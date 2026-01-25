Analiză Politico – Noul cuplu de putere al UE: Merz-Meloni

Pe măsură ce motorul tradițional franco-german al Europei începe să piardă din viteză, cancelarul german Friedrich Merz caută din ce în ce mai mult să colaboreze cu premierul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni, pe care o consideră copilotul său în conducerea UE, scrie Politico.

Cei doi aveau programată vineri o întâlnire în opulenta Villa Doria Pamphilj din Roma, pentru a-și consolida alianța în devenire.

Ambii sunt polticieni atlantiști, de dreapta, și doresc să calmeze tensiunile apărute în relația cu președintele american Donald Trump. Și amândoi sunt nemulțumiți de președintele francez Emmanuel Macron.

În trecut, Germania se îndrepta în mod tradițional către Franța în momentele decisive pentru a elabora planuri pentru UE, așa că este semnificativ faptul că Merz se aliază acum cu Meloni în încercarea sa de a promova prioritățile europene fundamentale în materie de comerț, industrie și relații cu SUA.

„Când Berlinul și Roma colaborează strâns, nu o fac din rutină, ci din convingere, deoarece viitorul Europei, libertatea și puterea sa de a modela lumea depind de acest lucru”, a declarat ministrul german de externe Johann Wadephul.

În parte, atracția lui Merz față de Meloni este determinată de nemulțumirea față de Franța. Berlinul este iritat de faptul că Parisul a încercat să submineze acordul comercial istoric Mercosur cu America de Sud, pe care germanii îl doreau de mult timp pentru a promova exporturile industriale. Germania ia în considerare, de asemenea, retragerea dintr-un program comun de avioane de vânătoare în valoare de 100 de miliarde de euro, din cauza disputelor cu francezii.

În acest context, alinierea cu Roma are o logică convingătoare.

În timpul summitului de vineri, Merz și Meloni sunt așteptați să semneze un acord de cooperare în domeniul apărării, potrivit diplomaților care lucrează la pregătiri. Nu este clar ce implică acest lucru, dar Rheinmetall din Germania și Leonardo din Italia au deja o întreprindere comună pentru construirea de tancuri și alte vehicule militare. În total, la întâlniri vor participa 21 de miniștri de rang înalt din cele două țări, care sunt așteptați să semneze aproximativ 10 acorduri, potrivit guvernului italian.

Poate cel mai ambițios proiect este colaborarea dintre Italia și Germania pentru elaborarea unui nou plan de acțiune pentru revigorarea industriei UE și extinderea exporturilor, într-un document comun pentru summitul Consiliului European din 12 februarie. Berlinul și Roma se autointitulează „cele două principale națiuni industriale europene” și au condamnat întârzierile acordului Mercosur. Această formulare va deranja Parisul.

O relație de durată

Pentru Giangiacomo Calovini, parlamentar din partidul Fraţii Italiei al lui Meloni, care conduce grupul de prietenie italo-german al parlamentului, alianţa Merz-Meloni are sens, având în vedere plecarea iminentă a lui Macron de pe scena europeană după alegerile franceze de anul viitor. „Cele două ţări ale noastre au guverne stabile, mai ales în comparaţie cu Franţa”, a spus el. „Este clar că Meloni şi Merz au probabil încă un drum lung de parcurs, în timpul căruia pot colabora”, afirmă deputatul italian.

Menţinerea relaţiei cu Trump este crucială pentru ambii lideri, iar atât Merz, cât şi Meloni au încercat să evite conflictele transatlantice. Ei au fost susţinuţi în eforturile lor de către miniştrii lor de externe, Johann Wadephul şi Antonio Tajani.

„Giorgia Meloni şi Friedrich Merz au reprezentat aripa europeană cea mai deschisă la dialog cu preşedintele Trump”, a declarat Pietro Benassi, fost ambasador italian la Berlin şi la UE. „Accelerarea oarecum suprarealistă (a evenimentelor) determinată de preşedintele american confirmă o convergenţă a poziţiilor Italiei şi Germaniei, mai degrabă decât între Italia şi Franţa sau Franţa şi Germania”, confirmă Benassi.

Spre deosebire de abordarea blândă a Romei şi Berlinului, Calovini îl acuză pe Macron de un comportament „contradictoriu” şi nefolositor faţă de Trump. „Se comportă ca unul care vrea să provoace Statele Unite ale Americii, dar apoi trimite mesaje – pe care Trump le-a publicat în mod neelegant – în care îl roagă pe Trump să ia cina cu el”, arată parlamentarul..

