euro (96 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2025) exclusiv prin plafonarea prețurilor”, arată Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Ce sprijin a primit un cetățean român și cât a primit unul german

Acesta adaugă: ”Astfel, în timpul crizei energetice, pentru a ajuta consumatorii, Germania a impus măsuri de protejare a consumatorilor și și-a redus încasările din taxe cu 19 mld. euro, în timp ce România a câștigat din «protejarea cetățenilor» 10 mld. euro – bani plătiți de cei protejați”.

Potrivit acestuia, începând cu 2026 va opera Social Climate Fund, un mecanism nou la nivelul UE dedicat sprijinirii familiilor vulnerabile afectate de tranziția energetică (inclusiv costuri de încălzire/energie), dar modul în care fiecare stat îl implementează diferă.

Tabel 2 UE – Sumele oferite ca ajutor gospodariilor pentru gaz si energie electrica si reducerile de taxe în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)

Pretul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh)AjutorSuma pentru gospodărie gaz+energie electricăReducerea taxelorObservatii
Romania0.4742Voucher energie electrică. Preț plafonat la gaze, ajutoare vulnerabili120 – 250 €/anNu 
Czechia0.4112Ajutoare sociale de energie50–150 €/anposibilitate de reducere a taxelor localeȚintit vulnerabili
Poland0.3671Ajutoare 60–130 €/anDaAjutor pentru vulnerabili
Italy0.3612Bonuspentru  energie socială și gaz150–300 €/anreducerea temporară a TVA-uluiBonus social continuu
Germany0.3606Ajutoare sociale100–300 €/anreducere taxe energieMăsuri accentuează socialul
Cyprus0.3371Tarif social gaz/energie600–1200 €/anNuTarif social pentru energie (estimare)
Belgium0.3340Tariful energiei sociale100–150 €/anTVA si taxe reduse pentru vulnerabiliPractici de tarif social țintit
Latvia0.3324Reducere la tarif50–150 €/anPosibilDistribuirea reducerilor de taxă
Spain0.3052Ajutoare sociale100€–300 €/anReduceri TVA pentru vulnerabiliProgram social
Portugal0.3044Tarif social100–200 €/anDa, pentru vulnerabilitateTarif social
Greece0.2924Subvenții la facturi când cresc prețurile600 – 1800 €/anNuSprijin intermitent la facturi
Ireland0.2892Ajutoare sociale,1064 €/anNu 
Lithuania0.2834Ajutoare sociale de energie100–200 €/anNuSprijin vulnerabili
Denmark0.2798Sprijin energia social565–1300 €/anreducerea taxelor localeExistă sprijin social general
Austria0.2657Tarif social + ajutoare sociale400€–800 €/anreducere a taxelor localeÎn tarif social general; sume diferă pe regiuni (estimare)
Estonia0.2640Ajutoare țintite200–300 €/anNuSprijin pentru vulnerabili
France0.2568Sprijin social electricitate si gaz400 – 1000 €/anreducerea TVA-ului pentru consumatorii vulnerabiliSistem social tariff – ajutor direct consumatorii
Slovakia0.2471Ajutoare sociale100–200 €/anNuSprijin țintit
Sweden0.2298Ajutoare sociale93–232 €/anReducerea taxelor locale 
Bulgaria0.2225Ajutoare sociale250–500 €/anNuAjutor pentru vulnerabilitate (estimare)
Croatia0.2208Compensații + ajutoare100–300 €/anreduceri TVA pe perioade determinateSchemă mixtă
Slovenia0.2179Ajutoare sociale100–200 €/anNuAjutoare pentru vulnerabili
Luxembourg0.2120Ajutor pentru vulnerabili100–200 €/anposibilă reducere de codTarife sociale pentru venituri mici
Netherlands0.2098Ajutoare sociale100–200 €/anDaReduceri TVA locale la energie
Finland0.1964Sprijin energie social50–150 €/anNuGas nu e relevantă pe scară mare
Hungary0.1576Prețuri reglementate + ajutoare sociale NuPrețuri reglementate
Malta0.1436Tariful energiei sociale600–1200 €/anNuSubvenții pentru facturi

România are preț mare cu energia raportat la puterea de cumpărare, dar ajutoare mult mai mici decât restul țărilor UE

”În acest nou cadru, Social Climate Fund nu este un nou «plafon european», ci un instrument de cofinanțare socială: el mută protecția de la «factura tuturor» la sprijinul direcționat pentru gospodăriile expuse la sărăcie energetică. Țările care îl vor folosi bine (Franța, Grecia, Irlanda, Danemarca etc.) vor putea oferi ajutoare substanțiale (până la 1.800 €/an) fără a distruge semnalele de preț din piață”, mai arată Dumitru Chisăliță.

(Citește și: ”Analiză: Prețul plătit de gospodării pentru gaze a ajuns sub nivelul prețului plafonat – Un expert în energie spune că situația de criză a trecut, iar prețurilor pot fi inflamate prin incertitudine”)

(Citește și: ”Germania a depășit șocul energetic al ruperii de Rusia”)

(Citește și: ”România, primii pași spre aderarea la Agenția Internațională pentru Energie (IEA) – Avem ”susținere totală” / Fatih Birol: ”Din 2026 vom avea cantități mari de gaze pe piață – vor scădea prețurile””)

(Citește și: ”Ucraina va primi la iarnă LNG american, descărcat la terminalul din Grecia – Gazul va tranzita România prin Coridorul Vertical”)

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Prețul gazului în Europa scade sub 30 euro/MWh – Cel mai mic preț din ultimele 18 luni – Petrolul ține pasul – SUA aduc cantități record de LNG și trag prețurile în jos

 

Europa de Est și Ucraina se rup de gazul rusesc: Urmează contractele pentru Coridorului Vertical de energie care va aduce gaz american și din Asia în inima Europei/ Transgaz, printre marii beneficiari

 

Consumul de gaze naturale la nivel global – nou maxim istoric în 2024

 

Azomureș oprește din nou producția – nu găsește un contract pe termen lung pentru gaze – Romgaz pregătește o ofertă de preluare

 

Statele UE au ajuns la un acord pentru interzicerea completă a importurilor de gaze din Rusia

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți