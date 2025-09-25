Analiză Oxford Economics: Două orașe din România în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere în ultimii 15 ani / Jumătate din top 20 sunt din Polonia. Perspectivele

România are două orașe – respectiv Iași și București – în topul orașelor majore din Europa cu cele mai rapide rate de creștere în perioada 2010-2025, potrivit unei analize Oxford Economics.

Orașele din Europa Centrală și de Est domină în topurile de creștere în ultimii ani, ocupând opt dintre primele zece locuri, în mare parte rezultatul recuperării decalajelor și al investițiilor crescânde ale firmelor financiare și tehnologice atrase de piețele de muncă competitive ale acestor orașe, potrivit experților britanici.

Cele mai rapide orașe majore europene s-au bazat predominant pe sectoarele serviciilor de afaceri, în special cele legate de tehnologie, ca principalii contributori la creștere. Cele cinci orașe cu cea mai rapidă creștere – printre care și Iași (București este pe poziția zece) – găzduiesc companii multinaționale majore din domeniul tehnologiei sau au dezvoltat clustere tehnologice care le-au impulsionat creșterea în ultimul deceniu și jumătate, mai reiese din analiza citată.

Graficul 1: Cele mai multe orașe majore europene cu cea mai rapidă creștere din 2010 sunt în Europa Centrală și de Est

”Productivitatea a fost un factor cheie în creșterea orașelor din Europa Centrală și de Est, pe măsură ce acestea reduc decalajul față de omologii lor mai bogați din Europa de Vest. Orașele din Europa de Vest se bazează însă pe creșterea nivelurilor de angajare pentru a stimula creșterea, cu standarde ridicate de trai și locuri de muncă disponibile în sectoarele fundamentale, care continuă să atragă muncitori”, se arată în analiza citată. Acesta este cazul orașelor precum Londra, Amsterdam și Luxemburg.

Pentru multe dintre cele mai rapide orașe europene – inclusiv Dublin, Iași, Vilnius și Gdańsk – productivitatea a fost principalul motor al creșterii

În orașele din Europa Centrală și de Est, aceasta s-a datorat în principal recuperării decalajelor printr-o creștere relativă a productivității față de omologii din Europa de Vest, ”pe măsură ce închid decalajul față de orașele mai bogate din Europa prin adoptarea tehnologiei și îmbunătățirea proceselor de afaceri.”

”Prognozăm, de exemplu, că productivitatea în Gdańsk va atinge 36% din nivelul din Londra în 2025, comparativ cu 24% în 2010”, potrivit analiștilor Oxford Economics.

Graficul 2: Productivitatea stimulează creșterea în Europa Centrală și de Est, în timp ce creșterea locurilor de muncă a fost mai importantă pentru Europa de Vest

Jumătate din orașele din top 20 sunt poloneze/ Iași, pe 4 datorită investițiilor în IT&C

Dintre cele 20 de orașe majore cu cea mai rapidă creștere din Europa, jumătate sunt în Polonia.

Varșovia, al treilea oraș ca mărime al Poloniei, conduce topul cu o creștere medie de 5,2% din 2010. Deși Polonia domină clasamentul, orașe din 10 țări diferite sunt reprezentate în top 20.

Iași, al treilea oraș ca mărime din România situat aproape de granița cu Moldova, a crescut în același ritm ca Varșovia din 2010, iar Vilnius, capitala Lituaniei, a fost al cincilea în top cu o creștere anuală de 4,7%.

”Aproape jumătate din creșterea Iașiului în ultimii 15 ani se datorează sectorului informațiilor și comunicațiilor, cu Amazon operând un Centru de Dezvoltare în acest oraș românesc. Statutul Iașiului ca oraș universitar a fost important, ajutând la dezvoltarea unui cluster industrial care atrage investitori prin expertiza tehnică a angajaților și costuri salariale inferioare. Economia Iașiului a beneficiat și de tendințele din sectorul imobiliar românesc, piața locuințelor crescând notabil în ultimii ani”, se arată în raportul citat.

Sectoarele serviciilor de afaceri, în special finanțele și tehnologia, au fost cei mai mari factori de creștere

Sectorul serviciilor de afaceri (inclusiv IT&C) este cel mai mare sau al doilea contributor la creștere pentru 19 dintre cele 20 de orașe europene cu cea mai rapidă creștere, conducând în 15 dintre ele.

Datele reflectă și puterea comerțului cu ridicata și cu amănuntul și a serviciilor profesionale. În plus, orașele din Europa Centrală și de Est devin o piață din ce în ce mai importantă pentru transport și logistică, iar Polonia crește în importanță ca hub logistic europeana. Pentru multe orașe poloneze majore – inclusiv Gdańsk, Varșovia și Poznań – transportul și depozitarea au contribuit semnificativ la creșterea lor în ultimii 15 ani.

În timp ce manufactura rămâne un factor important de creștere pentru multe dintre cele mai rapide orașe (fiind cel mai mare sau al doilea cel mai mare contributor la creștere pentru jumătate din top 20), în multe cazuri aceasta reflectă manufactura high-tech, mai degrabă decât cea tradițională. De exemplu, ASML în Eindhoven este unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de echipamente pentru producerea semiconductorilor, ceea ce a contribuit la performanța puternică a orașului, se arată în analiză.

Graficul 3: Sectoarele serviciilor de afaceri au fost principalii contributori la extinderea celor mai rapide orașe majore europene

Creșterea în viitor va fi mai lentă, dar condusă de multe dintre aceleași orașe

Petru următorii 15 ani, economiștii britanici estimează o continuare a acestei tendințe. Pentru București, ei estimează o scădere a numărului de locuri de muncă, în vreme ce prognoza pentru Iași este a unei creșteri modeste a acestora.

”Deși prognozăm o moderare a creșterii în Europa în următorii 15 ani, orașele din Europa Centrală și de Est vor continua să conducă, pe măsură ce tendințele ultimului deceniu și jumătate continuă. Dublin, Oslo, Eindhoven și Luxemburg vor fi cele mai puternice orașe performante din Europa de Vest”, se arată în raport.