O chimie bună

Oficialii din Berlin se entuziasmează acum în privat de cooperarea crescândă cu Meloni, descriind relaţia cu Roma ca fiind de încredere.

„Italia este de încredere”, a declarat un înalt oficial al guvernului german, care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi deschis. Nu este un adjectiv pe care autorităţile din Berlin l-au folosit des în ultima vreme pentru a-şi descrie omologii francezi.

„Franţa este mai verbală, dar Italia este mult mai pragmatică”, a declarat Axel Schäfer, un deputat de frunte din Partidul Social-Democrat din Germania, care se concentrează de mult timp pe relaţiile germano-italiene.

Un oficial italian a lăudat, de asemenea, „chimia bună” dintre Merz şi Meloni la nivel personal. Acest lucru contrastează puternic cu relaţiile notoriu tensionate dintre Meloni şi Macron, care s-au ciocnit frecvent.

În efortul lor de a se apropia, Merz şi Meloni au recurs uneori la hiperbole. În timpul vizitei sale inaugurale la Roma în calitate de cancelar, anul trecut, Merz a declarat că există „un acord practic complet între cele două ţări cu privire la toate problemele de politică europeană”.

Meloni a răspuns la fel. „Este pur şi simplu imposibil să punem la îndoială relaţiile dintre Italia şi Germania”, a declarat ea la momentul respectiv.

Aliați incomozi

Este o exagerare, desigur. De fapt, cei doi lideri au diferenţe considerabile.

Meloni a refuzat să sprijine un plan sortit eşecului, promovat de Merz, de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru a finanţa ajutorul militar pentru Ucraina. Meloni a refuzat, de asemenea, să susţină acordul comercial Mercosur, pentru a obţine concesii pentru fermierii italieni, înainte de a-l susţine în cele din urmă.

În mod critic, Roma şi Berlinul se vor dovedi probabil aliaţi foarte incomozi în ceea ce priveşte finanţele publice. Italia a insistat de mult timp pentru o politică fiscală europeană mai flexibilă – şi a fost un aliat natural al Franţei în această privinţă – în timp ce Germania a fost adepta unei discipline severe al continentului în ceea ce priveşte cheltuielile. Dar chiar şi aici a existat o oarecare convergenţă, Meloni reducând cheltuielile Italiei, iar Merz prezidând o expansiune istorică a cheltuielilor alimentate de datorii pentru infrastructură şi apărare.

În esenţă, o mare parte din alianţa în creştere dintre Merz şi Meloni este rezultatul schimbărilor întreprinse pentru propria supravieţuire politică internă. Meloni şi-a tras partidul naţionalist Fraţii Italiei către centru, în special în ceea ce priveşte politica externă. În acelaşi timp, ascensiunea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) în Germania l-a forţat pe Merz să-şi reoprienteze partidul conservator brusc către dreapta în ceea ce priveşte migraţia.

Această fuziune ideologică a permis o îmbunătăţire a relaţiilor. Pe măsură ce Merz a căutat parteneri la nivel european pentru a reduce drastic afluxul de solicitanţi de azil care vin în Europa, pentru a reduce reglementările şi pentru a promova comerţul – şi pentru a oferi un contrapondere la Macron – Meloni a devenit o figură din ce în ce mai importantă pentru cancelar.

Totuşi, Stefano Stefanini, fost diplomat italian de rang înalt şi reprezentant al NATO, afirmă că relaţia va avea întotdeauna limite. „Este foarte tactică”, a spus el. „Nu există o strategie coordonată. Există o serie de probleme în care Meloni şi Merz se află de aceeaşi parte”, a arătat el.

Stefanini a remarcat, de asemenea, că reglementările de cheltuieli – în special pentru proiecte militare – ar fi un domeniu în care Roma s-ar regăsi din nou într-o alianţă mai naturală cu Franţa.

„În ceea ce priveşte cheltuielile de apărare, Italia şi Franţa sunt mai apropiate, deoarece Germania are capacitatea fiscală de a cheltui singură, în timp ce Italia şi Franţa au nevoie să obţină cât mai mult sprijin financiar posibil din partea UE”, a arătat el.

În ciuda acestor diferenţe, Meloni a profitat de ocazie pentru a se apropia de Merz. „Meloni a înţeles că, având în vedere tensiunile existente în relaţia franco-germană, ar putea să se infiltreze şi să se apropie de Germania”, spune Marc Lazar, expert în relaţiile franco-italiene, care predă la Universitatea Luiss din Roma şi la Sciences Po din Paris.

