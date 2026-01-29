Analiză: Punctele forte și punctele slabe ale celor 9 orașe, printre care și București, care vor să găzduiască „polițiștii vamali” ai Europei. Ministrul Nazare a susținut candidatura în PE

Nouă orașe, printre care și București concurează pentru a găzdui o nouă agenție vamală la nivelul UE, menită să controleze milioanele de pachete ieftine, multe dintre ele provenind din China, care inundă zilnic terminalele de marfă europene, scrie Politico, într-o amplă analiză pe tema punctelor forte și slabe a fiecărui oraș.

Audierea reprezentanților orașelor candidate pentru găzduirea noii Agenții Vamale a UE (EUCA) a avut loc miercuri, în cadrul Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor din Parlamentul European. Candidatura României a fost susținută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”România intră în această cursă cu argumente clare. Bucureștiul este pregătit cu specialiști bine pregătiți, o piață a muncii competitivă și conectivitate foarte bună.

Un avantaj major este capacitatea noastră în securitatea cibernetică. Bucureștiul găzduiește deja Centrul European de Securitate Cibernetică — un proiect câștigat printr-un efort susținut, la care am participat activ și direct. Iar această experiență contează acum: știm ce presupune o competiție europeană, știm ce se evaluează și știm cum se construiește o argumentație solidă.

Am prezentat și deciziile asumate la nivel național privind introducerea taxei pentru coletele mici din afara UE, care nu a fost populară, dar a fost necesară pentru protejarea producătorilor români care vând produse online. Am anticipat riscurile comerțului necontrolat și direcția reformei vamale europene”, a transmis ministrul.

România oferă capacitate operațională, viteză de implementare și expertiza și angajamentul necesar, a mai adăugat acesta.

Agenția Vamală a UE ar urma să devină operațională în 2028

Uniunea vamală, înființată în 1968, a fost una dintre primele realizări ale Uniunii Europene, eliminând taxele vamale pentru bunurile care circulă între statele membre și introducând un tarif unic pentru importurile din afara UE.

Cu toate acestea, sistemul a fost întreținut necorespunzător și abia armonizat, cu 27 de agenții naționale care se suprapun în activitatea lor și folosesc profiluri de risc diferite pentru a gestiona marfă suspectă, precum jucării nesigure din China sau droguri ilegale.

Acest lucru ar urma să se schimbe odată cu crearea noii Agenții Vamale a UE (EUCA) — așteptată până în 2028 — ca parte a unei reforme ambițioase a legislației vamale a blocului pentru a gestiona eficient cantitățile uriașe de transporturi riscante.

Instituțiile UE selectează acum un oraș care să găzduiască EUCA și cei 250 de funcționari ai săi, a căror sarcină principală va fi supravegherea unui mare hub de date pentru schimbul de informații despre transporturile de intrare și ieșire.

Punctele forte și slabe ale orașelor-candidat

Lille, Franța

Plus: un mare avantaj inițial.

Minus: nimeni nu vrea ca Franța să câștige.

Haga, Olanda

Plus: situat între Rotterdam și Aeroportul Schiphol.

Minus: nu este chiar în Rotterdam sau Schiphol.

Roma, Italia

Plus: conexiuni istorice între regiunile europene și Africa de Nord.

Minus: candidatura a venit în ultimul moment, deoarece Milano nu avea o proprietate potrivită.

Málaga, Spania

Plus: centru cibernetic viitor și hub rezilient.

Minus: guvernul socialist spaniol nu are aliați puternici la nivel european.

Varșovia, Polonia

Plus: experiență în frontiere și colaborare cu Frontex.

Minus: nu este încă un hub major de marfă.

Zagreb, Croația

Plus: Croația este una dintre puținele țări UE fără o agenție existentă.

Minus: nu este un punct major de intrare pentru marfă sau transport aerian.

Porto, Portugalia

Plus: Portugalia are o tradiție istorică în vamă.

Minus: departe de centrul logistic al Europei.

Liège, Belgia

Plus: hub de transport aerian pentru pachetele e-commerce.

Minus: guvernul federal sprijină minim candidatura.

București, România

Plus: atmosferă modernă într-un colț adesea neglijat al Europei.

Minus: nimeni nu se aștepta să candideze.

***