Analiză Politico: Atacurile asupra pagerelor Hezbollah ”aprind” teama unui război asupra lanțurilor de aprovizionare

Atacurile asupra dispozitivelor wireless ale militanților din Liban și Siria din această săptămână amplifică îngrijorarea cu privire la modul în care lanțul global de aprovizionare în domeniul electronicelor poate fi compromis, dar și cu privire la riscurile cu care se confruntă companiile care operează în țări ostile, scrie Politico.

În aceste atacuri, pagerele și alte dispozitive de comunicație portabile ale unor membri ai grupului militant Hezbollah, susținut de Iran, au explodat, ucigând cel puțin 32 de persoane și rănind peste 3.000. Israelul s-ar afla în spatele atacurilor, deși nu și-a asumat responsabilitatea.

Experții în securitate și analiștii lanțului de aprovizionare au avertizat că atacurile servesc ca un model pentru viitorii adversari despre cum să utilizeze lanțurile complexe și adesea opace de aprovizionare pentru articolele de zi cu zi, care trec printr-o mulțime de formalități vamale și țări înainte de a ajunge în magazine.

Companiile din sectorul privat și oficialii publici, deopotrivă, evaluează în continuare implicațiile politice, dar acest lucru ar putea motiva guvernele să restricționeze și mai mult fluxul de tehnologie sensibilă și să încurajeze companiile să-și mute mai multe activități de producție înapoi acasă sau în țări terțe prietene. Cu certitudine va forța producătorii și companiile de transport să reexamineze securitatea și transparența lanțurilor lor de aprovizionare.

Teorii despre cum ar fi fost compromise dispozitivele

În centrul operațiunilor cu pagerele se află compania B.A.C. Consulting, cu sediul în Budapesta, care aparent a operat ca un furnizor legitim de tehnologie, dar care, conform unor raportări din The New York Times, este o companie fantomă controlată în secret de guvernul israelian. Dar, dacă dispozitivele au fost manipulate sau compromise de la început, chiar și posibilitatea ca explozivii să fi fost inserați în timpul fabricării sau transportului ar putea determina companiile să reconsidere în ce măsură liniile lor de aprovizionare sunt sigure.

Atacul va crea probabil „un anumit grad de panică în sectorul privat”, a spus Bill Reinsch, fost oficial al Departamentului de Comerț din SUA, acum expert la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Acest lucru s-ar putea întâmpla și în alte locuri și în alte sectoare.”

Potrivit lui Elijah J. Magnier, un analist de risc politic cu sediul la Bruxelles, care a purtat conversații cu agenții Hezbollah, se crede că pagerele capcană au fost proiectate cu un mecanism de declanșare. Un mesaj de eroare a fost trimis apoi către dispozitiv. Acesta a provocat o vibrație, determinând utilizatorii să apese butoane pentru a le opri – declanșând din neatenție explozivii ascunși.

Ungaria neagă orice implicare

B.A.C. Consulting pare să fi construit credibilitate prin desfășurarea de vânzări reale de pagere și walkie-talkie către clienții globali, iar această fațadă legitimă a fost esențială în asigurarea comenzilor de la Hezbollah pentru dispozitive de comunicație, potrivit Times.

Purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar Zoltán Kovács a scris pe X că B.A.C. Consulting nu a avut „niciun punct de producție sau operațional în Ungaria” și că „dispozitivele la care se face referire nu au fost niciodată în Ungaria”.

Dar având control asupra operațiunilor B.A.C., serviciile de informații israeliene ar fi putut modifica procesul de fabricație pentru marfa destinată Hezbollah. Rămân totuși întrebări cu privire la modul în care aceste produse modificate au putut să treacă peste granițe și să ajungă la destinatarii lor din Liban și Siria fără a fi detectate. Indicentul a expus vulnerabilități flagrante în paradigma actuală a achizițiilor și producției de tehnologie.

Cel mai violent atac asupra integrității lanțurilor de aprovizionare

„Acesta este cel mai extins și cunoscut atac fizic asupra lanțului de aprovizionare pe care l-am văzut vreodată”, a declarat Dmitri Alperovitch, președintele grupului de reflecție geopolitic Silverado Policy accelerator din Washington și co-fondator al companiei de securitate cibernetică. CrowdStrike.

Alte teorii ale unor experți familiarizați cu operațiunile armatei israeliene susțin că pagerele ar fi putut fi compromise oriunde de-a lungul lanțului de aprovizionare.

„Poate fi pe o navă, poate fi într-o fabrică. Când urmăriți cum merge lanțul logistic, nu trebuie neapărat să fie în fabrică”, a spus brigadierul israelian pensionat Amir Avivi, fondatorul și președintele Forumului de apărare și securitate din Israel.

Paranoia privind folosirea dispozitivelor electronice

Operațiunea sub acoperire a declanșat neîncrederea și paranoia larg răspândite față de dispozitivele electronice în Liban, un semn al impactului mai larg pe care un astfel de atac îl poate avea. „Dacă acest tipar continuă, nu va fi bine pentru consumatori. Nu va fi bine pentru afaceri și nici pentru guverne, care nu pot controla toate aceste lanțuri de aprovizionare complexe pentru a se asigura că sunt sigure”, a adăugat Vivek Chilukuri, de la Center for a New American Security.

Atacurile ar putea avea de asemenea un impact asupra politicilor industriale ale SUA, determinând administrația de la Casa Albă să încurajeze și mai mult relocarea fabricilor de peste hotare.

